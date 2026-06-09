Almacenes, tiendas y supermercados confirmaron cuándo de desarrollará el Día del Padre y cómo incidirá el Mundial en la celebración

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que uno de cada tres comerciantes cree que las camisetas de selecciones del mundial y demás artículos alusivos al torneo serán los productos más demandados - crédito Fenalco

La proximidad del Día del Padre y el Mundial de fútbol en Colombia elevó las expectativas de ventas en el sector comercial, de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). El gremio espera una de las temporadas de mayor actividad para el comercio en 2026, impulsada por la coincidencia entre dos celebraciones de gran arraigo social.

La coincidencia de los dos eventos, ambos el 14 de junio, activará hábitos de consumo que benefician a diversas ramas del comercio. La situación genera oportunidades tanto para comercios tradicionales como para bares y restaurantes, que buscarán captar la atención de un público motivado a compartir entre familia y fútbol.

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Participación e intenciones de los colombianos en el Día del Padre

Fenalco reveló los resultados de la Encuesta Día del Padre 2026 y reportó que el 93% de los colombianos planea festejar el Día del Padre este año, lo que muestra la fuerza cultural de la fecha.

La mayoría de los colombianos cree que el mundial de fútbol influirá de gran manera en la celebración del Día del Padre - crédito Fenalco

El análisis de la organización indica que:

60% de los encuestados apunta a la convivencia familiar como la manera preferida de celebrar.

16% de los encuestados opta por planes más domésticos como ver partidos o películas en casa.

7% de los encuestados elige actividades al aire libre, reflejando una amplia gama de intereses.

En lo que tiene que ver con los obsequios:

27% prefiere invitar a comer fuera sigue siendo la opción predilecta

23% prefiere regalar ropa y calzado.

11% prefiere regalar las camisetas de selecciones y accesorios alusivos al mundial. Con esto se resalta el impacto del evento deportivo en las decisiones de compra familiar.

El mundial de fútbol como motor de consumo y nuevas tendencias de regalos

El ambiente del mundial influirá en los hábitos de consumo durante el Día del Padre:

77% de los consultados por Fenalco estima que la atmósfera futbolística incidirá positivamente en la forma de celebrar.

Uno de cada tres colombianos señala que los regalos estarán relacionados con artículos temáticos del torneo, como camisetas y objetos de colección.

La mayoría de colombianos piensa invertir entre $100.000 y $200.000 para celebrar el Día del Padre - crédito Fenalco

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, resaltó que el fútbol tiene la capacidad de movilizar emociones, reunir familias y dinamizar el consumo. Este año vemos cómo el Mundial se suma al Día del Padre para generar una oportunidad importante para sectores como confecciones, tecnología, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos de entretenimiento”.

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Añadió que establecimientos barriales y de entretenimiento ya fortalecieron los inventarios y promociones para aprovechar la coyuntura. Los productos más demandados incluyen:

Televisores.

Snacks.

Bebidas.

Álbum Panini.

Según Cabal, “los comercios, los restaurantes, los bares y todos los establecimientos se están preparando firmemente para poder hacer esta mezcla positiva de celebración del Día del Padre conjuntamente con los partidos del Mundial”.

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Cuánto gastarán los colombianos y cómo varió frente a 2025

Las intenciones de gasto para el Día del Padre evidencian un crecimiento notable a pesar del contexto inflacionario.

Las camisetas de las selecciones serían el regalo con mayor demanda para celebrar el Día del Padre - crédito Fenalco

Fenalco detalló que:

11% de los encuestados destinará menos de $100.000 al regalo.

35% invertirá entre $100.000 y $200.000.

30% planea gastar entre $200.000 y $300.000.

24% prevé desembolsar más de $300.000.

Al comparar con 2025, la proporción de quienes invertirán más de $200.000 prácticamente se duplicó al crecer del 29% en 2025 al 54% en 2026. Esto refleja una mayor disposición al gasto durante esta fecha, pese a las restricciones económicas.

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Poderoso dinamizador del consumo

Jaime Cabal puntualizó que “los resultados muestran que el mundial se convirtió en un poderoso dinamizador del consumo. Este año los colombianos no solo celebrarán a sus padres; también compartirán alrededor del fútbol, generando una importante oportunidad para el comercio formal del país”.

Sostuvo el líder gremial que “el comercio espera una temporada de alto movimiento impulsada por esta combinación de celebración familiar y pasión futbolera”.