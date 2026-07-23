La Juventus buscaría la salida de Juan David Cabal: el colombiano tendría una propuesta desde Turquía

Juan David Cabal lleva dos años con la Juventus, pero nunca brilló y ahora contempla la puerta de salida - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Juan David Cabal es uno de los jugadores llamados a ser parte de la selección Colombia en los próximos años, como parte del recambio generacional que muchos sectores piden para el equipo tras la eliminación del Mundial 2026, en el que llevó a ocho futbolistas mayores de 30 años, entre ellos a los porteros David Ospina y Camilo Vargas, ambos de 37 años.

Sin embargo, su actualidad con la Juventus no es la mejor y el colombiano saldría en el mercado de fichajes, por la decisión del club para rearmar casi toda la plantilla y pelear por la Serie A, la cual no gana desde 2020 e incluso perdió el cupo a la Champions League la pasada temporada, así que ahora jugará la Europa League.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Cabal hizo parte de los amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia, pero no quedó en la convocatoria para la Copa del Mundo por su falta de minutos en Italia, lo que también se convirtió en un problema para la “Vecchia Signora” porque pagó una buena cantidad de dinero por ser un jugador de proyección, pero no fue lo que esperaba.

El posible destino de Juan David Cabal

La salida de Juan David Cabal de Juventus quedó supeditada a una condición: el club italiano solo negocia una venta directa o una cesión con compra obligatoria, mientras Besiktas estudia una fórmula distinta, según informó AS Colombia.

PUBLICIDAD

Según Diario AS, Juventus solo dejará salir al defensa colombiano si recibe una oferta de compra inmediata o un préstamo con compra obligatoria. La propuesta que plantearía Besiktas sería una cesión con opción de compra, una vía que no se ajusta a lo que exige el club de Turín.

Juan David Cabal también fue criticado por errores como en el partido de Juventus ante Galatasaray por la Champions - crédito Umit Bektas/REUTERS

“Están atentos a la salida de Juan Cabal. El Besiktas, que intentó fichar a Di Gregorio en las últimas semanas, está haciendo sonar la alarma por el colombiano. Vincenzo Italiano tiene una gran opinión de Cabal, lo que podría impulsarlo hacia Estambul. Su valor ya se ha fijado en 10 millones de euros. Continassa, de hecho, quiere evitar el riesgo de sufrir una pérdida de capital”, afirmó el medio italiano Tuttosport.

PUBLICIDAD

La posición de Juventus responde a la inversión hecha por el jugador. El club pagó poco más de 12 millones de euros a Hellas Verona en el verano de 2024 y le firmó contrato hasta 2029, pero las lesiones y la falta de continuidad impidieron su consolidación. También atribuyó a esa situación la decisión de declararlo transferible para la 26/27.

Juan David Cabal se iría por un poco más de 10 millones de euros en el mercado de fichajes - crédito Ciro De Luca/REUTERS

El valor actual del defensor es de siete millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esa cifra representa una baja frente a los 9 millones de euros que registraba antes, por lo que Juventus busca recuperar parte de lo invertido.

PUBLICIDAD

El contexto deportivo que rodea la salida

En su primera rueda de prensa de la temporada, el técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, hizo un balance del equipo: “El año pasado no alcanzamos el resultado, pero no fue un campeonato equivocado. Muchas cosas las hicimos bien. Tenemos que mejorar en algunos momentos, tener siempre el mismo nivel de rendimiento y la misma calidad”.

Luciano Spalletti tiene la tarea de meter a la Juventus en la pelea por la Serie A y volver a la Champions - crédito Nicolo Campo/REUTERS

El entrenador también rebajó las expectativas sobre la pelea por el campeonato italiano, debido al bajo rendimiento en los últimos seis años: “Para hablar del ‘Scudetto’ estamos todavía bastante lejos”.

Spalletti fijó el objetivo inmediato en la pelea por la Liga de Campeones: “Estamos convencidos de que, si trabajamos de la manera correcta, podemos competir para llegar a la Liga de Campeones. Queremos competir absolutamente por los puestos altos de la clasificación, pero tenemos que ser buenos y no equivocarnos en el camino”.

PUBLICIDAD