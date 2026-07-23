Tres ingenieros colombianos están desaparecidos en Arabia Saudí desde hace seis meses: habían viajado para instalar antenas satelitales

La familia de tres ingenieros colombianos reclama respuestas tras casi seis meses sin noticias de su paradero en Arabia Saudí. Daniel Romero, hijo y hermano de los desaparecidos, denunció que los tres fueron detenidos tras intentar salir de Yemen y desde entonces permanecen incomunicados, sin acceso a abogado ni contacto con la Embajada de Colombia - crédito sandra3mmm / TikTok

La desaparición de tres ingenieros colombianos en Arabia Saudí mantiene en vilo a sus familias desde hace casi seis meses. Daniel Romero, hijo y hermano de los desaparecidos, ha recurrido a las redes sociales para exponer la situación y exigir acciones concretas a las autoridades colombianas e internacionales.

“Mi nombre es Daniel Romero. Hablo hoy porque mi papá y mi hermano llevan casi seis meses desaparecidos en Arabia Saudí”, relató en un video publicado en TikTok. Los afectados, Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años, Luis Eduardo Romero Jiménez, de 31, y un socio de la familia de 62 años, viajaron a Yemen en abril de 2025 para instalar antenas satelitales para una empresa estadounidense.

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El grupo concluyó el proyecto en julio. Sin embargo, la imposibilidad de regresar por vía aérea, tras el bombardeo del aeropuerto de Saná, los obligó a buscar alternativas. Daniel explicó: “Siguiendo la recomendación de la Embajada de Colombia y de la Organización Internacional para las Migraciones, intentaron salir del país por el sur, por Adén”.

Al llegar a esa ciudad, las fuerzas de seguridad los detuvieron, interrogándolos y exigiendo que firmaran confesiones en árabe, “sin intérprete y sin abogado”. La última comunicación con sus familiares ocurrió el 25 de enero de este año. Después, solo hubo silencio.

Más tarde, la familia recibió la confirmación de que los ingenieros habían sido trasladados a una prisión de Abha, en Arabia Saudí. Daniel denunció: “Nadie nos ha explicado cómo, cuándo ni bajo qué autoridad ocurrió este traslado. Desde entonces están incomunicados. No hemos podido hablar con ellos, no tienen abogado, no han tenido contacto con la Embajada de Colombia”.

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Las autoridades saudíes han justificado la detención por motivos de seguridad nacional, pero no han informado los cargos ni permitido acceso legal. La organización Alqst presentó el caso ante Naciones Unidas.

Daniel solicitó: “Pedimos que Arabia Saudí libere de inmediato a mi hermano, a mi papá y a su socio. Pedimos que se aclare la situación legal, que se confirme si hay cargos en su contra y que se les permita hablar con nosotros y con la Embajada”.

Según su testimonio, la respuesta oficial se ha limitado a notas verbales. Exige al Gobierno colombiano medidas más contundentes, como un contacto directo con las autoridades saudíes y gestiones humanitarias multilaterales, para esclarecer la suerte de sus seres queridos.

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