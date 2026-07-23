Gustavo Petro denunció ataque contra la página web que contenía pruebas de un supuesto fraude electoral en Colombia: “La acaban de ‘tumbar’”

El anuncio de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X- crédito @petrogustavo/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un enlace en su cuenta oficial de X, donde presentó pruebas sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que Abelardo de la Espriella resultó elegido.

Mucho tiempo después, el mandatario saliente denunció que la página que contenía las pruebas del presunto fraude algorítmico sufrió un ataque, al que calificó como que fue “tumbada”.

“Acaban de tumbar la página dónde están las pruebas que presenté sobre el fraude electoral algorítmico hecho en EEUU (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro denunció que la página que contenía las pruebas del presunto fraude algorítmico sufrió un ataque, al que calificó como que fue “tumbada” - crédito captura de pantalla

El presidente Gustavo Petro solicitó que, una vez sean publicadas nuevamente las pruebas, todos graben el material para evitar que la página sea tumbada.

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“Apenas publiquemos las pruebas otra vez, todas y todos los que tengan el material deben grabarlo para que sea inocuo que tumben la página (sic)”, señaló el mandatario colombiano.

Así las cosas, el mandatario saliente afirmó que el ataque a la página solo demuestra que hubo un supuesto fraude electoral en Colombia. “Esto demuestra que es cierto que hubo un fraude electoral (sic)“, puntualizó el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirmó que el ataque a la página solo demuestra que hubo un supuesto fraude electoral en Colombia - crédito @petrogustavo/X

¿Qué contenía la página?

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, hizo públicas una serie de pruebas relacionadas con un presunto fraude en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, proceso cuyo ganador fue Abelardo de la Espriella. Petro utilizó su cuenta oficial de X para comunicar que esas pruebas ya están bajo revisión judicial y compartió un enlace al portal “Testigos Electorales”.

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En su mensaje, el mandatario expuso: “Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas (sic)”. Al acceder al sitio web, se encuentra una línea de tiempo donde se narran las irregularidades detectadas durante las votaciones, así como las acciones legales que se han emprendido al respecto.

La cronología de los hechos se inicia en 2022, año en el que, según el portal, las elecciones nacionales disponían de mecanismos digitales de seguridad. Estos métodos permitían rastrear y modificar los documentos generados durante la jornada electoral, garantizando así transparencia en la auditoría. El sitio detalla: “Los comicios cuentan con todos los elementos de seguridad digital activos. Cada documento generado deja un rastro claro de su origen y manipulación, garantizando auditorías transparentes”.

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La cronología salta directamente a 2026, donde se detalla que un grupo de testigos digitales y ciudadanos decide revisar la documentación con el objetivo de verificar la integridad de las elecciones - crédito captura de pantalla

En 2023, conforme al relato de la web, esos sistemas habrían sido desactivados. El resultado fue una brecha de información que dificultó la fiscalización ciudadana, pues quienes intentaron obtener detalles a través de solicitudes formales se toparon con respuestas burocráticas que impidieron el acceso a la información.

El relato avanza hacia 2026, cuando un grupo de ciudadanos y testigos digitales decide examinar la documentación pública para confirmar la validez del proceso electoral. Según el portal, “ante la falta de respuestas oficiales, testigos digitales y ciudadanos independientes se organizan para analizar masivamente la documentación pública disponible y verificar la integridad del proceso”.

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El análisis concluyó con la revisión de 700.000 documentos, de los cuales el 97,4% no contenía metadatos y ninguno poseía firma criptográfica. Esto habría dejado el recuento preliminar en manos de un software sin posibilidades de auditoría independiente.

Luego de exponer la cronología, el portal describe las acciones legales emprendidas. Entre ellas figura una demanda de nulidad de la resolución que oficializó la elección presidencial. Además, se solicita una medida cautelar para conservar la evidencia digital y asegurar que los datos puedan ser verificados, así como la suspensión temporal del resultado electoral.

La web también ofrece herramientas para que los ciudadanos puedan auditar archivos y replicar los análisis, facilitando la transparencia y el control social.

Un informe publicado por El País América Colombia el 16 de julio señaló que no se hallaron elementos suficientes para sustentar las denuncias de manipulación electoral. Durante la primera vuelta, el 31 de mayo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a la segunda ronda, donde finalmente “el Tigre” se impuso.

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