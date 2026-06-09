Colombia

El país político ‘estalló´ por orden de retirar la propaganda de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios: “Atropello”

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al candidato presidencial quitar toda la publicidad que tenga la bandera de Colombia, el escudo e imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales

Guardar
Google icon
El Tribunal también ordenó al candidato Abelardo de la Espriella retirar la publicidad electoral que tenga la frase "firmes por la patria" - crédito Luisa González/Reuters
El Tribunal también ordenó al candidato Abelardo de la Espriella retirar la publicidad electoral que tenga la frase "firmes por la patria" - crédito Luisa González/Reuters

El país político colombiano reaccionó con rechazo a la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de ordenar retirar toda la publicidad electoral del candidato presidencial Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios. El aspirante de la derecha ha basado su campaña, justamente, en el uso y la exhibición de símbolos que representan a Colombia y a la fuerza pública, como la camiseta de la selección, la bandera y el saludo militar.

El magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, que adoptó la medida provisional del retiro de la publicidad, argumentó en la providencia que, según la Corte Constitucional, no está permitido el uso de símbolos patrios en las campañas electorales. Esto obliga a las candidaturas a individualizar su imagen.

PUBLICIDAD

La prohibición previamente referida propugna por la preservación de la equidad entre los competidores, la conservación de los valores que representan sentido de pertenencia con nuestra Nación y la dignificación de los electores, respetando la dignidad y valoración de la condición humana, se debe garantizar el ejercicio libre e informado del sufragio universal”, detalló el togado en la decisión.

Así las cosas, ordenó que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, el candidato presidencial, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y el movimiento Defensores de la Patria, retiren la propaganda política en la que se emplee símbolos patrios.

PUBLICIDAD

Eso quiere decir, que no puede incluir la bandera de Colombia, el escudo, imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, el saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses, y las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

Políticos criticaron decisión que impacta la campaña de De la Espriella

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá a través de una publicación en X. En ella, aseguró que el aspirante estaría siendo víctima de una persecución. Por eso, instó a los ciudadanos que lo apoyan a fortalecer su respaldo y a colgar la bandera de Colombia en las ventanas, balcones y vehículos.

La persecución contra la campaña de @ABDELAESPRIELLA está vulnerando sus derechos como colombiano y las garantías fundamentales para elegir y ser elegido. Invito a todos los defensores de la patria, ahora más que nunca, a unirnos para enfrentar estas injusticias y arbitrariedades”, indicó.

Aseguró que nadie, incluyendo a quienes administran la justicia, puede decidir sobre la bandera y su uso.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, rechazó orden de retirar la propaganda electoral que tenga símbolos patrios - crédito @soyjaimeandres/X
Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, rechazó orden de retirar la propaganda electoral que tenga símbolos patrios - crédito @soyjaimeandres/X

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también criticó las medidas provisionales adoptadas por el alto tribunal. Recordó que en el artículo 20 de la Constitución Política se prohíbe la censura y, desde su perspectiva, la decisión incurre en esa prohibición.

Ninguna tutela puede prohibirle a un movimiento su nombre, su consigna ni sus colores. Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti. Colombia está “Firme con la Patria” No nos van a prohibir defender a Colombi”, señaló la ex precandidata presidencial.

La senadora María Fernanda Cabal rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - @MariaFdaCabal/X
La senadora María Fernanda Cabal rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - @MariaFdaCabal/X

El empresario Sergio Araujo Castro, que públicamente apoya la candidatura de De la Espriella, cuestionó la determinación del tribunal, al advertir que hay hechos similares por los cuales no han surgido medidas provisionales como las que se establecieron para la campaña del aspirante.

Se refirió específicamente a la constante exhibición de la bandera de la guerrilla M-19 por parte del presidente Gustavo Petro en los eventos oficiales. También advirtió sobre la utilización de símbolos patrios por parte de grupos armados.

Las FARC usan brazalete con la bandera de Colombia y no pasa nada. El ELN iza la bandera cuando quiere en todo el territorio nacional y nadie dice nada, pero unos graciosos comunistoides en el tribunal se la van a montar al único candidato que ha despertado, fervor patriótico verdadero”, indicó.

El empresario Sergio Araujo Castro echazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @sergioaraujoc/X
El empresario Sergio Araujo Castro rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @sergioaraujoc/X

El ex concejal de Bogotá Daniel Briceño, que llegará al Congreso de la República, calificó como un “atropello” la medida adoptada por el magistrado y aseguró que buena parte de los colombianos tendrían que ser sancionados, porque apoyan al candidato presidencial y hacen uso de los símbolos patrios para respaldar su campaña.

“El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión “firmes por la patria”. La justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello“, escribió en X.

El congresista electo Daniel F. Briceño rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @Danielbricen/X
El congresista electo Daniel F. Briceño rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @Danielbricen/X

Jaime Arizabaleta, congresista electo, se unió a las críticas que surgieron por la decisión del alto tribunal y, al igual que Araujo Castro, cuestionó el hecho de que la justicia no le haya prohibido al presidente Petro exponer la bandera del M-19 en eventos oficiales, mientras sí impide a un candidato presidencial utilizar la bandera de Colombia para su campaña.

Prohíben “Firme por la Patria” y la bandera de Colombia, pero Petro ondea el M-19 y nadie dice nada.¡Que nos metan presos a todos!”, aseveró.

El congresista electo Jaime Arizabaleta aseguró que los que apoyan a Abelardo de la Espriella seguirán utilizando el eslogan: firmes por la patria - crédito @jarizabaletaf/X
El congresista electo Jaime Arizabaleta aseguró que los que apoyan a Abelardo de la Espriella seguirán utilizando el eslogan: firmes por la patria - crédito @jarizabaletaf/X

Carlos Felipe Mejía, exsenador y cofundador del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria desafió al Tribunal Superior de Bogotá y reafirmó su postura de seguir impulsando la candidatura de De la Espriella a través del eslogan “firmes por la patria”.

“Qué tal la “justicia” tomando partido por Cepeda y tratando de atajar la campaña de @ABDELAESPRIELLA. No tienen vergüenza, nos tendrán que meter presos a los 15 millones que el domingo 21 de Junio votaremos por el Tigre. Hoy más que nunca estamos : FIRMES POR LA PATRIA”, indicó.

El exsenador Carlos Felipe Mejía aseguró que la justicia está tomando partido por Iván Cepeda y atacando a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @CARLOSFMEJIA/X
El exsenador Carlos Felipe Mejía aseguró que la justicia está tomando partido por Iván Cepeda y atacando a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El senador electo del Centro Democrático Andrés Forero también criticó la medida establecida por el tribunal y, sin ningún tipo de respaldo, aseguró que la campaña del contendiente Iván Cepeda Castro estaría detrás de la decisión judicial.

Desde su perspectiva, la campaña del aspirante de la derecha estaría siendo censurada por medio de providencias de la justicia.

El congresista Andrés Forero rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @AForeroM/X
El congresista Andrés Forero rechazó orden de retirar la propaganda electoral de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios - crédito @AForeroM/X

La campaña de @IvanCepedaCast parece reducirse al desesperado empeño por prohibir que @ABDELAESPRIELLA pueda usar la camiseta de la @FCFSeleccionCol y decir “firmes por la patria”. La pulsión totalitaria, el deseo de censurar y ahogar la libertad se les sale por los poros", escribió.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPropaganda de Abelardo de la EspriellaTribunal Superior de BogotáElecciones presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en el estadio Defensores del Chaco asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Desarticulan red que robaba subsidios de las víctimas del conflicto armado y población vulnerable: así operaban

El cabecilla de la banda definía los montos, mientras que sus cómplices se encargaban de acceder a bases oficiales usando tecnología y datos de los beneficiarios para quedarse con su dinero

Desarticulan red que robaba subsidios de las víctimas del conflicto armado y población vulnerable: así operaban

Abelardo de la Espriella presentó una tutela contra la decisión judicial que ordenó retirar símbolos patrios de su campaña: denunciará al magistrado

El abogado Germán Calderón España acudió a la Corte Suprema de Justicia en representación del candidato presidencial y busca dejar sin efectos la medida provisional emitida por el Tribunal Superior de Bogotá

Abelardo de la Espriella presentó una tutela contra la decisión judicial que ordenó retirar símbolos patrios de su campaña: denunciará al magistrado

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de Abelardo de la Espriella desafió orden del Tribunal de Bogotá

Los ciudadanos se alistan para una nueva jornada electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán la Presidencia. Los candidatos trabajan para ganarse la confianza de los votantes

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de Abelardo de la Espriella desafió orden del Tribunal de Bogotá

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: así se llevó a cabo el homenaje en el Congreso al exsenador, a un año del atentado que causó su muerte

Durante el evento, María Claudia Tarazona, viuda del excongresista, anunció la creación de una fundación enfocada en el acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia, la prevención del reclutamiento de menores y la formación de jóvenes líderes

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: así se llevó a cabo el homenaje en el Congreso al exsenador, a un año del atentado que causó su muerte
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Hinchas de Nacional son virales por hacerse tatuajes de triunfo antes de la final contra Junior: “Ganaron experiencia”

La República Democrática del Congo no llegará bien al Mundial 2026: perdió ante Chile por 2-1

Atlético Nacional es el equipo que más prende televisores en Colombia: rating completo del fútbol colombiano