Gustavo Petro se refirió a su polémica publicación “Heil Hitler”: “Estás en pleno nazismo”

El mensaje de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recibido críticas por publicar en su cuenta oficial de X la expresión “Heil Hitler” como respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta sobre el candidato Abelardo de la Espriella.

Figuras nacionales e internacionales han rechazado la expresión utilizada por el mandatario colombiano, debido a que está asociada al saludo nazi empleado en la Alemania de Adolf Hitler, régimen responsable del genocidio del pueblo judío y del inicio de un conflicto bélico mundial.

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Por este motivo, el presidente Petro se refirió a la polémica con un corto mensaje en su cuenta de X, en la que advirtió sobre el uso de la fuerza sin razón.

Gustavo Petro se refirió a la polémica con un corto mensaje en su cuenta de X, en la que advirtió sobre el uso de la fuerza sin razón - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Según el jefe de Estado colombiano, la expresión “Heil Hitler” busca mostrar que el artículo de opinión respalda, a su juicio, frases fascistas como “por la razón o por la fuerza”.

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El jefe de Estado advirtió que, si se utiliza la fuerza sin la razón, la sociedad estaría inmersa en el nazismo.

“Este trino muestra como el artículo del autor Felipe Zuleta ha pasado de liberal a apoyar frases fascistas como “por la razón o por la fuerza”, si se usa la fuerza sin la razón estás en pleno nazismo (sic)“, señaló el mandatario colombiano en su cuenta oficial de X.

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Según Gustavo Petro, la expresión “Heil Hitler” busca mostrar que el artículo de opinión respalda, a juicio del mandatario colombiano, frases fascistas como “por la razón o por la fuerza” - crédito @petrogustavo/X

Críticas a Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas tanto a nivel nacional como internacional debido a sus recientes declaraciones. Uno de los comentarios más duros provino de Carlos A. Giménez, representante a la Cámara de Estados Unidos por Florida, quien calificó como “repugnante” una de las expresiones del mandatario colombiano.

Giménez, conocido por su postura crítica hacia Petro y su administración, insistió en que “totalmente repugnante utilizar esa frase”.

El representante a la Cámara de Estados Unidos por el estado de Florida, Carlos A. Giménez, calificó la declaración del presidente Petro como “repugnante” - crédito @RepCarlos/X

Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, también se sumó a las voces de rechazo y opinó que al presidente “se le pasó la mano con el café”. “Otra vez a Petro se le pasó la mano con el ‘café’”, indicó Forero.

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En los últimos meses, Petro ha incrementado el uso del término “nazi” en sus intervenciones públicas. Desde 2025, esta palabra ha sido empleada para referirse a opositores, críticos y medios de comunicación. En solo dos días, el mandatario repitió el término al menos diez veces, generando un debate público y reacciones adversas desde diversos sectores. El uso reiterado del calificativo no es nuevo en el discurso presidencial.

En una ocasión anterior, el Consejo de Estado le exigió retractarse tras llamar “nazi” a una activista digital. Petro, por su parte, defendió el uso de la expresión, argumentando que existen conductas que pueden ser consideradas como “nazis” aunque quienes las practican no reconozcan el peso histórico del término.

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En febrero de 2025, el presidente explicó en redes sociales que, según su perspectiva, hay “nazis nazis” y personas que actúan con “actitudes nazis” sin identificarse como tales. Más adelante, dirigió sus críticas hacia el sistema de medios públicos Rtvc, partidos de oposición y el periódico El Colombiano. Durante un discurso, afirmó que Rtvc busca la verdad, y por ello “la codicia y los nazis quieren apagarlo”, mencionando las denuncias contra el director de la entidad, Hollman Morris.

Gustavo Petro explicó en sus redes sociales que, según su visión, hay “nazis nazis” y personas que adoptan “actitudes nazis” sin conocerse a sí mismas como tales. - crédito @petrogustavo/X

Esa misma jornada, Petro publicó en X un mensaje en el que repitió el término “nazi” nueve veces, asociándolo con un video donde la pareja del senador Álex Flórez desmentía acusaciones de violencia intrafamiliar. El mandatario vinculó este hecho con tácticas propagandísticas usadas por Joseph Goebbels y acusó a El Colombiano de “rozar el nazismo”.

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El presidente también responsabilizó a Álvaro Uribe del “nazismo” presente en su movimiento político y criticó la falta de rechazo por parte de su partido. Además, señaló a empresarios propietarios de El Colombiano de defender el legado de Hitler y el genocidio en Colombia.

Estas afirmaciones motivaron a la Fundación para la Libertad de Prensa a solicitar a Petro que evite estigmatizar a los medios de comunicación. Finalmente, el mandatario relacionó la ideología nazi con episodios de persecución política en la historia colombiana, asegurando que en el siglo XX hubo influencias de esa corriente en el país.

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