Los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 hasta ahora, según Billboard

Billboard eligió los 15 álbumes más destacados de 2026 hechos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Billboard Colombia seleccionó los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 de acuerdo con el concepto de su equipo editorial, recogiendo trabajos que incluyen urbano vallenato, rock, salsa y regional colombiano.

La publicación, realizada a través de la cuenta oficial del portal en Instagram, colocó en el primer lugar a Maluma con Loco x Volver, su séptimo trabajo de estudio, lanzado el 15 de mayo.

El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones

El disco, compuesto por 14 canciones, fusiona reguetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y rap, y fue grabado en un estudio que el artista construyó en su residencia de las Islas Turcas y Caicos. Entre sus colaboraciones figuran Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel y el fallecido Yeison Jiménez, en lo que quedó como el último registro musical compartido entre ambos.

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El segundo lugar es para OMERTA, el álbum conjunto de J Balvin y Ryan Castro, publicado el 7 de mayo. El proyecto, compuesto por 10 canciones que van del dembow clásico a melodías más pausadas, tiene un concepto visual inspirado en el cine de mafia, con referencias a El Padrino, Caracortada y Pulp Fiction.

'OMERTA', el trabajo colaborativo de J Balvin y Ryan Castro, incluyó apariciones que van desde Eladio Carrión hasta Rio, el hijo de Balvin - crédito Spotify

La narrativa gira en torno al valor de la lealtad y la familia, conceptos asociados al código de silencio siciliano que da nombre al disco. Suma colaboraciones de Eladio Carrión y el productor francés DJ Snake, y su lanzamiento estuvo acompañado de un cortometraje en el que participaron Sofía Vergara, el actor colombiano Marlon Moreno y la modelo Valentina Ferrer.

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En el tercer puesto, Billboard destacó a Greeicy Rendón con CANDELA, su cuarto álbum de estudio, publicado el 22 de mayo. El disco, de 12 canciones, recorre el afrobeats, el dancehall, el vallenato, el mereguetón, el reggae, el pop, la bachata y ritmos del Pacífico colombiano como el currulao y el bunde.

“Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida está aquí en este álbum; todo lo que me ha empujado a continuar es mi Candela”, explicó la cantante en un comunicado de prensa. El álbum obtuvo una certificación de disco de oro en Colombia.

Greeicy consolidó su propuesta de fusión de ritmos latinos en 'Candela', su más reciente larga duración - crédito Spotify

Fonseca ocupa el cuarto lugar con Antes Que El Tiempo Se Vaya, su undécimo álbum de estudio, lanzado el 24 de abril. La producción reúne 12 canciones que transitan entre el merengue, la salsa, la cumbia y el pop latino, con colaboraciones de Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma, sirviendo como antesala para su concierto en el Estadio El Campín el próximo 24 de octubre.

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El quinto lugar fue para Carlos Vives con El Último Disco Vol. 1, un álbum de 10 canciones grabado en vivo junto a su banda completa bajo el método de grabación grupal tradicional, inspirado en la producción de vinilos clásicos. El disco incluye colaboraciones de Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori, y contiene la última grabación del acordeonista Egidio Cuadrado, fallecido antes del lanzamiento. Su primer sencillo, Te Dedico, llevó a Vives de regreso al primer lugar del Billboard Latin Airplay, tras casi ocho años sin liderar en solitario ese chart.

Kris R llega a la DaviArena después de agotar las boletas del Movistar Arena de Bogotá para su presentación del 23 de octubre - crédito cortesía Breakfast Live

El listado lo completaron Kris R con EL TRAP DE KOLOMBIA, lanzado el 12 de marzo. El álbum de 14 canciones debutó en el número 1 del Top Albums de Spotify Colombia, en el número 3 del Top Albums Global y en el número 5 del Top Albums de Estados Unidos, con más de 1.500 millones de reproducciones acumuladas. Incluye colaboraciones con Myke Towers, ROA, Darell, Noriel, Neutro Shorty, GeezyDee, Hanzel La H y Tury, además de un tema junto al fallecido Métricas Frías.

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La séptima posición es para Guayacán Orquesta con Salsa de Barrio Caleño, un álbum con el que la agrupación conmemora sus 40 años de trayectoria. El disco, lanzado en mayo bajo la dirección musical de Alexis Lozano, recoge la esencia del sonido que convirtió al grupo en referente de la salsa caleña.

En el octavo lugar, Feid entrega EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO, lanzado el 19 de marzo como primera entrega de una serie de discos planeados. El noveno lugar es para Paola Jara y Jessi Uribe con Despecho a 2 Voces, su primer álbum conjunto, lanzado en mayo.

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El Top 10 lo cerró Juanes con JuanesTeban, su álbum de estudio número 12, explorando géneros que van de la cumbia al rock. Cuenta con colaboraciones de Rawayana, Bomba Estéreo, Mon Laferte, Conociendo Rusia y Vivir Quintana, con el añadido de que tanto la portada como las ilustraciones de cada canción fueron dibujadas por el propio Juanes.

Manuel Turizo figura en el puesto 11 con Apambichao, su quinto álbum, lanzado en abril. A través de 15 canciones, el cordobés despliega una combinación de pop latino y música urbana con referencias deliberadamente locales, con guiños a la cultura popular, la gastronomía y el Caribe colombiano. En el puesto 12, Blessd aparece con EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO, publicado el 19 de junio y que debutó con 9 de las 10 canciones más escuchadas en Apple Music Colombia y llevó al artista al quinto lugar del Top Albums global de Spotify. En el puesto 13 aparece Grupo Niche con Más Que Palabras, su primer disco con canciones inéditas en más de cinco años, producido durante tres años por José Aguirre junto a Yanila Varela, hija del fundador de la orquesta, el fallecido Jairo Varela.

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El puesto 14 es para Monsieur Periné con Instrucciones Para Ser Feliz, su quinto álbum, lanzado el 30 de abril. El trabajo, compuesto por 19 temas, transita el pop, los ritmos caribeños y los sonidos alternativos. Entre sus colaboraciones figura Carlos Vives en el tema El Avión, una participación que se fraguó cuando los integrantes del grupo le mostraron el álbum incompleto en un estudio de Bogotá.

El listado cierra con Diamante Eléctrico en el puesto 15 con Crudo & Cursi, un álbum en vivo grabado en el Teatro Colón de Bogotá que reinterpreta temas del catálogo de la banda en un formato más sofisticado.

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