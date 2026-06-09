Colombia

Antonella Petro mostró una faceta suya poco conocida y se pronunció sobre el debate Messi vs. Cristiano Ronaldo: “Él es mejor”

La hija menor del presidente colombiano Gustavo Petro también opinó sobre quién es mejor entre Karol G y Shakira

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La hija menor del presidente Petro mostró su lado más personal y dejó ver varios de sus gustos predilectos relacionados con la música y el deporte, por ejemplo - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Tras el cierre de la polémica por un episodio que involucró a James Rodríguez durante un acto de despedida de la selección Colombia en Catam, Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro, volvió a dar de qué hablar en redes sociales.

Luego de acompañar al candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico) el domingo 7 de junio de 2026 y disputar un partido de fútbol en la cancha del colegio Claretiano, en la localidad de Bosa (suroccidente de Bogotá), mostró algunos detalles de su vida privada y gustos personales en un nuevo video.

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En la grabación, la menor de edad volvió a viralizarse en redes sociales después de la breve conversación que tuvieron con Cepeda y, además de realizar varias jugadas, él le firmó el balón a la adolescente.

Esta vez, la hija menor del jefe de Estado aprovechó la ocasión para hablar de sus gustos personales, lejos de la coyuntura política. En un formato de preguntas y respuestas tipo “ping pong”, Petro Alcocer reveló algunas de sus preferencias sobre música y fútbol.

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Antonella compartió el video el lunes 8 de junio de 2026 - crédito @anto_petro_alcocer/IG
Antonella compartió el video el lunes 8 de junio de 2026 - crédito @anto_petro_alcocer/IG

La primera pregunta generó debate, al pedirle que eligiera entre Shakira y Karol G. “Karol G”, respondió la joven. Luego se inclinó por Millonarios, equipo del que es hincha, por encima de Independiente Santa Fe.

La siguiente pregunta provocó más conversación, puesto que en medio de la antesala al inicio de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la adolescente eligió entre quién es mejor, si el futbolista argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo.

“Messi”, contestó la hija menor del presidente Petro, que luego le dio paso a otros pasatiempos, como la música, al definir que se queda con la banda colombiana Morat por encima de la artista española Rosalía.

Sobre los gustos por sus lugares predilectos, la adolescente prefiere viajar a “tierra fría” por encima de “tierra caliente”.

Pero ya en cuanto los gustos por la comida se invierte los gustos, porque en lugar del ajiaco (una sopa tradicional de la gastronomía colombiana propio de tierra fría) la hija de Petro se quedó con el pescado (un plato popular en tierra caliente) y agregó: “Vamos, como diez a cero”.

Iván Cepeda interactuó con asistentes en un evento al aire libre en Bosa. Allí se encontró a Antonella Petro y los dos compartieron un emocionante momento juntos - crédito Iván Cepeda / X

Ya en cuanto a su materia favorita del colegio, Antonella se quedó con la historia frente a la economía, y para cerrar eligió como red social favorita TikTok por encima de Facebook.

Antonella Petro Alcocer se tiró los pases con Iván Cepeda en acto de campaña en Bogotá

La escena de Petro Alcocer y Cepeda se originó mientras Colombia sigue pendiente de la campaña presidencial y de la segunda vuelta del 21 de junio, fecha en la que se conocerá la decisión de los ciudadanos sobre el mandatario que gobernará entre 2026 y 2030 y reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país.

El video se conoció en medio de la disputa electoral entre Abelardo de la Espriella y Cepeda.

Ese mismo día ella compartió por medio de un videoblog lo que fue la jornada acompañada de su mejor amigo: su mascota, un perro de raza Golden retriever llamado Dante.

La hija menor del presidente Gustavo Petro compartió lo que fue la jornada del domingo 7 de junio de 2026 en medio del acto de campaña en el que coincidió con el candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico) - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Durante su recorrido por Bosa, Cepeda se encontró con Antonella. En ese encuentro, Cepeda se detuvo a hablar con ella, jugó un poco con el balón y, aunque el candidato mostró poca destreza, la acompañó y le firmó la pelota con su nombre.

Entre los seguidores de Cepeda y del presidente hubo mensajes de apoyo al gesto, como: “Mi presi por fin despertó, necesitamos que siga haciendo shows. Vamos a ganar”; “Buen mensaje. A la señorita Antonella deberían a hacer más videos como el que le envió a James, es más sensata que muchos”; “Iván Cepeda sí se tomó la foto con Antonella no como el tal James” y “La nueva refuerzo del equipo Cepeda ya llegó, excelente contratación, Antonella la que puso en su sitio al de James educadamente”.

También hubo críticas por la forma en que el candidato manipuló el balón. Entre esas reacciones se incluyeron mensajes como: “Así como no sabe ni patear un balón tampoco sabrá manejar el país” y “Usted y ella solo vienen a Bosa para tirarse un balón y reír, creen que ya se untaron de pobre”.

La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG

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