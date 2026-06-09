Si va a hacer un asado para ver los partidos del Mundial de la Fifa, le costará casi 20% más que en el 2022: cuál es la razón

Un plato de asado por persona para ver los partidos en Colombia cuesta $35.418 en 2026, un alza de 18,2% frente a 2022 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El costo de un plato de asado por persona para ver los partidos en Colombia alcanzó en 2026 los $35.418, un incremento de 18,2% respecto a los $27.898 registrados en mayo de 2022.

A este incremento se le suman factores como el clima, la inflación, el precio de los insumos agrícolas, la variación de precios internacionales, entre otros que han hecho que vaya creciendo el valor de los productos esenciales para hacer asados.

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Este aumento, reportado a partir de datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane, marca una tendencia que podría intensificarse durante la temporada mundialista, según expertos consultados.

El incremento representa $7.520 adicionales por plato en cuatro años. La estimación se basó en precios de la última semana de mayo tanto de 2022 como de 2026, considerando ingredientes habituales del asado en Colombia: carne, papa, plátano, mazorca, aguacate, tomate y cebolla.

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Entre los insumos, el que más se encareció fue el aguacate común, con un incremento de 64,8%. Según el cálculo del Dane, la porción por persona pasó de $625 en 2022 a $1.030 en 2026.

La papa parda pastusa fue el segundo ingrediente que más subió en el asado, con un incremento de 47,7% por porción - crédito Taste Atlas

El segundo producto con mayor aumento fue la papa parda pastusa, cuyo valor subió 47,7% al pasar de $623 a $920 por persona.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), describió a La República que el precio del aguacate varía según las temporadas de cosecha y la oferta disponible.

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Bedoya señaló también la incidencia del clima: “Hace cuatro años no tuvimos la problemática de la luz y del frente frío que se presentó a inicio de este año y que, obviamente, se asentó en el coletazo del proceso inflacionario”.

En cuanto a la papa, Bedoya explicó que el producto experimenta una corrección de precios motivada por los bajos valores registrados a finales de 2025, situación que llevó a la salida de varios actores del mercado. Esta dinámica, de acuerdo con el presidente de la SAC, contribuye a la volatilidad observada en los precios de este tubérculo.

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El aumento del asado también responde a la evolución del precio de la carne de res. La porción individual de chatas pasó de $15.994 a $21.291, un alza de 17,2%, mientras que la de costilla subió de $9.029 a $10.580, lo que representa 33,1% más en el periodo analizado.

Así mismo, Nicolás Cruz Walteros, analista de economía local de Corficolombiana, atribuyó ese comportamiento a una menor disponibilidad de ganado y a una demanda estable.

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La carne de res también impulsó el aumento del asado en Colombia, con subas de 17,2% en chatas y de 33,1% en costilla - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Durante los últimos años, los precios del ganado en pie han registrado incrementos importantes, debido a factores como la recuperación de las exportaciones de ganado y carne, la retención de hembras para reproducción y los mayores costos de producción que enfrentó el sector pecuario”, afirmó Cruz Walteros .

El analista agregó que la producción ganadera sigue ciclos de ajuste más prolongados que la agricultura. “Mientras la oferta de productos del campo puede aumentar con nuevas cosechas, en la ganadería se requieren varios años para elevar el inventario bovino, y esto hace que cualquier reducción en la oferta tenga efectos persistentes sobre los precios”, expuso Cruz Walteros a La República.

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Otros ingredientes del asado, como la cebolla cabezona blanca y el tomate chonto, también registraron incrementos, entre 0,3% y 14,6%, según el reporte del Dane.

Para los hogares colombianos, este encarecimiento adiciona presión sobre el gasto en alimentos, ya que se trata de productos de consumo amplio y con alta incidencia en la canasta familiar.

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De acuerdo con Cruz Walteros, “cuando suben los precios de insumos básicos, las familias deben dedicar una mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos”, lo que reduce la capacidad de consumo en otros bienes y servicios.

Los expertos advirtieron que el Mundial, el fenómeno de El Niño, el transporte y el abastecimiento podrían seguir elevando el precio del asado y de los alimentos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Este fenómeno, detalló el analista de Corficolombiana, puede modificar los patrones de compra de los hogares, especialmente en periodos de alta demanda como la temporada mundialista.

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Por su parte, Fabián Suárez, jefe de investigaciones sectoriales de Anif, comentó al diario citado que el ciclo de partidos del Mundial suele elevar el consumo de carne y otros alimentos, tanto en los hogares como en restaurantes.

“Lo que se espera de esta época es un mayor consumo en alimentos como la carne y también un incremento en el consumo de comidas a la mesa y en restaurantes”, afirmó Suárez.

El comportamiento de los precios del asado en 2026 refleja la interacción de variables económicas, productivas y climáticas, en un contexto donde los hábitos de consumo se ven influenciados por eventos de alto impacto como el Mundial de fútbol.