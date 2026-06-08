Colombia

Tras las elecciones presidenciales, María Claudia Tarazona reveló que ya no habla con su suegro Miguel Uribe Londoño: “Es la realidad”

La esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay tuvo sus diferencias con el padre del congresista asesinado por discrepancias políticas para las elecciones presidenciales

Guardar
Google icon
Tarazona había expresado su respaldo a Paloma Valencia - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño/Reuters
Tarazona había expresado su respaldo a Paloma Valencia - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño/Reuters

María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, contó como ha afrontado su vida junto a sus hijos, al cumplirse un año del atentado contra el dirigente político, que falleció el 11 de agosto de 2025 en Bogotá.

La mujer, en diálogo con el programa El Radar de Blu Radio, reveló el impacto personal y familiar, especialmente la lucha y el dolor tras la pérdida repentina de su ser querido. Sin embargo, no ocultó que los hechos posteriores al fallecimiento de su esposo generaron varios conflictos tanto externos como familiares.

PUBLICIDAD

En su declaración al medio citado, abordó la actual relación con Miguel Uribe Londoño, su suegro y excandidato presidencial, y enfatizó en que la campaña política adelantada por el padre de Uribe Turbay afectó su relación personal, tanto así que confirmó que no tienen contacto directo desde hace tiempo.

Completamente distante. No nos hablamos. Tristemente, es la realidad”, dijo Tarazona a Blu Radio.

Inicialmente, Tarazona había respaldado la candidatura de su suegro - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Inicialmente, Tarazona había respaldado la candidatura de su suegro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Contexto de la polémica

El origen de estas diferencias se debe a que semanas antes de la primera vuelta presidencial (31 de mayo), María Claudia Tarazona había manifestado su respaldo a la campaña de Paloma Valencia, entonces candidata presidencial del Centro Democrático, al considerar que debía cumplir uno de los compromisos pactados por su esposo durante la escogencia del candidato único de esa colectividad.

PUBLICIDAD

Yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo he decidido apoyar a Paloma Valencia (...) porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, detalló la mujer en una entrevista a Noticias Caracol.

Sin embargo, al padre de Miguel Uribe Turbay, y entonces aspirante a la presidencia, no le cayeron bien estas declaraciones de su nuera, recordando que al principio de su campaña, había manifestado su respaldo incondicional.

Como ser humano tengo que decir que sí me duele que lo haya hecho (...). Ella lo había dicho siempre, que el que tenía que representar la política de Miguel era yo”, dijo Uribe Londoño en una declaración en Caracol Radio.

Miguel Uribe Londoño dijo que votó pese a todos los obstáculos que vivió su familia - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño mencionó que tuvo dolor tras conocer el respaldo de Tarazona hacia Paloma Valencia - crédito @migueluribel/X

Pese a ello, agregó que conserva afecto por ella y por su familia: “Yo la quiero mucho, he querido mucho a sus hijas. Son 15 años de una gran relación”.

Así mismo, criticó los hostigamientos que, según él, sufrió su hijo durante la elección del candidato presidencial. “(A Miguel) lo estaban hostigando terriblemente, lo maltrataron porque él les iba ganando (...) Paloma le dijo a Miguel que estaba siendo financiado por paramilitares, que Miguel tenía conductas mafiosas”, rememoró.

Pese al distanciamiento, insistió en que mantiene respeto por la familia de Tarazona y atribuyó su adhesión a una maniobra política. “Para mí, Álvaro Uribe y Paloma Valencia la utilizaron para que saliera a hacer eso”, dijo en Caracol Radio.

Así votará María Claudia Tarazona en segunda vuelta

Aunque Paloma Valencia no alcanzó a obtener los votos necesarios para disputar la segunda vuelta presidencial, María Claudia Tarazona mencionó que, tras observar los resultados de las elecciones, no dudo en mostrar su respaldo para uno de los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

María Claudia Tarazona anunció su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/Reuters
María Claudia Tarazona anunció su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/Reuters

En su conversación con Blu Radio, la viuda de Miguel Uribe Turbay reafirmó su respaldo a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, tanto así que mencionó que, de no haberse sumado a Valencia, podría haber llegado con anterioridad.

“Es que no lo dudé ni un segundo. Y claro que voy a votar por Abelardo De la Espriella. Yo no fui a apoyar a Paloma pensando que ella fuera a ganar. Yo pensé que había una posibilidad, pero la certeza que iba a ganar, no (...) El día anterior, yo tengo muchos amigos allá donde Abelardo, yo sabía que ellos tenían los números y que los números les daban para ganar”, indicó.

Maria Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Maria Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Así mismo, respondió con firmeza los motivos por los que, para ella, la opción de Iván Cepeda es completamente descartada.

Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel. Es que a nosotros no se nos puede olvidar que el candidato que hoy representa el Pacto Histórico, que representa el proyecto político de Gustavo Petro, es el que organizó la Segunda Marquetalia, es el artífice de la paz total”, complementó.

Temas Relacionados

Maria Claudia TarazonaMiguel Uribe LondoñoElecciones Colombia 2026Candidato presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Siete perros murieron tras un ataque de abejas durante trabajos eléctricos en Palmira, Valle del Cauca: vecinos exigen que Celsia pague los daños

El caso fue llevado ante la Personería municipal, mientras las familias piden reparación y el cubrimiento de costos en clínicas por los animales afectados

Siete perros murieron tras un ataque de abejas durante trabajos eléctricos en Palmira, Valle del Cauca: vecinos exigen que Celsia pague los daños

Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

El hombre que se gana la vida en los semáforos de Cúcuta, aseguró que todo se debe a la disciplina

Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

El operativo de rescate permitió ubicar a Efraín de Jesús Botero sin vida, mientras las autoridades investigan la responsabilidad del frente cuarto de las disidencias de las Farc en la violenta masacre

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Según Iván Cepeda Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado

El candidato del Pacto Histórico afirmó que con esto se estaría buscando influir en los resultados de las votaciones del 21 de junio

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Según Iván Cepeda Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado

Enrique Gómez afirmó que Abelardo de la Espriella reducirá apariciones públicas por seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial

El líder de Salvación Nacional aseguró que el principal reto es resguardar la vida del candidato y advirtió sobre riesgos extremos que obligan a limitar los actos públicos del abogado

Enrique Gómez afirmó que Abelardo de la Espriella reducirá apariciones públicas por seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Yina Calderón habría insinuado que Karina García está embarazada: la paisa no ha confirmado nada hasta el momento

Alex Sam cayó en un retén ilegal: lo obligaron a cantar por horas mientras esperaban órdenes de qué hacer con él

Shakira y Belinda desatan furor tras filtrarse video en el ‘backstage’ del Mundial 2026

Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Deportes

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Néstor Lorenzo se refirió al estado físico de Luis Díaz, tras las duras entradas contra Jordania: “Nos asustamos”

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional