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Terremoto en Manizales: PAE, transporte escolar y clases seguirán suspendidos por inspección de sedes oficiales; la Alcaldía entregó nuevos detalles

La medida se adopta tras el movimiento telúrico del lunes 10 de agosto y se mantendrá mientras se revisan las sedes y se define un esquema para retomar la actividad en condiciones seguras

La suspensión de actividades académicas en Manizales incluye la interrupción del Programa de Alimentación Escolar y del transporte escolar durante la emergencia - crédito Alcaldía de Manizales
La suspensión de actividades académicas en Manizales incluye la interrupción del Programa de Alimentación Escolar y del transporte escolar durante la emergencia - crédito Alcaldía de Manizales
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La Alcaldía de Manizales mantiene la suspensión de todas las actividades académicas presenciales en los colegios de la ciudad durante el resto de la semana, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026, como parte de las medidas preventivas orientadas a proteger la integridad de la comunidad educativa.

La determinación, que abarca tanto a instituciones oficiales como privadas, se mantendrá hasta el viernes 14 de agosto, mientras se evalúan las condiciones de las sedes y se estructura un plan de retorno seguro a clases.

La Secretaría de Educación informó que, durante este periodo, tampoco se ofrecerán los servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ni el de transporte escolar. La Administración Municipal reiteró que Manizales permanece en estado de emergencia y que todas las disposiciones buscan salvaguardar la vida de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo.

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La Administración Municipal mantuvo el estado de emergencia en Manizales y señaló que las medidas buscan proteger a estudiantes, docentes y personal educativo - crédito Alcaldía de Manizales
La Administración Municipal mantuvo el estado de emergencia en Manizales y señaló que las medidas buscan proteger a estudiantes, docentes y personal educativo - crédito Alcaldía de Manizales

El personal administrativo, celadores y trabajadores de servicios generales deberán asistir a sus lugares de trabajo, salvo en los casos donde la Unidad de Gestión del Riesgo haya determinado restricción de ocupación por seguridad. En estos casos, el personal debe acatar las instrucciones de las autoridades pertinentes. La suspensión de clases se aplica aun en instituciones que no hayan reportado daños estructurales o que consideren que sus instalaciones son habitables.

Evaluaciones técnicas en los colegios de Manizales

Durante la jornada del martes 11 de agosto, equipos de ingenieros estructurales y expertos en patología estructural realizaron inspecciones en 24 sedes educativas oficiales, tanto urbanas como rurales, para determinar el estado físico y la seguridad de las infraestructuras escolares.

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Las visitas, organizadas por las secretarías de Educación y de Infraestructura, forman parte del proceso de evaluación que permitirá definir la viabilidad del retorno a las actividades académicas presenciales.

Ingenieros estructurales y expertos en patología estructural inspeccionaron 24 sedes educativas oficiales de Manizales para evaluar la seguridad de la infraestructura - crédito Alcaldía de Manizales
Ingenieros estructurales y expertos en patología estructural inspeccionaron 24 sedes educativas oficiales de Manizales para evaluar la seguridad de la infraestructura - crédito Alcaldía de Manizales

Las inspecciones continuarán en los próximos días en otras instituciones educativas oficiales y privadas. La Administración municipal ha atendido 16 solicitudes de colegios privados que desean corroborar las condiciones de sus estructuras. El secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourth López, explicó que el objetivo es garantizar la seguridad y la funcionalidad estructural, y avanzar hacia una reapertura responsable de las aulas.

Las evaluaciones técnicas buscan establecer si existen daños o afectaciones que representen riesgo para los estudiantes y el personal. El seguimiento se realiza de manera coordinada y priorizando aquellas sedes que presentan mayor vulnerabilidad según los reportes preliminares tras el sismo.

Plan de retorno seguro y acompañamiento institucional

La Alcaldía de Manizales indicó que se encuentra en proceso de estructuración del plan de estudio y las acciones requeridas para garantizar el retorno seguro a las aulas. Durante estos días, la administración local solicita a familias, docentes, estudiantes y personal educativo mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para obtener información verídica y actualizada sobre la reactivación de las clases.

El personal administrativo, celadores y trabajadores de servicios generales debe asistir a los colegios, salvo donde la Unidad de Gestión del Riesgo restringió la ocupación - crédito Alcaldía de Manizales
El personal administrativo, celadores y trabajadores de servicios generales debe asistir a los colegios, salvo donde la Unidad de Gestión del Riesgo restringió la ocupación - crédito Alcaldía de Manizales

La seguridad y la integridad de la comunidad educativa son la prioridad fundamental en el proceso de regreso a clases en Manizales. Las decisiones de reapertura estarán sustentadas en los resultados de las inspecciones técnicas y en el cumplimiento de los estándares de seguridad y funcionalidad, según reiteró la Administración Municipal.

A partir de lo anterior, hasta el viernes 14 de agosto de 2026 no se reanudarán las actividades académicas presenciales en ninguna institución educativa del municipio.

Durante la fase de inspección, la Administración Municipal también ha acompañado a instituciones privadas que solicitaron revisión de sus infraestructuras, como el caso del Colegio de Cristo. La administradora, Sandra Maritza Eucér Ramos, señaló que tras la visita de la Secretaría de Educación, no se permitirá el ingreso de estudiantes ni personal hasta que se emitan nuevas directrices.

Por su parte, el rector Julián Botero informó que la valoración técnica determinó que la estructura no presenta afectaciones que comprometan la prestación del servicio educativo.

Finalmente, desde las secretarías de Educación y de Infraestructura, se continuará con las inspecciones técnicas durante los próximos días, tanto en instituciones urbanas como rurales, para contar con información suficiente que permita tomar decisiones responsables sobre la reapertura de los colegios.

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