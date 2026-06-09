Así cayó en el Parque Lleras de Medellín el presunto narcotraficante neerlandés que entró por el aeropuerto El Dorado

El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció sobre la captura de un ciudadano neerlandés buscado por la justicia europea, que logró burlar los estrictos controles migratorios en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y continuar su viaje en la capital antioqueña.

La detención se efectuó en la jornada del lunes 8 de junio de 2026, en el concurrido Parque Lleras, suroriente de la ciudad, en un hotel en el que se encontraba hospedado el ciudadano europeo.

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El secretario de Seguridad indicó que el procedimiento se realizó luego de que los sistemas de información migratoria en Medellín generaran una alerta sobre la presencia de una circular roja de la Interpol por delitos asociados al narcotráfico.

El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia

Para este fin, las autoridades aplicaron los protocolos más estrictos en los sistemas de información de Migración Colombia, pese a que el extranjero había pasado el control fronterizo en Bogotá sin levantar sospechas.

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No obstante, al llegar a Medellín, donde los controles fueron reforzados, fue plenamente identificado como persona buscada en Países Bajos y Finlandia por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, informó Villa Mejía, en conversación con El Colombiano.

El secretario de Seguridad de Medellín precisó que “al ser solicitado por la justicia de su país para que respondiera por múltiples delitos, no se trata de un criminal cualquiera, se trata de un narcotraficante internacional que ya tenía varios antecedentes”.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó que el capturado neerlandés traficó cocaína, marihuana, y participó en lavado de activos - crédito @ManuelVillaMe/X

Por su parte, los datos emitidos por los voceros oficiales de Migración Colombia apuntan a que la publicación de la circular roja de la Interpol ocurrió el viernes 5 de junio de 2026, dos días después de la llegada del ahora capturado al país.

Qué era lo que traficaba el neerlandés

De acuerdo con el reporte conocido por el medio antioqueño, el sospechoso es procesado por coordinar múltiples envíos de droga hacia Europa entre abril y mayo de 2020.

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Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín se informó que las autoridades europeas lo señalan de utilizar sistemas de comunicación encriptados para coordinar estas actividades ilícitas. Incluso, la investigación refiere que, además de marihuana, el individuo habría facilitado el ingreso de cocaína, pastillas de éxtasis y otros compuestos destinados a la adulteración de narcóticos en el mercado europeo.

“La investigación reveló que la organización utilizaba las mismas rutas empleadas en el tráfico de estupefacientes para retornar los recursos obtenidos de su comercialización, mediante una presunta operación de lavado de activos vinculada a una estructura criminal de alcance internacional”, sostuvo el secretario Villa Mejía.

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Capturado en Medellín ciudadano neerlandés con circular roja de la Interpol en su contra - crédito Migración Colombia

El extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes y podría ser extraditado a su país de origen para enfrentar cargos ante la justicia.

Devolvieron una docena de estadounidenses por turismo sexual

El fin de semana del 24 de mayo de 2026, las autoridades migratorias colombianas confirmaron la inadmisión de doce ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Medellín. Se trató del mayor número de viajeros rechazados en un solo fin de semana en ese punto de entrada de la capital antioqueña.

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De acuerdo con el reporte de Migración Colombia, todos los inadmitidos llegaron desde diferentes ciudades de Estados Unidos y declararon motivos turísticos, aunque durante los controles migratorios las autoridades determinaron que su objetivo real era participar en actividades de turismo sexual.

Funcionarios de la entidad confirmaron que el grupo incluía pasajeros procedentes de Miami y de Nueva York, así como otro caso desde República Dominicana.

Entre 2025 y 2026 se incrementaron las capturas e inadmisiones vinculadas con turismo sexual en Medellín - crédito Fernando Vergara/AP

Uno de los episodios involucró a un grupo de cinco hombres que argumentó venir a una “simple despedida de solteros”. Sin embargo, la investigación de los oficiales migratorios reveló que dos hombres estadounidenses planeaban contratar servicios de “tours privados y fiestas exclusivas para extranjeros que incluyen consumo ilimitado de licor, drogas, y disponer de mujeres muy jóvenes dispuestas a todo”, según la información emitida por la autoridad. Estos eventos, de acuerdo con los reportes, representan un riesgo de explotación sexual de menores de edad.

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El otro procedimiento similar involucró a siete estadounidenses procedentes de Nueva York también inadmitidos bajo las mismas sospechas.