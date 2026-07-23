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Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Marco enfrenta la presión mediática y respalda al atacante colombiano, pese a que venía de sumar pocos minutos en sus últimos dos clubes

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Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán empezó las prácticas con el Benfica, para ponerse en condiciones de cara a la temporada 2026/2027 - crédito Benfica

Jhon Jáder Durán no llegó con las mejores referencias a Portugal, debido a que Al Nassr lo volvió a enviar a préstamo por tercera ocasión en año y medio porque no lo tiene en cuenta, mientras que en Fenerbahçe y Zenit le faltó continuidad por la condición física y problemas de actitud.

El plan de Benfica con Durán apunta a recuperar la mejor versión del delantero colombiano, según declaró Marco Silva en la previa del partido de Europa League ante St. Gallen. El técnico afirmó que el club quiere sacar el máximo provecho de su potencial y llevarlo otra vez al nivel más alto, aunque aclaró que no debutará en Suiza.

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“Ponerlo al más alto nivel”

Benfica busca potenciar al atacante de 22 años y enfocarse en su presente, pese a un año por debajo de lo esperado y dos cesiones que no salieron como él quería. Silva sostuvo que el club lo fichó por su compromiso y por unas cualidades distintas a las del resto del plantel.

Si Durán no estuviera comprometido, no habría fichado por el Benfica”, afirmó Silva a los medios, previo al debut en Europa League en Suiza. El entrenador añadió que el pasado reciente del jugador no altera el plan del club.

Marco Silva, nuevo técnico del Benfica, confía en sacar lo mejor de Jhon Jáder Durán para que vuelva a ser importante en Europa - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters
Marco Silva, nuevo técnico del Benfica, confía en sacar lo mejor de Jhon Jáder Durán para que vuelva a ser importante en Europa - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters

El técnico también señaló que el equipo no quiere concentrar toda la atención en un solo futbolista: “No queremos centrarnos en un solo jugador. El Benfica tiene que ser una fuerza colectiva”.

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Para Silva, la apuesta combina respaldo del club y exigencia competitiva. “Nuestro objetivo es sacar el máximo provecho de él, ponerlo al más alto nivel”, señaló el entrenador de las águilas.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán llegó al Benfica con muchos problemas en su pasado reciente, entre 2025 y 2026 - crédito Benfica

Silva lo describió como un atacante con rasgos distintos a los de sus compañeros y recordó su paso por Aston Villa: “Tuvo un impacto tremendo en el Aston Villa” y “vino en cuerpo y alma al Benfica”.

Durán podría sumar minutos en el amistoso del viernes 24 de julio frente a Belenenses. La idea es que quede disponible para el juego de vuelta de la segunda ronda de la Europa League, previsto para el 30 de julio a las 14:00 de Colombia en el estadio Da Luz.

Las dudas externas sobre la nueva oportunidad de Durán

Fuera de la postura oficial del club, el programa Jugada Maestra, de la plataforma Ditu, reunió opiniones más críticas sobre esta nueva etapa del delantero en Portugal. Norberto Peluffo afirmó que el margen de espera se reduce: “La esperanza no es para toda la vida, tiene límites”.

Javier Castell también cuestionó su recorrido reciente. “Tiene actitudes con un nivel de prepotencia que no se justifica, pese a todas las oportunidades que le han salido, pero todavía no ha logrado nada en el fútbol. Muestra cierto desprecio por cosas que no tienen sentido. Debe orientarse y decidir si realmente quiere ser un futbolista de alto nivel”.

Jhon Jáder Durán fue señalado por mala actitud en clubes como Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahce y Zenit - crédito ERDEM SAHIN/ EFE/EPA
Jhon Jáder Durán fue señalado por mala actitud en clubes como Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahce y Zenit - crédito ERDEM SAHIN/ EFE/EPA

“En Aston Villa, con apenas 19 años, prefirió ir a Arabia para asegurar su situación económica y dejó de lado la posibilidad de convertirse en un jugador de verdadera élite, compitiendo en la Champions League y en los grandes escenarios. Da la impresión de que suele tomar ese tipo de decisiones, pero parece que ahora se dio cuenta de que también hay que buscar títulos y consagrarse”, añadió.

Nelson Gallego expresó aún más reservas sobre esa posibilidad: “Él no va a cambiar. Lo llevó Mourinho, lo llevó Zenit, lo llevó Fenerbahçe, lo van a ayudar todos, pero ¿y él qué? No se ayuda. A un jugador como él hay que decirle: “si usted no va a cambiar, lo van a echar”. Es un muchacho que no quiere"

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