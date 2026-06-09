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Armando Benedetti celebró el título del Junior de Barranquilla con un recuerdo especial: “Nos haces mucha falta”

El ministro del Interior festejó la victoria del conjunto barranquillero, que venció a Atlético Nacional en la final de la Liga colombiana

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Entre la euforia y el recuerdo, el ministro del Interior festejó la estrella 12 de Junior - crédito Colprensa
Entre la euforia y el recuerdo, el ministro del Interior festejó la estrella 12 de Junior - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó a un lado sus actividades de cartera para unirse a la celebración del título logrado por Junior de Barranquilla, que derrotó a Atlético Nacional en la final del primer semestre de la Liga Betplay de Colombia.

En sus redes sociales, el jefe de cartera festejó el nuevo campeonato del ‘Tiburón’, que logró su duodécima estrella en el Fútbol Profesional Colombiano, por un marcador global de 3-1.

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- crédito @AABenedetti/X
- crédito @AABenedetti/X

En una de sus publicaciones, el funcionario aseguró que el nuevo campeonato era motivo para iniciar una nueva versión del Carnaval de Barranquilla. “ALISTEN EL CARNAVAL!!!!”, escribió Benedetti, minutos antes del pitazo final del encuentro.

Posteriormente, el ministro replicó una de las frases célebres de la hinchada barranquillera. “CAMPEÓN!!!! TU PAPÁ CAMPEÓN! Gracias Junior”, comentó el jefe de cartera, junto con doce estrellas que representan los títulos logrados por los rojiblancos.

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- crédito @AABenedetti/X
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Sin embargo, en otra publicación, bajó su euforia para rememorar a una de sus familiares que fallecieron antes de los dos títulos consecutivos del Junior de Barranquilla, y a quien le dedicó los logros de su equipo.

Dos estrellas seguidas de Junior desde que mi tía Berthica Benedetti de Carbonell se fue al cielo. Estoy seguro de que allá también celebra como toda Barranquilla y el Caribe a esta hora!! Nos haces mucha falta!”, concluyó.

- crédito @AABenedetti/X
- crédito @AABenedetti/X

Además de Benedetti, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino compartió un mensaje de satisfacción ante el nuevo logro del Junior, calificándolo como muestra de orgullo para el Caribe colombiano.

¡Junior, 12 veces campeón del fútbol profesional colombiano! Sigue siendo “Junior tu papá”. Hoy celebramos quienes llevamos en el corazón al equipo que representa el orgullo de mi Caribe y en el alma de millones de colombianas y colombianos. ¡Celébralo, Curramba! ¡Celébralo, tiburón!“, mencionó el jefe de cartera laboral en X.

- crédito @AntonioSanguino/X
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Abelardo de la Espriella también festejó el campeonato del Junior

Los dos ministros no fueron los únicos dirigentes políticos que festejaron el título de Junior. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella también dedicó unas palabras para felicitar a los jugadores del equipo barranquillero tras derrotar a Atlético Nacional.

En un video publicado en sus redes sociales, el aspirante por el movimiento Defensores de la Patria, junto con dos de sus hijos vestidos con la camiseta del cuadro ‘tiburón’, consideró que esta es la antesala de su eventual victoria en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, donde se enfrentará a Iván Cepeda del Pacto Histórico.

El candidato presidencial junto a sus dos hijos festejaron la estrella 12 del equipo barranquillero - crédito @DELAESPRIELLAE/X

“Junior campeón. Gracias muchachos por esa alegría que nos dan a toda la fanaticada del gran Junior de Barranquilla. Hoy ganó el Junior y el 21 de junio va a ganar el Tigre por palera la segunda vuelta, como ganó el Junior hoy el campeonato. Lo mejor está por venir. Pónganle la raya al Tigre este 21 de junio. Nosotros estamos hoy más que nunca”, dijo De la Espriella.

Por último, se destaca la reacción del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en donde compartió un video donde se le observa llegando a una vivienda de la capital atlanticense y empieza a bailar con una mujer la canción Regalo a Barranquilla del fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz, como sinónimo de buena suerte para el equipo colombiano.

“Bicampeones. La cábala”, comentó el mandatario distrital en las redes sociales.

- crédito @AlejandroChar/X
- crédito @AlejandroChar/X

Detalles del encuentro

Tras lograr una ventaja de tres goles en condición de local, Junior llegó al Estadio Atanasio Girardot de Medellín con la consigna de mantener el marcador a su favor.

Pese a que en el primer tiempo, Atlético Nacional presionó su área, no lograron descontar la diferencia acumulada. El equipo antioqueño tuvo un gol invalidado de Andrés Román por fuera de juego, un remate de Milton Casco contra el poste izquierdo y un tiro libre de Alfredo Morelos que también pegó en el palo.

Para el segundo tiempo, el Verde descontó con tanto del volante Edwin Cardona, que ingresó después del entretiempo.

Junior llegó a 12 estrellas con el bicampeonato conseguido en el segundo semestre del 2025 y el primer bimestre del 2026 - crédito Junior FC
Junior llegó a 12 estrellas con el bicampeonato conseguido en el segundo semestre del 2025 y el primer bimestre del 2026 - crédito Junior FC

Así mismo, el equipo antioqueño tuvo la posibilidad de apretar la serie después de una falta de tiro penal del arquero Mauro Silveira sobre el delantero Alfredo Morelos. No obstante, el jugador verdolaga remató por encima del arco y dejó pasar la opción de acercar a su equipo.

En los minutos finales, el VAR revisó una posible mano de Fabian Ángel dentro del área. El árbitro resolvió que no hubo infracción y el partido siguió sin modificación en el marcador.

Este es el décimo sexto título obtenido por Junior de Barranquilla a lo largo de sus 103 años de historia, específicamente son 12 ligas profesionales, dos Copas Colombia y dos Superligas de Colombia.

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