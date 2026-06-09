Papá de Luis Andrés Colmenares reveló que votará por Iván Cepeda para la Presidencia: “Espero que en 2030 no me haya defraudado”

Luis Alonso Colmenares señaló que su respaldo no implica que haya cambiado su postura política - crédito Colprensa

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, los colombianos esperan conocer al próximo presidente del país, que saldrá de la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Mientras que algunos ciudadanos aún no han definido a cuál de los dos candidatos respaldarán con su voto, otros ya lo han expresado en sus redes sociales.

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Ese fue el caso de Luis Alonso Colmenares, padre del Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que falleció trágicamente el 31 de octubre de 2010 tras una celebración de Halloween en Bogotá.

A través de su cuenta de X, el contador público y activista político anunció su respaldo a la candidatura del senador del Pacto Histórico, aún cuando su hijo Jorge Colmenares ha sido un férreo opositor al Pacto Histórico, afín al Gobierno de Gustavo Petro.

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Luis Alonso Colmenares afirmó que cada ciudadano puede votar sin presiones y sin dar explicaciones sobre su decisión electoral - crédito @lcolmenaresr/X

En su publicación, el académico indicó que su decisión responde a sus convicciones políticas que defienden la democracia, aunque escatimó que ello no significa que cambie su postura política o sus críticas a la administración nacional.

“A mí no me importa que cada quien vote por el que le dé la gana, y no hay que pedirle permiso a nadie ni dar explicaciones. Sin embargo, confirmó que voy a votar por Iván Cepeda, pero no es porque yo sea de ideología izquierdista sino por mis convicciones de un demócrata liberal y, en tal sentido, Cepeda es quien mejor interpreta mis convicciones”, escribió Colmenares en las redes sociales.

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No obstante, dejó una advertencia clara al candidato progresista, en caso de llegar a ser el nuevo mandatario de los colombianos. “Solo espero que en 2030 no me haya defraudado”, complementó.

El anuncio generó diferentes reacciones por parte de los internautas. Mientras que algunos celebraron su decisión, otros consideraron como una especie de división familiar, al recordar el pasado de su hijo Jorge Colmenares por el partido Centro Democrático, quien llegó a ocupar un escaño en el Concejo de Bogotá.

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El académico sostuvo que no conoce la posición de su hijo Jorge Colmenares frente a la segunda vuelta - crédito @lcolmenaresr/X

Al respecto, Luis Alonso Colmenares enfatizó que, aunque no conoce de fondo cuál es la opción de su hijo, desde el 2022 ya no hace parte de la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Pregúntale a él. Mientras tanto debo decirte que no forma parte del Centro Democrático desde hace cuatro años”, contestó.

En otra publicación, el activista respondió a la crítica de un usuario que lo catalogó como “izquierdoso”, a lo que Colmenares le preguntó: “¿Y es que para votar por Cepeda hay que ser “izquierdoso”? ¿No puede haber otra razón que no sea ideológica?”.

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El padre de Luis Andrés Colmenares dijo que ve sus principios democráticos liberales mejor interpretados en Iván Cepeda que en Abelardo de la Espriella - crédito @lcolmenaresr/X

John Leguizamo también respaldará a Iván Cepeda

Además de Luis Alonso Colmenares, el actor colombiano John Leguizamo también pidió a su seguidores que apoyen por el candidato presidencial Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial, donde se medirá con Abelardo de la Espriella.

El apoyo apareció en un carrusel de la cuenta Mi voto vale Uk de Instagram, con la que Leguizamo colaboró, donde se leía: “Ufff se imaginan si podemos lograr poner presidente filosofo y trabajador de derechos humanos? Eso sí nos daría orgullo de patria pero del bueno! A votar por Cepeda el 21 de Junio!”, indicó el artista nacional.

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En la misma publicación, también mencionó el asesinato del senador Manuel Cepeda y el trabajo de su hijo Iván Cepeda con víctimas y en la búsqueda de justicia.

El mensaje de apoyo de John Leguizamo a través de redes sociales generó reacciones divididas entre sus seguidores - crédito mivotovaleuk y johnleguizamo / Instagram

La reacción de los seguidores fue inmediata y expuso el clima de confrontación alrededor de la segunda vuelta. Entre los comentarios aparecieron frases como: “Wow... John... really... él es un guerrillero”, “Siempre del lado correcto de la historia” y “Como ya no vives en Colombia ya no sabes de historia colombiana”.

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La postura política de Leguizamo no surgió ahora. Desde hace años el actor ha cuestionado las políticas migratorias en Estados Unidos, en especial las decisiones adoptadas durante la administración de Donald Trump y las acciones del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La publicación destaca el recorrido de Iván Cepeda en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica en Colombia - crédito mivotovaleuk y johnleguizamo / Instagram

A comienzos de 2026, el actor endureció ese discurso en un video titulado “Abolish ICE”, en el que dejó en claro que estaba dispuesto a perder seguidores antes que ceder en sus convicciones. “Si apoyas al ICE, deja de seguirme, no vengas a mis shows y no veas mis películas”, dijo Leguizamo.

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El actor también se ha pronunciado contra las redadas masivas, el desmantelamiento de programas de diversidad y las declaraciones de Trump sobre la comunidad latina. Esa actividad lo ha ubicado entre las voces más visibles en defensa de los derechos de los migrantes.