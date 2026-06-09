Colombia

Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026 en Bogotá

El encuentro musical ya puso fecha para septiembre en el parque Simón Bolívar y presentó una apuesta bajo el lema “El Futuro Es Latino”, con una mezcla potente de figuras internacionales y talento colombiano

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El Festival Cordillera ya presentó el cartel de invitados para la edición 2026 - crédito Páramo Presenta

El Festival Cordillera 2026 anunció que su edición de este año se hará el 12 y 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá. El encuentro presentó el concepto artístico “El Futuro Es Latino” y confirmó un cartel encabezado por Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes.

Sobre el enfoque del encuentro, la organización planteó: “Este año rendimos homenaje a las aguas del sur”, en referencia a “las aguas del sur, cuyos caminos milenarios llevaron instrumentos, bailes y canciones a través del continente”.

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La programación también suma a Sean Paul, Cultura Profética, Dread Mar I, Vicente García, Los Amigos Invisibles y el colombiano Beéle. En el componente de rock figuran Miguel Mateos, Virus, Panteón Rococó, Robi Draco, Fobia y Mägo de Oz.

Artistas confirmados y presencia colombiana

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Ricky Martin encabeza la lista de artistas invitados al Festival Cordillera - crédito Páramo Presenta

En la representación colombiana aparecen Grupo Niche, The Latin Brothers, Andrés Cepeda en solitario y con Poligamia, además de Doctor Krápula, Lido Pimienta, Kei Linch y Briela Ojeda.

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El listado se completa con Kany García, Tan Biónica, Ed Maverick, Bonka, Los de Adentro, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Nelda Piña & Sus Tambores y los proyectos solistas de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur.

Preventa y venta general

Para la venta de entradas, Experiencias Aval informó una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval —Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas— y la billetera digital dale! desde el martes 9 de junio a las 10:00 a. m. hasta el jueves 11 de junio a las 9:59 a. m.

La venta para el público general comenzará el jueves 11 de junio a las 10:00, con compra en Ticketmaster.co.

Precios por etapas

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Estos son los precios de las entradas para el Festival Cordillera - crédito Ticketmaster

En la estructura de precios, el Combo VIP tiene su valor más alto en la última etapa, con un precio final de 2.099.000 pesos, mientras que en la etapa inicial, con servicio incluido, comienza en 1.829.000 pesos.

El Combo General parte en 799.000 pesos y llega hasta 899.000 pesos, y el Combo GA+ tiene un costo único de 939.000 pesos, con cargo por servicio incluido.

Los seguidores tendrán que estar atentos a la programación de los dos días de festival y ver a su artista favorito dentro del cartel de invitados que en esta oportunidad dejó a más de uno emcionado por la calidad que tendrá el evento musical.

Cabe mencionar que el puertorriqueño regresa a la capital del país, cuatro años después de su última visita en 2022 al Movistar Arena con dos presentaciones con lleno total.

Las veces que Ricky Martin visitó Colombia

La emoción se apoderó de la capital colombiana cuando Ricky Martin volvió a Bogotá en noviembre de 2022, después de 17 años sin presentarse en la ciudad.

El regreso del artista puertorriqueño, conocido por clásicos como Livin’ la vida loca y Vente pa’ca, fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron el Movistar Arena durante dos noches consecutivas.

Presentación de Ricky Martin en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Prensa Ricky Martin
Presentación de Ricky Martin en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Prensa Ricky Martin

Originalmente, solo se había anunciado un concierto para el 24 de noviembre. Sin embargo, la alta demanda de entradas motivó la apertura de una segunda función el 23 de noviembre, permitiendo que más fanáticos disfrutaran del repertorio del cantante.

En cada presentación, Ricky Martin repasó sus éxitos y demostró por qué se mantiene vigente en la escena del pop latino.

Aunque Ricky Martin llevaba casi dos décadas sin actuar en Bogotá, su relación con Colombia se mantuvo activa en otros escenarios del país. En 2018, participó en el Festival de la Leyenda Vallenata, y en 2020 fue parte del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla.

Estas visitas permitieron que el público colombiano siguiera disfrutando de su música, aunque el reencuentro con la capital conservaba un significado especial.

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