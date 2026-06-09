Abelardo de la Espriella hizo promesa a los miembros de la fuerza pública que desacaten lo que llamó “órdenes inconstitucionales”: “Si los botan...”

El candidato afirmó que reintegrará a soldados que no cumplan órdenes institucionales por parte del Gobierno Petro - crédito Ejército Nacional/Reuters

El 9 de junio de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella pidió apoyo para la fuerza pública y lanzó una promesa dirigida a militares y policías que se nieguen a acatar órdenes contrarias a la Constitución Política.

“No cumplan órdenes inconstitucionales; si los votan, los voy a enlistar nuevamente”, dijo en entrevista con Caracol Radio. En efecto, sostuvo que su respaldo a las Fuerzas Militares es “incondicional” en la lucha contra la criminalidad y que defenderá a quienes, a su juicio, han permanecido del lado de la Carta Magna.

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“La solución es enfrentar cualquier levantamiento por fuera de la Constitución con la fuerza del Estado, y yo no lo voy a dudar un segundo. Conmigo tienen el Ejército en la calle al minuto, sin contemplación, si eso es lo que pretenden”, aseguró.

El líder de Defensores de la Patria agregó: “¿A qué invito yo a los colombianos? A que no nos dejemos arrodillar por estos terroristas urbanos que pretenden subvertir el orden legal y constitucional. Hay que salir y hay que defender a nuestras ciudades y pueblos, y al Ejército y a la Policía lo propio, para que hagan su trabajo, bajo la consigna de que serán defendidos por un gobierno que respeta y que protegerá siempre a la fuerza pública”.

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El togado afirmó que el compromiso del Ejército es con el país - crédito Vertol Systems Company

En el mismo diálogo, que se extendió por casi 90 minutos, De la Espriella también se refirió a presiones armadas denunciadas por el general Erick Rodríguez, entre ellas la carnetización de la población por parte de grupos ilegales, conforme a lo que relató el candidato a la cadena radial. El mensaje al cuerpo armado fue presentado por el aspirante como una garantía para quienes puedan ser apartados por desobedecer instrucciones que él considera inconstitucionales.

La definición que dio De la Espriella sobre ese punto fue directa: los integrantes de la fuerza pública, planteó, no deberían cumplir órdenes que vulneren la Constitución, y si son retirados por esa causa, él se comprometió a reincorporarlos. Esa fue la respuesta concreta que ofreció sobre el alcance de su respaldo a militares y policías.

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De la Espriella negó que ya exista un plan de recorte de entidades estatales

El candidato presidencial sostuvo que su proyecto político está orientado a la lucha contra la criminalidad y negó un plan anticipado de recorte de entidades estatales - crédito @delaespriella_style/Instagram

Durante la entrevista, De la Espriella rechazó versiones promovidas, a su juicio, por dirigentes de izquierda, sobre una eventual eliminación masiva de cargos en el Estado colombiano. “El senador Ariel Ávila y otro grupo de personas han dicho que vamos a recortar una cantidad de entidades, pero eso no se ha decidido. Pido a los oyentes que tengan la claridad de que hay una campaña negra en contra mía y de José Manuel”, dijo a Caracol Radio.

A continuación, el candidato agregó: “Necesitamos llegar al Gobierno y hacer la auditoría”. Con esa afirmación, dejó expuesto que cualquier determinación sobre entidades estatales estaría supeditada a una revisión posterior y no a una decisión ya adoptada.

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De la Espriella también habló de la composición de un eventual gabinete y afirmó que se rodeará de “los mejores, como lo hice con José Manuel Restrepo”. Sobre su fórmula vicepresidencial, sostuvo que la función principal del vicemandatario es reemplazar al presidente en faltas temporales o absolutas.

“José Manuel es un colombiano excepcional, pero si algo me pasa, él asumiría y estaría tranquilo; es un hombre excepcional”, dijo al informativo. En esa misma línea, sostuvo que el debate entre las fórmulas vicepresidenciales es esencial para la campaña.

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El candidato confirmó que Mauricio Gómez Amín tendría un lugar en la Casa de Nariño

Mauricio Gómez Amín tendrá un rol clave en el Gobierno si Abelardo de la Espriella gana las elecciones - crédito @delaespriella_style/Instagram

En la entrevista, De la Espriella se refirió de manera puntual a Mauricio Gómez Amín, a quien identificó como su jefe de debate, y confirmó en el mismo medio que sería una de las personas que estaría a su lado en la Casa de Nariño. La mención formó parte de una conversación más amplia sobre su equipo político y de gobierno.

Consultado sobre las garantías para quienes piensen distinto a él en un eventual gobierno, el abogado respondió: “No importa si eres de la oposición, si estás fuera de la ley, te va a caer todo el peso de la ley. Tendrán garantías, pero si pretenden incendiar el país, atacar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, recibirán todo el peso de la mano de hierro del gobierno”.

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El candidato presidencial también precisó qué quiso decir cuando habló de “destripar a la izquierda”. Según explicó, esa expresión no aludía a una acción por fuera de la legalidad, sino al propósito de derrotar su narrativa política: “Cuando me refería, es que había que acabar el relato de la izquierda, pero en el marco de la Constitución y la ley”.