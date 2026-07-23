Colombia

Esposa de J Balvin relató el momento incómodo que vivió junto a Río en la final del Mundial 2026: “¡Con mi hijo no!”

Valentina Ferrer denunció que un espectador insultó al niño en las tribunas de Nueva York y explicó por qué decidió frenarlo en el acto durante el partido entre Argentina y España

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El episodio ocurrió en el estadio de Nueva York, cuando un espectador reaccionó con insultos tras escuchar al niño expresar su deseo de que ganara Argentina en el partido ante España - crédito valentinaferrer / Tiktok

Valentina Ferrer denunció públicamente un episodio de agresión verbal contra su hijo Río durante la final del Mundial de Fútbol 2026, cuando un hombre en las tribunas reaccionó de forma ofensiva tras un comentario del menor sobre su preferencia por Argentina.

El hecho ocurrió en el estadio de Nueva York, donde la modelo argentina y el cantante colombiano J Balvin acompañaron a su hijo en su primer partido mundialista, según lo relató la propia Ferrer en sus redes sociales.

El incidente: un gesto ofensivo y el reclamo de Ferrer

La final del Mundial entre Argentina y España reunió a miles de familias en el recinto neoyorquino el 19 de julio. Durante el partido, al anotar España el único gol, Río expresó su deseo de ver ganar a la Albiceleste. En ese momento, según el testimonio de Valentina Ferrer, “un hombre de 1.90 se da vuelta y le hace arriba: ‘Fuck you’ y ‘loser’”, relató la modelo en su cuenta de TikTok.

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J Balvin y Valentina Ferrer
Valentina Ferrer denunció una agresión verbal contra su hijo Río durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva York - crédito @jbalvin/Instagram

Ferrer reaccionó de inmediato y confrontó al individuo, remarcando que no toleraría faltas de respeto hacia su hijo, un menor de edad. “La gente se empieza a dar vuelta y cuando se empiezan a dar vuelta le dije: con mi hijo no”, explicó. El episodio se agravó por la ausencia de J Balvin, que se encontraba en otro sector del estadio en ese momento, lo que dejó a la argentina sola frente a la situación.

La modelo enfatizó que entiende la pasión que despierta el fútbol, pero advirtió que las diferencias deportivas nunca justifican ese tipo de actitudes hacia un niño. “Todo bien, es un partido de fútbol, puteame a mí, me la banco, pero a mi hijo no”, remarcó Ferrer.

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Repercusiones y reacciones en redes sociales

El video publicado por Valentina Ferrer generó una rápida reacción en plataformas digitales. Usuarios de Argentina, España y otros países expresaron su apoyo a la familia y repudiaron el comportamiento del espectador involucrado. “No veo normal esas actitudes y menos hacia los niños”, escribió una seguidora. Otra usuaria española comentó: “Con los niños no se tiene que meter nadie, es indignante”.

El video de Valentina Ferrer en redes sociales se viralizó y generó mensajes de apoyo y repudio desde Argentina, España y otros países - crédito valentinaferrer / Tiktok
El video de Valentina Ferrer en redes sociales se viralizó y generó mensajes de apoyo y repudio desde Argentina, España y otros países - crédito valentinaferrer / Tiktok

La viralización del episodio llevó a que cientos de internautas debatieran sobre la presión y la hostilidad que pueden experimentar las familias de figuras públicas durante eventos multitudinarios. “La gente está enferma de odio. Duele cuando se meten con los hijos de uno”, opinó otro usuario.

El impacto en Río y el contexto familiar

La propia Ferrer reveló que Río quedó “traumado mal” tras el episodio y que no comprendía por qué el hombre le había hecho un gesto ofensivo. “Me decía: ¿por qué me hizo con el dedo malo?… encima no era de ninguno de los países que jugaba…”, relató la modelo argentina.

La situación resultó especialmente significativa por tratarse de la primera vez que la familia asistía junta a un partido de la Copa Mundial. Según las imágenes difundidas en redes, J Balvin y Ferrer acompañaron a su hijo luciendo la camiseta de la selección argentina, mientras el cantante optó por una vestimenta blanca.

El pequeño vivió desde las gradas de Nueva York un cierre durísimo para la albiceleste, y el video que compartió Valentina Ferrer abrió una conversación en redes sobre cómo los niños procesan estas derrotas - crédito enlamovidacol / Instagram

Durante la jornada, el niño disfrutó de su primera experiencia mundialista y de los espectáculos musicales del entretiempo, que incluyeron a artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS.

La derrota de Argentina, sellada por el gol de España en la prórroga, intensificó el momento emotivo para Río, que fue captado llorando tras el pitazo final. “Riri se largó a llorar, me mató”, escribió Ferrer en sus historias de Instagram en su momento.

La final del Mundial 2026 en Nueva York pasará a la historia no solo por la consagración de España sobre Argentina, también por el episodio que marcó la experiencia de la familia de J Balvin y Valentina Ferrer.

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