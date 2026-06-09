Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda: así se mueven las búsquedas en Google Trends a 12 días de las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no solo se enfrentarán en las urnas, sino que su popularidad en redes sociales y motores de búsqueda deja mucho qué decir - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los colombianos decidirán en manos de quién quedará el futuro del país en la jornada electoral que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, fecha dispuesta para la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que continúan haciendo campaña en los diferentes territorios para convencer a más ciudadanos y así asegurarse de obtener una clara ventaja sobre su oponente.

En primera vuelta se notó que la periferia votó mayoritariamente por Cepeda, mientras que la mayoría del centro del país respaldó a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Bogotá fue el único lugar de esta zona del país que apoyó a la izquierda, como lo ha hecho desde hace décadas.

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Cabe mencionar que el triunfo de De la Espriella fue claro en regiones como Antioquia, Cundinamarca y Santander. Por el contrario, Cepeda obtuvo mayorías en todos los departamentos de la costa Caribe y la costa Pacífico.

Algunos colombianos continúan con dudas sobre por quién votar, por lo que siguen buscando propuestas y entrevistas de los candidatos, que les permitan tener un panorama más claro. En contraste, hay otros que ya saben por quién votar, pero que quieren conocer más detalles de la vida de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Por esta razón, acuden a los motores de búsqueda y en Google se muestra una clara tendencia de qué es lo que están buscando los ciudadanos. A 12 días de las elecciones, Infobae Colombia consultó en la herramienta de búsqueda Google Trends y a continuación se presenta el escenario.

Quién es el candidato más buscado en Google

Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el más buscado es el polémico abogado, que ha logrado conquistar a los seguidores de la ultraderecha con sus propuestas para combatir la inseguridad con la construcción de megacárceles, así como el fin de la “paz total” de Gustavo Petro y una persecución en contra de los grupos armados en todo el país.

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La diferencia de la cantidad de búsquedas entre cada aspirante a la Presidencia durante los primeros días de junio es clara, aunque los seguidores de la izquierda tienen la esperanza de que todo se defina en las urnas y no por la popularidad lograda en las diferentes plataformas digitales.

Abelardo de la Espriella le gana en búsquedas a Iván Cepeda - crédito Google Trends

Qué buscan los colombianos sobre Abelardo de la Espriella

Al consultar solamente el nombre de Abelardo de la Espriella, los colombianos no solo se interesan en su plan de gobierno, sino en un posible debate que pueda realizar con el candidato del oficialismo, una reunión que se ha aplazado por las exigencias de los dos candidatos.

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Además, algunos se preguntan sobre su fórmula vicepresidencial, pues no tienen claro que es el economista y exministro José Manuel Restrepo, con el que se han viralizado videos de su forma de bailar y las respuestas al modelo económico que se basan en la flexibilización laboral, reactivación energética y minera, así como en atraer inversión y legalización de capitales.

Esto es lo que buscan los colombianos sobre Abelardo de la Espriella - crédito Google Trends

Qué buscan los colombianos sobre Iván Cepeda

Entre tanto, algunos de los internautas esperan conocer más detalles de la campaña y vida personal de Iván Cepeda. Una de las preguntas más frecuentes es si Claudia López se unió al candidato de la izquierda, pues ha sido enfática en rechazar el actuar de Abelardo de la Espriella. En contraste, asegura que el representante del Pacto Histórico es un hombre “decente”.

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Otros buscan la biografía de Iván Cepeda y su lugar de origen, pues no saben que nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá. El candidato es hijo del líder del Partido Comunista Colombiano, Manuel Cepeda Vargas, y la concejal Yira Castro, que fueron víctimas de la violencia política, pues tuvieron que exiliarse y su padre fue asesinado el 9 de agosto de 1994.

En cuanto a otra de las búsquedas frecuentes sobre Iván Cepeda, el equipo de prensa de la campaña del candidato confirmó a Infobae Colombia que no tiene hijos biológicos, sino que su familia se compone por su esposa Pilar Rueda y la hija de ella, llamada Lucía.

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Esto es lo que buscan los colombianos sobre Iván Cepeda - crédito Google Trends