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Las autoridades activaron un plan de defensa en la Escuela de Policía de Vélez, Santander, tras detectar sobrevuelos de drones

Los dispositivos fueron detectados en el perímetro del centro de formación en Santander, lo que llevó a desplegar protocolos de seguridad y a sumar unidades especializadas para rastrear el punto de operación y medir riesgos

Las autoridades activaron un plan de defensa en la Escuela de Policía de Vélez, Santander, tras detectar el sobrevuelo de dos drones sobre sus instalaciones - crédito Reuters
Las autoridades activaron un plan de defensa en la Escuela de Policía de Vélez, Santander, tras detectar el sobrevuelo de dos drones sobre sus instalaciones - crédito Reuters
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Momentos de alerta se registran en el municipio de Vélez, en el departamento de Santander, luego de que las autoridades activaran un plan de defensa en la Escuela de Policía local tras detectar el sobrevuelo de dos drones sobre sus instalaciones.

Según reportaron medios locales, los dispositivos fueron identificados en las últimas horas, lo que originó la inmediata puesta en marcha de los protocolos de seguridad y la intervención de unidades especializadas.

Implementan protocolos ante posible amenaza

El personal de la Escuela de Policía de Vélez recibió la instrucción de activar procedimientos de defensa tras la detección de los drones. Especialistas en seguridad electrónica y expertos en aeronaves no tripuladas trabajan en el rastreo de la posible ubicación desde donde fueron operados los dispositivos y en la evaluación de eventuales riesgos para las instalaciones y el personal.

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La Escuela de Policía de Vélez puso en marcha protocolos de seguridad y desplegó unidades especializadas ante la posible amenaza con drones - crédito Reuters
La Escuela de Policía de Vélez puso en marcha protocolos de seguridad y desplegó unidades especializadas ante la posible amenaza con drones - crédito Reuters

De acuerdo con información preliminar compartida por las autoridades, la activación de los protocolos de defensa se produjo luego de detectar dos drones en el perímetro del centro de formación policial, situación que mantiene en alerta a las unidades de vigilancia y reacción.

La decisión de reforzar la seguridad responde a una coyuntura nacional de alerta por recientes incidentes relacionados con el uso de drones en eventos de orden público.

Contexto nacional: sistemas antidrones y desafíos de seguridad

El incremento de incidentes con drones en diferentes regiones del país llevó a las autoridades a fortalecer los sistemas de detección e inhibición de aeronaves no tripuladas.

Según reportó Semana, el Ejército Nacional adquirió en junio de 2025 un sistema antidrones con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec) por más de $80.000 millones, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas críticas como Catatumbo.

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Especialistas en seguridad electrónica y expertos en aeronaves no tripuladas rastrean el punto desde donde fueron operados los drones en Vélez - crédito Reuters
Especialistas en seguridad electrónica y expertos en aeronaves no tripuladas rastrean el punto desde donde fueron operados los drones en Vélez - crédito Reuters

Sin embargo, el proceso de implementación ha enfrentado retrasos y dificultades técnicas. El Ejército explicó a El Tiempo que, pese a que el contrato contemplaba la entrega de tres sistemas fijos y 16 semifijos para finales de 2025, las pruebas técnicas arrojaron que “los sistemas evaluados no demuestran un cumplimiento técnico integral y consistente de los requisitos contractuales exigidos”. Codaltec solicitó una prórroga para ajustar los equipos, y la recepción oficial quedó condicionada a una nueva validación.

“La instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas está a cargo de Codaltec. El Ejército Nacional solo procederá a recibir los sistemas una vez se verifique su correcto desempeño en detección, inhibición y geolocalización”, detalló la institución, según recogió El Tiempo.

Documentos oficiales consultados por el medio indican que, entre el 22 y el 24 de enero de 2026, se realizó la evaluación técnica de tres sistemas semifijos DroneSentry-X Mk2. El informe concluyó que “no es procedente emitir una recepción técnica favorable” hasta que el proveedor implemente los ajustes requeridos.

Antecedentes recientes: ataques con drones y ambiente de tensión

Imagen de referencia. Ataque con dron cargado de explosivos deja otra mujer herida en el corredor rural entre Tibú y El Tarra - crédito Ministerio de Defensa
La alerta en Vélez se enmarca en una coyuntura nacional por incidentes de orden público relacionados con el uso de drones - crédito Ministerio de Defensa

El uso de drones en acciones violentas genera preocupación en la fuerza pública. El 1 de agosto de 2026 un carro bomba explotó frente al comando de la Policía Nacional en Norte de Santander, dejando 8 patrulleros heridos y tres civiles lesionados y daños materiales en edificaciones cercanas. Aunque en ese caso no hubo referencia directa a drones, el ataque profundizó el clima de incertidumbre en la región.

De manera más directa, el 28 de julio de 2026, siete militares del Batallón de Infantería de Selva No. 4 General Antonio Nariño, adscrito a la Brigada 19 del Ejército, resultaron heridos tras ser atacados con explosivos lanzados desde drones en la vereda Campanario, municipio de Norosí, sur de Bolívar. El ataque fue atribuido al frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN.

En ambos casos, las autoridades intensificaron las labores de inteligencia y patrullaje, y pusieron en marcha operativos especiales para localizar a los responsables e impedir nuevas acciones similares.

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