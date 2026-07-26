El Soat podría cambiar de precio en Colombia: así es la propuesta que beneficiaría a millones de conductores en el país

El Soat sirve para garantizar la atención médica inmediata y cubrir los gastos de las personas afectadas —peatones, pasajeros o conductores— cuando ocurre un accidente en la vía. Funciona sin importar quién tuvo la culpa del choque y es un requisito legal obligatorio para manejar - crédito Colprensa

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un documento que cubre la atención médica y los daños a víctimas de accidentes de tránsito en Colombia. Junto con la licencia de conducción y la revisión tecnomecánica, sigue entre los principales requisitos para transitar por las vías del país. La falta de cualquiera de esos documentos puede derivar en multas, inmovilización del vehículo y otras sanciones previstas en la normativa de tránsito. En ese marco, el costo del seguro y la forma en que hoy se define su tarifa siguen entre los puntos más discutidos por los conductores.

Durante el inicio del periodo legislativo de 2026 en el Congreso de la República, el partido Mira radicó el proyecto “Soat a la Medida” para cambiar la forma en que se fija el precio del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, sin eliminar su exigencia ni modificar la cobertura para las víctimas de accidentes de tránsito.

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La iniciativa propone que el valor del seguro para vehículos particulares no dependa solo de la categoría del automotor, sino también de su uso y del kilometraje anual. Además, mantiene la obligación de comprar el seguro para circular de manera legal y contempla un esquema preferencial para motocicletas de menos de 250 c.c. en casos específicos. La propuesta fue presentada por los senadores Ana Paola Agudelo García, Manuel Virgüez Piraquive y Carlos Eduardo Guevara Villabon.

El proyecto de ley debe surir cuatro debates en el Congreso de la República y dependerá de Abelardo de la Espriella si es sancionado como ley de la República - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Dicho cambio central consiste en modificar la forma en que se calcula el valor del Soat para los vehículos particulares. Hoy la tarifa se cobra según la categoría del vehículo. El proyecto plantea sumar dos variables: el uso y el kilometraje anual, con la idea de que quien recorre menos distancia pague una tarifa distinta a la de quien utiliza el carro con mayor frecuencia.

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Criterios que definirían la nueva tarifa

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tendría seis meses desde la promulgación de la ley para definir la metodología técnica con la que se establecerían los distintos rangos tarifarios. El plazo hace parte del articulado propuesto para poner en marcha el nuevo esquema.

Dentro de los criterios que debería considerar el regulador aparecen el kilometraje anual recorrido, las restricciones de movilidad de cada ciudad y el nivel de exposición al riesgo de cada vehículo. Además, se mencionan medidas como el pico y placa y otras similares.

La propuesta añade que los automotores que circulan en ciudades con restricciones permanentes podrían quedar clasificados con una menor exposición al riesgo al momento de fijar su tarifa inicial. Esa consideración se relaciona con un menor uso efectivo del vehículo durante el año.

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Beneficio para las motos de menos de 250 c.c.

El proyecto de Mira también contempla un esquema preferencial para motocicletas con cilindraje inferior a 250 centímetros cúbicos (c.c.). El tratamiento no equivale a excluirlas del Soat, sino a darles una condición diferencial dentro del sistema.

El beneficio estaría reservado para quienes acrediten que usan la motocicleta como herramienta de trabajo o como único medio de transporte para desplazarse hacia su actividad laboral.

La verificación quedaría en manos de los Ministerios de Transporte y del Trabajo. Para ello se usaría información interoperable del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y de otros registros oficiales.

En qué se diferencia de la propuesta de Paloma Valencia

Otra iniciativa sobre el Soat fue presentada, el 12 de mayo de 2026, por la senadora Paloma Valencia, excandidata presidencial. El proyecto busca exceptuar de la obligación a las motocicletas de hasta 250 c.c. y fue divulgado antes de las elecciones del 31 de mayo.

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El proyecto de ley plantea exceptuar del Soat a las motos de hasta 250 c.c., que representan el 63% del parque automotor colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según Valencia, la medida beneficiaría a cerca de 13,5 millones de personas en el país. La diferencia central entre ambos proyectos está en el alcance de la obligación. Mientras la propuesta de Mira mantiene el Soat para todos y solo prevé un esquema preferencial en ciertos casos, la de Valencia plantea que a esas motos no se les exija comprar el seguro.

Valencia defendió su proyecto con una explicación sobre su financiación y alcance. “Aquí todo está bien pensado, bien estructurado, discusiones amplias que hemos tenido con Oviedo y con el equipo programático. Los $2,5 billones van a salir del Ministerio de la Igualdad, de ese fondo paralelo que le crearon y del control del carrusel del Soat. Queremos que los colombianos, los campesinos, quienes mueven a sus familias y productos en moto, estén protegidos”. Según ella, “no se desfinancia el sistema y se pagará desde el Estado. Además, no vamos a cobrar peajes. Es importante que las mentiras de otras campañas no prosperen”.

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El proyecto de Valencia también plantea modificar el artículo 42 de la Ley 769 de 2002 para que, desde la entrada en vigor de esa eventual ley, el Soat deje de ser exigible a las motos de hasta 250 c.c. La excepción se verificaría de forma automática en los controles, según el cilindraje registrado en el Runt y la licencia de tránsito.