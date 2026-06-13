Colombia

A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material de abuso sexual infantil en Cartagena y Riohacha

Un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso, luego de que las indagaciones ubicaron la presunta transferencia de imágenes y videos con menores

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La alerta de Seguridad Nacional de Estados Unidos destapó el caso por explotación sexual infantil en una plataforma digital - crédito MEBOG

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Cristian Gerardo García Martínez, señalado de almacenar y difundir decenas de fotografías y videos con contenido de abuso sexual infantil.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, el caso salió a la luz tras una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), la cual evidenció que el procesado habría compartido material de explotación sexual infantil a través de una plataforma digital internacional.

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Según la Fiscalía, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, García Martínez presuntamente envió desde su teléfono celular un total de 66 archivos con contenido explícito en los que aparecían niños, niñas y adolescentes siendo víctimas de abusos sexuales.

La Fiscalía judicializó a Cristian Gerardo García Martínez por difundir material de abuso sexual infantil - crédito Fiscalía
La Fiscalía judicializó a Cristian Gerardo García Martínez por difundir material de abuso sexual infantil - crédito Fiscalía

Las labores investigativas permitieron establecer que el material habría sido almacenado y difundido desde la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, y con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes solicitó una orden de captura en contra del presunto responsable.

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Las autoridades indicaron que la diligencia judicial fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble ubicado en el barrio Nazareth, en Riohacha, La Guajira. Además, durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un dispositivo móvil que será sometido a análisis forense como parte del proceso investigativo.

Posteriormente, Cristian Gerardo García Martínez fue presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años, conducta contemplada en la legislación colombiana para sancionar la producción, posesión, almacenamiento, distribución o comercialización de material de explotación sexual que involucre a menores de edad.

Durante las audiencias preliminares, García Martínez no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos y el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Los investigadores atribuyen el envío de 66 archivos explícitos desde un celular entre octubre y noviembre de 2025 - crédito MEBOG

Las autoridades reiteraron que este tipo de investigaciones hace parte de los esfuerzos conjuntos entre organismos nacionales e internacionales para combatir los delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

Asimismo, recordaron que la distribución y almacenamiento de este tipo de contenido constituye un delito grave que vulnera los derechos fundamentales de los menores de edad y contribuye a perpetuar escenarios de violencia y revictimización.

La Fiscalía destacó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos, especialmente a través del intercambio de información con agencias especializadas que permiten identificar a personas que utilizan plataformas digitales para almacenar o difundir material de explotación sexual infantil.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación relacionada con delitos sexuales contra menores de edad y reiteraron su compromiso de avanzar en las investigaciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

Primer plano de la espalda de una persona con las manos esposadas. Viste una sudadera gris y pantalones vaqueros azules. El fondo es un suelo de asfalto.
Capturan a un hombre en Riohacha por difundir 66 archivos de abuso sexual infantil, según la Fiscalía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras se surten las etapas judiciales correspondientes, el procesado continuará recluido en un centro penitenciario por orden de un juez de control de garantías. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que seguirá adelantando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodean este caso.

El delito atribuido a Cristian Gerardo García Martínez reviste una especial gravedad debido a que la posesión, almacenamiento y difusión de material de abuso sexual también perpetúan la vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Por esta razón, las autoridades consideran estas conductas como una de las formas más graves de violencia sexual, ya que contribuyen a mantener redes de explotación infantil y generan un impacto profundo en la integridad física, psicológica y emocional de las víctimas.

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Cristian Gerardo García MartínezPornografía infantilExplotación sexual infantilAbuso sexual contra menoresColombia-Noticias

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