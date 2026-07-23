Mosquera, Madrid, Chía y otros municipios de Cundinamarca en emergencia por fuertes lluvias: cortes de luz y cierre viales

Las fuertes lluvias en Bogotá y Cundinamarca activaron alertas de las autoridades por posibles emergencias viales y afectaciones en servicios públicos - crédito Idiger

Las fuertes lluvias en Bogotá y en diversos municipios de Cundinamarca ocasionaron una serie de emergencias que mantienen en vilo tanto a las autoridades como a los residentes de la región.

Durante la noche del miércoles 22 de julio de 2026 y la madrugada del jueves 23, las precipitaciones alcanzaron niveles elevados, generando preocupación por las condiciones de movilidad y la estabilidad de los servicios públicos.

Las lluvias intensas no han sido exclusivas de la capital del país. Municipios del occidente de la Sabana como Mosquera, Madrid, Funza, Chía y Cota han reportado una situación similar, con vías parcialmente bloqueadas y dificultades para el tránsito local.

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En el sur, Soacha también enfrenta escenarios de movilidad reducida, mientras que las poblaciones ubicadas en los cerros orientales —La Calera, Choachí y Fómeque— han visto incrementar sus riesgos de emergencias asociadas a deslizamientos y obstrucciones.

El llamado oficial sobre la movilidad en Bogotá recomendó mantener la distancia de seguridad ante encharcamientos e inundaciones- crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades han intensificado la vigilancia meteorológica y coordinan acciones preventivas para minimizar el impacto de las lluvias. Los encargados de la gestión del tráfico han solicitado a la ciudadanía que mantenga la máxima precaución, pues las condiciones pueden variar en cuestión de minutos y cualquier descuido puede derivar en incidentes graves.

Ante este panorama, los sistemas de monitoreo climático permanecen en alerta permanente. Los organismos de emergencia reiteraron la importancia de que los ciudadanos sigan las recomendaciones oficiales: evitar desplazamientos innecesarios, informarse sobre el estado de las vías y no intentar cruzar zonas inundadas bajo ninguna circunstancia.

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Cortes de luz

Las consecuencias de las lluvias intensas en Cundinamarca ya se perciben tanto en el suministro de energía como en la movilidad. Al menos cinco municipios —Anolaima, Zipacón, Cachipay, Facatativá y Bojacá— presentan intermitencias críticas en el servicio eléctrico, mientras cuadrillas especializadas de Enel trabajan para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Desde primeras horas del jueves 23 de julio se reportan fallas eléctricas persistentes en varias localidades de Cundinamarca. La empresa responsable, Enel, notificó que sus equipos técnicos fueron desplegados para analizar la causa exacta de la interrupción y acelerar el restablecimiento del fluido eléctrico.

Varios municipios fueron afectados tras las fuertes precipitaciones en municipios de Cundinamarca - crédito Enel

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una advertencia sobre el aumento en la intensidad y frecuencia de las lluvias en múltiples regiones del país. Los pronósticos oficiales señalan que los mayores volúmenes de precipitación se registrarán en la Caribe, Pacífico, Orinoquia y Amazonía, así como en zonas puntuales de Antioquia y Santander.

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Según el Ideam, los ríos Chochal y Une, a la altura de Bogotá y Chipaque, presentan incrementos moderados en sus niveles, mientras que el río Guayuriba permanece bajo alerta naranja.

En respuesta a la situación, el Ideam recomendó especial vigilancia en las comunidades ribereñas de sectores como Cesar, Magdalena, Santander, Tolima, Cundinamarca, Casanare, Guainía, Guaviare, Cauca y Nariño, debido a lluvias de menor intensidad pero con riesgo de crecidas súbitas.

Estragos en la movilidad hacia los Llanos Orientales

Las lluvias de la madrugada provocaron el cierre total y preventivo de la Transversal del Sisga, una de las rutas alternas clave entre Bogotá y los Llanos Orientales. El tramo más afectado se encuentra entre Santa María (Boyacá) y San Luis de Gaceno, donde la concesión vial reportó la presencia de al menos cuatro puntos críticos afectados por caída de rocas, deslizamientos de tierra y árboles obstruyendo la calzada.

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Así estará el clima en la capital del país durante la jornada del jueves 23 de julio - crédito Idiger

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una hora estimada para la reapertura de la vía, pues continúan las labores de remoción de escombros y la evaluación técnica del terreno.

Clima para el jueves 23 de julio

Las lluvias ligeras marcaron el inicio de la jornada de este 23 de julio en varias zonas del norte y occidente de Bogotá, afectando especialmente a las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón. Las precipitaciones ocurrieron en horas tempranas, acompañadas de un cielo entre mayor y parcialmente nublado.

La situación meteorológica evolucionará durante la tarde, momento en el que se prevé un incremento en la nubosidad. Según el pronóstico del Ideam, las lluvias de tipo convectivo —asociadas a nubes de rápido desarrollo vertical— se concentrarán principalmente en el norte de la ciudad y los cerros orientales. Las áreas de mayor impacto incluirán nuevamente Suba y Usaquén, a las que se sumarán Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y San Cristóbal.

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A pesar de las lluvias previstas para la tarde, la temperatura máxima no superará los 18 °C. El ambiente se mantendrá fresco a lo largo del día, especialmente en las zonas de mayor altitud de la ciudad.

Para quienes se preguntan cómo cerrará el día en la capital colombiana, el pronóstico meteorológico anticipa que la noche transcurrirá con un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. Estas condiciones se mantendrán durante la madrugada del 24 de julio, cuando la estabilidad atmosférica será la nota dominante y la temperatura mínima rondará los 10 °C.