Colombia

Por el asesinato de dos turistas en Buenaventura, juez envió a prisión a tres presuntos miembros de Los Shottas

La decisión judicial se tomó tras los operativos realizados en La Bocana, donde se investiga el asesinato de Alexander Valencia y la suerte de su hijo Nicolás, cuyo paradero sigue sin ser establecido

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La investigación lo ubica en grabaciones previas a la desaparición, según las autoridades, y lo señala como figura clave del expediente, mientras avanzan las indagaciones para precisar responsabilidades entre los detenidos - crédito Fiscalía General de la Nación/@Anxiousvids/X

Un juez envió a prisión a tres presuntos integrantes de Los Shottas por el asesinato y la desaparición de dos turistas en Buenaventura, un caso ocurrido en el sector de La Bocana que sigue bajo investigación para establecer la responsabilidad individual de cada capturado y el paradero de Nicolás Valencia, que continúa desaparecido.

Tras el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia en una zona de manglares, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellos un menor de edad. En los procedimientos, se incautaron tres fusiles, dos pistolas, una escopeta, una granada de fragmentación, cerca de 400 cartuchos y tres teléfonos celulares.

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Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Leyson Rentería, alias Leyson; Hulver Iván Riascos, alias Chinga; y Jefferson Andrés Gamboa, alias Yefer, mientras avanza la investigación.

El caso de La Bocana sigue bajo investigación para definir la responsabilidad individual de los capturados y establecer el paradero de Nicolás Valencia - crédito Fiscalía General de la Nación/@Anxiousvids/X
El caso de La Bocana sigue bajo investigación para definir la responsabilidad individual de los capturados y establecer el paradero de Nicolás Valencia - crédito Fiscalía General de la Nación/@Anxiousvids/X

A los procesados se les atribuyeron los presuntos delitos de tenencia de armas de fuego agravado y uso de menores de edad para la comisión de esos actos.

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La audiencia también dejó un episodio que marcó el procedimiento judicial. Mientras el fiscal David Jiménez exponía los hallazgos de la investigación, alias Leyson se rio y obligó al funcionario a interrumpir su intervención para exigir respeto.

“Tendrían un rol en esta organización. Y que, en ese lugar, donde al parecer residen, almacenarían armas, como parte de esas dinámicas delictivas que se presentan en esa zona de La Bocana”, dijo el fiscal David Jiménez. Frente a esa intervención, Leyson se rio en plena diligencia.

Jiménez respondió de inmediato: “Como es la extorsión, el hurto y los homicidios, así usted se ría, señor Leyson. Eso fue lo que nos informó la fuente, sí señor”. Más adelante agregó que los implicados “representan un peligro futuro para la comunidad. Especialmente, para la comunidad bonaverense y vallecaucana, azotada y flagelada por este tipo de circunstancias”.

De acuerdo con la investigación, alias Leyson tendría una vinculación directa con la desaparición y el homicidio porque, según las autoridades, sería la persona que aparece en videos en los que las víctimas son retenidas y amenazadas con arma de fuego antes de su desaparición.

Ese señalamiento lo ubica como uno de los principales investigados dentro del caso. La Fiscalía sostuvo además que los capturados cumplirían funciones dentro de la organización criminal y que el lugar donde al parecer residían era usado para almacenar armas.

El crimen ocurrió a mediados de mayo de 2026, cuando Alexander Valencia y su hijo Nicolás Valencia visitaron una playa de Buenaventura, en Valle del Cauca. Durante el recorrido, ambos fueron secuestrados por presuntos miembros de “Los Shottas”.

En los operativos en Buenaventura se incautaron tres fusiles, dos pistolas, una escopeta, una granada de fragmentación, cerca de 400 cartuchos y tres celulares - crédito Fiscalía General de la Nación
En los operativos en Buenaventura se incautaron tres fusiles, dos pistolas, una escopeta, una granada de fragmentación, cerca de 400 cartuchos y tres celulares - crédito Fiscalía General de la Nación

Días después, la Policía del Valle confirmó el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia en la zona de manglares. Nicolás Valencia sigue desaparecido.

La decisión judicial cobijó únicamente a los tres mayores de edad aprehendidos tras los operativos posteriores al hallazgo del cadáver. En el mismo despliegue fue detenido un menor de edad, también señalado de estar vinculado con los hechos.

La Fiscalía argumentó que la privación de la libertad era necesaria para proteger a la comunidad y garantizar el avance de la investigación.

El ente acusador sostuvo que los tres capturados harían parte de Los Shottas y representarían un riesgo para la población de Buenaventura por su presunta participación en hechos violentos atribuidos a esa estructura.

La Gobernación del Valle del Cauca ofrece hasta $100 millones por el caso de un padre y su hijo desaparecidos en Buenaventura

La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre el secuestro y desaparición en Buenaventura - crédito Gobernación del Valle
La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre el secuestro y desaparición en Buenaventura - crédito Gobernación del Valle

La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita esclarecer los hechos en los que dos turistas desaparecieron en Buenaventura.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, dijo que se desplegaron “todas las capacidades institucionales” para esclarecer el caso y confirmó el apoyo de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 en las labores operativas y de búsqueda.

La comandante de la Policía Valle, la general Sandra Liliana Rodríguez, sostuvo que las autoridades mantienen las labores para ubicar a Nicolás Valencia y judicializar a los responsables.

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