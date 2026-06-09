El país político ‘estalló´ por orden de retirar la propaganda de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios: “Atropello”

El Tribunal también ordenó al candidato Abelardo de la Espriella retirar la publicidad electoral que tenga la frase "firmes por la patria" - crédito Luisa González/Reuters

El país político colombiano reaccionó con rechazo a la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de ordenar retirar toda la publicidad electoral del candidato presidencial Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios. El aspirante de la derecha ha basado su campaña, justamente, en el uso y la exhibición de símbolos que representan a Colombia y a la fuerza pública, como la camiseta de la selección, la bandera y el saludo militar.

El magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, que adoptó la medida provisional del retiro de la publicidad, argumentó en la providencia que, según la Corte Constitucional, no está permitido el uso de símbolos patrios en las campañas electorales. Esto obliga a las candidaturas a individualizar su imagen.

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“La prohibición previamente referida propugna por la preservación de la equidad entre los competidores, la conservación de los valores que representan sentido de pertenencia con nuestra Nación y la dignificación de los electores, respetando la dignidad y valoración de la condición humana, se debe garantizar el ejercicio libre e informado del sufragio universal”, detalló el togado en la decisión.

Así las cosas, ordenó que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, el candidato presidencial, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y el movimiento Defensores de la Patria, retiren la propaganda política en la que se emplee símbolos patrios.

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Eso quiere decir, que no puede incluir la bandera de Colombia, el escudo, imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, el saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses, y las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

Políticos criticaron decisión que impacta la campaña de De la Espriella

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá a través de una publicación en X. En ella, aseguró que el aspirante estaría siendo víctima de una persecución. Por eso, instó a los ciudadanos que lo apoyan a fortalecer su respaldo y a colgar la bandera de Colombia en las ventanas, balcones y vehículos.

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“La persecución contra la campaña de @ABDELAESPRIELLA está vulnerando sus derechos como colombiano y las garantías fundamentales para elegir y ser elegido. Invito a todos los defensores de la patria, ahora más que nunca, a unirnos para enfrentar estas injusticias y arbitrariedades”, indicó.

Aseguró que nadie, incluyendo a quienes administran la justicia, puede decidir sobre la bandera y su uso.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, rechazó orden de retirar la propaganda electoral que tenga símbolos patrios - crédito @soyjaimeandres/X

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también criticó las medidas provisionales adoptadas por el alto tribunal. Recordó que en el artículo 20 de la Constitución Política se prohíbe la censura y, desde su perspectiva, la decisión incurre en esa prohibición.

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“Ninguna tutela puede prohibirle a un movimiento su nombre, su consigna ni sus colores. Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti. Colombia está “Firme con la Patria” No nos van a prohibir defender a Colombi”, señaló la ex precandidata presidencial.

La senadora María Fernanda Cabal rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - @MariaFdaCabal/X

El empresario Sergio Araujo Castro, que públicamente apoya la candidatura de De la Espriella, cuestionó la determinación del tribunal, al advertir que hay hechos similares por los cuales no han surgido medidas provisionales como las que se establecieron para la campaña del aspirante.

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Se refirió específicamente a la constante exhibición de la bandera de la guerrilla M-19 por parte del presidente Gustavo Petro en los eventos oficiales. También advirtió sobre la utilización de símbolos patrios por parte de grupos armados.

“Las FARC usan brazalete con la bandera de Colombia y no pasa nada. El ELN iza la bandera cuando quiere en todo el territorio nacional y nadie dice nada, pero unos graciosos comunistoides en el tribunal se la van a montar al único candidato que ha despertado, fervor patriótico verdadero”, indicó.

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El empresario Sergio Araujo Castro rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @sergioaraujoc/X

El ex concejal de Bogotá Daniel Briceño, que llegará al Congreso de la República, calificó como un “atropello” la medida adoptada por el magistrado y aseguró que buena parte de los colombianos tendrían que ser sancionados, porque apoyan al candidato presidencial y hacen uso de los símbolos patrios para respaldar su campaña.

“El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión “firmes por la patria”. La justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello“, escribió en X.

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El congresista electo Daniel F. Briceño rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @Danielbricen/X

Jaime Arizabaleta, congresista electo, se unió a las críticas que surgieron por la decisión del alto tribunal y, al igual que Araujo Castro, cuestionó el hecho de que la justicia no le haya prohibido al presidente Petro exponer la bandera del M-19 en eventos oficiales, mientras sí impide a un candidato presidencial utilizar la bandera de Colombia para su campaña.

“Prohíben “Firme por la Patria” y la bandera de Colombia, pero Petro ondea el M-19 y nadie dice nada.¡Que nos metan presos a todos!”, aseveró.

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El congresista electo Jaime Arizabaleta aseguró que los que apoyan a Abelardo de la Espriella seguirán utilizando el eslogan: firmes por la patria - crédito @jarizabaletaf/X

Carlos Felipe Mejía, exsenador y cofundador del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria desafió al Tribunal Superior de Bogotá y reafirmó su postura de seguir impulsando la candidatura de De la Espriella a través del eslogan “firmes por la patria”.

“Qué tal la “justicia” tomando partido por Cepeda y tratando de atajar la campaña de @ABDELAESPRIELLA. No tienen vergüenza, nos tendrán que meter presos a los 15 millones que el domingo 21 de Junio votaremos por el Tigre. Hoy más que nunca estamos : FIRMES POR LA PATRIA”, indicó.

El exsenador Carlos Felipe Mejía aseguró que la justicia está tomando partido por Iván Cepeda y atacando a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El senador electo del Centro Democrático Andrés Forero también criticó la medida establecida por el tribunal y, sin ningún tipo de respaldo, aseguró que la campaña del contendiente Iván Cepeda Castro estaría detrás de la decisión judicial.

Desde su perspectiva, la campaña del aspirante de la derecha estaría siendo censurada por medio de providencias de la justicia.

El congresista Andrés Forero rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @AForeroM/X

“La campaña de @IvanCepedaCast parece reducirse al desesperado empeño por prohibir que @ABDELAESPRIELLA pueda usar la camiseta de la @FCFSeleccionCol y decir “firmes por la patria”. La pulsión totalitaria, el deseo de censurar y ahogar la libertad se les sale por los poros", escribió.