Precio del dólar en Colombia: dicen qué debe pasar para que a finales de julio pueda volver a los $3.000, cifra que no se veía desde 2019

El dólar bajó de precio a nivel mundial en 2026 y el peso colombiano se vio muy favorecido - crédito Reuters

El dólar en Colombia dejó en la semana del 20 al 24 de julio de 2026 un quiebre que no se veía desde 2019. El jueves cerró en $3.197,01, primer cierre por debajo de $3.200 en siete años, y el viernes rebotó hasta $3.220,01 después de tocar un mínimo intradía de $3.186,15. En la semana corta de martes a viernes, ante el festivo del lunes 20, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) pasó de $3.262 a una caída semanal de 1,33% o $43,27.

La caída fue continua desde el arranque de la semana operativa. El miércoles cerró en $3.207,40, con un descenso de $13,60 frente a la sesión previa y un mínimo cercano a $3.201. Mientras que el jueves llegó el movimiento más llamativo. La jornada abrió en $3.224, tocó un mínimo de $3.197,01, cerró en ese mismo nivel y tuvo un máximo de $3.240, con USD1.356 millones negociados en 1.838 transacciones. La TRM del jueves quedó en $3.206,86, con una caída de $31,33 o 0,97%. Ese nivel fue el más bajo desde el 25 de julio de 2019.

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A su vez, el viernes el mercado abrió en $3.195 y llevó el precio hasta un mínimo de $3.186,15. Más tarde subió hasta un máximo de $3.224,49 y cerró en $3.220,01, con 1.841 operaciones y un rebote de más de $30 desde el piso del día. La TRM del viernes quedó en $3.219,31, con un alza de $12,45 o 0,39% frente al jueves. En el mes, el indicador acumula una caída de 6,03%; en lo corrido del año baja 14,31% o $537,77; y frente al mismo día del año pasado retrocede 20,57% o $833,55.

Frente a la TRM del viernes pasado, la variación fue de apenas 0,07%. El dato contrasta con la magnitud de los movimientos intradía y semanales por el rezago con que se calcula el indicador.

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Al cierre de la jornada del 26 de julio de 2027, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.328,57, mientras que el de venta se ubicaba en $3.448,57 - crédito Infobae Colombia

Factores que explicaron la caída del dólar

Al respecto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, dijo que tres factores explicaron la semana, y el primero es el petróleo. Indicó que el Brent, de referencia para Colombia, cerró el martes en USD91,01 y el jueves superó los USD100 con un salto cercano al 8%, el mayor cierre desde el 22 de mayo. Ese día el WTI quedó en USD92,19, después de que los hutíes atacaran dos petroleros sauditas en el mar Rojo y declararan un bloqueo marítimo contra los puertos de Arabia Saudita.

También hubo amenazas sobre Ormuz y Kazajistán suspendió sus exportaciones por la terminal del Caspio ante ataques con drones. El viernes el crudo corrigió: el Brent cayó cerca de 4% hasta USD96,78 y el WTI bajó 3% hasta USD89,31 ante versiones sobre un nuevo intento diplomático. Para el experto, el repunte del petróleo devolvió al crudo el papel principal en la formación del tipo de cambio. Según él, para Colombia un petróleo más caro implica mayores ingresos por exportaciones y por eso el peso se fortaleció aun cuando el clima global mostraba nerviosismo.

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El segundo factor, dijo, fueron los flujos locales. Y es que el volumen negociado se mantuvo por encima de USD1.300 millones diarios. A eso se sumó la presión vendedora de dólares sostenida por el diferencial de tasas, con el Banco de la República en 12% y una inflación de junio de 6,14%. La Encuesta Mensual de Expectativas del Emisor apuntó a un nuevo incremento hasta 12,5% en la reunión del viernes 31 de julio. También apunta a una inflación esperada de 6,61% al cierre de 2026.

Por último, el tercer componente es el frente político. El nuevo Congreso de la República se instaló el lunes 20 de julio y ese mismo día el Gobierno de Gustavo Petro radicó una reforma tributaria que busca recaudar $23 billones, pero no tiene mayorías aseguradas y quedará en manos de un Legislativo distinto, con la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella prevista para el 7 de agosto.

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Según el analista, el mercado leyó ese tramo como ruido de transición y aun así siguió comprando peso. Incluso el jueves, con Alphabet cayendo 6,25%, Tesla 9,71% en la apertura de Nueva York y Milán perdiendo 2,80%, la moneda colombiana se apreció en una jornada de aversión global al riesgo.

La inflación anual en Colombia sigue lejos del rango esperado por el Banco de la República (3%) - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Qué puede mover al dólar en la última semana de julio de 2026

Para los próximos días, Daniel Londoño Tapia puso la atención en dos fechas. El miércoles 29 la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunciará su decisión de tasas y el consenso apunta a que mantendrá el rango entre 3,5% y 3,75% por quinta reunión consecutiva. Advirtió que el foco estará en el tono del comunicado y de la rueda de prensa. En junio, casi la mitad de los miembros del comité respaldaba un alza antes de fin de año, y con el Brent otra vez por encima de USD95 ese debate gana espacio.

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Dos días después, el viernes 31, el Banco de la República definirá su tasa (12% actual). Londoño Tapia sostuvo que, si el Emisor sube a 12,5%, el diferencial se ampliará más y el peso mantendrá soporte; si hace una pausa, uno de los pilares de la apreciación perderá fuerza.

Su escenario base ubica al dólar entre $3.180 y $3.300, con espacio para rebote hacia la parte alta si la Fed endurece el tono o si el crudo prolonga la corrección.

Mientras que en lo externo, Medio Oriente sigue como la variable de mayor recorrido. Una escalada que lleve el Brent hacia USD110 o más dejaría a Colombia con más ingresos petroleros, pero también con mayor aversión al riesgo.

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Por su parte, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho planteó una visión más prudente sobre la posibilidad de ver la divisa en $3.000. “La posibilidad de que el dólar llegue a $3.000 por el comportamiento a la baja que viene teniendo recientemente no la veo tan clara”, dijo.

Amorocho condicionó ese escenario a tres hechos simultáneos:

Baja de las tasas de la FED por debajo del 3,75% actual.

Materialización total de las propuestas del nuevo gobierno de aquí a diciembre.

Precio del petróleo por encima de USD115.

“Esas tres cosas unidas podrían hacer posible que el dólar llegara a ese piso, pero no lo veo posible”, añadió. Con eso, marcó distancia frente a cualquier expectativa de un descenso inmediato hacia ese nivel.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, dijo que hay que no ve muy claro que el dólar vuelva a los $3.000 - crédito Henry.Amorocho.Mo/TikTok

Impulso adicional para el peso

Otro que se refirió al movimiento del dólar fue el CE de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira. Añadió un factor adicional para entender la fortaleza reciente del peso. “El carry trade vive su mejor año en décadas y favorece al peso colombiano”, sostuvo.

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Según Bloomberg, una estrategia enfocada en mercados emergentes que toma deuda en euros para invertir en monedas con tasas más altas, como el real brasileño, el peso colombiano y la lira turca, gana 18% en lo corrido del año. Es su mejor inicio desde 2005. Una estrategia similar entre monedas del G10 registra 8%. El desempeño se apoya en la baja volatilidad cambiaria, la resiliencia de la economía global pese al choque petrolero vinculado con Irán y un mayor apetito por riesgo en el mercado de divisas.

Vieira explicó que ese entorno favoreció la entrada de capitales a activos denominados en pesos. Con esa dinámica, la moneda colombiana llegó al cierre de la semana en niveles que no veía desde 2019, mientras el mercado empieza a medir el efecto del nuevo ciclo político y de cada sobresalto petrolero.

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