Tras las elecciones presidenciales, María Claudia Tarazona reveló que ya no habla con su suegro Miguel Uribe Londoño: “Es la realidad”

Tarazona había expresado su respaldo a Paloma Valencia - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño/Reuters

María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, contó como ha afrontado su vida junto a sus hijos, al cumplirse un año del atentado contra el dirigente político, que falleció el 11 de agosto de 2025 en Bogotá.

La mujer, en diálogo con el programa El Radar de Blu Radio, reveló el impacto personal y familiar, especialmente la lucha y el dolor tras la pérdida repentina de su ser querido. Sin embargo, no ocultó que los hechos posteriores al fallecimiento de su esposo generaron varios conflictos tanto externos como familiares.

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En su declaración al medio citado, abordó la actual relación con Miguel Uribe Londoño, su suegro y excandidato presidencial, y enfatizó en que la campaña política adelantada por el padre de Uribe Turbay afectó su relación personal, tanto así que confirmó que no tienen contacto directo desde hace tiempo.

“Completamente distante. No nos hablamos. Tristemente, es la realidad”, dijo Tarazona a Blu Radio.

Inicialmente, Tarazona había respaldado la candidatura de su suegro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Contexto de la polémica

El origen de estas diferencias se debe a que semanas antes de la primera vuelta presidencial (31 de mayo), María Claudia Tarazona había manifestado su respaldo a la campaña de Paloma Valencia, entonces candidata presidencial del Centro Democrático, al considerar que debía cumplir uno de los compromisos pactados por su esposo durante la escogencia del candidato único de esa colectividad.

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“Yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo he decidido apoyar a Paloma Valencia (...) porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, detalló la mujer en una entrevista a Noticias Caracol.

Sin embargo, al padre de Miguel Uribe Turbay, y entonces aspirante a la presidencia, no le cayeron bien estas declaraciones de su nuera, recordando que al principio de su campaña, había manifestado su respaldo incondicional.

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“Como ser humano tengo que decir que sí me duele que lo haya hecho (...). Ella lo había dicho siempre, que el que tenía que representar la política de Miguel era yo”, dijo Uribe Londoño en una declaración en Caracol Radio.

Miguel Uribe Londoño mencionó que tuvo dolor tras conocer el respaldo de Tarazona hacia Paloma Valencia - crédito @migueluribel/X

Pese a ello, agregó que conserva afecto por ella y por su familia: “Yo la quiero mucho, he querido mucho a sus hijas. Son 15 años de una gran relación”.

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Así mismo, criticó los hostigamientos que, según él, sufrió su hijo durante la elección del candidato presidencial. “(A Miguel) lo estaban hostigando terriblemente, lo maltrataron porque él les iba ganando (...) Paloma le dijo a Miguel que estaba siendo financiado por paramilitares, que Miguel tenía conductas mafiosas”, rememoró.

Pese al distanciamiento, insistió en que mantiene respeto por la familia de Tarazona y atribuyó su adhesión a una maniobra política. “Para mí, Álvaro Uribe y Paloma Valencia la utilizaron para que saliera a hacer eso”, dijo en Caracol Radio.

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Así votará María Claudia Tarazona en segunda vuelta

Aunque Paloma Valencia no alcanzó a obtener los votos necesarios para disputar la segunda vuelta presidencial, María Claudia Tarazona mencionó que, tras observar los resultados de las elecciones, no dudo en mostrar su respaldo para uno de los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

María Claudia Tarazona anunció su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/Reuters

En su conversación con Blu Radio, la viuda de Miguel Uribe Turbay reafirmó su respaldo a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, tanto así que mencionó que, de no haberse sumado a Valencia, podría haber llegado con anterioridad.

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“Es que no lo dudé ni un segundo. Y claro que voy a votar por Abelardo De la Espriella. Yo no fui a apoyar a Paloma pensando que ella fuera a ganar. Yo pensé que había una posibilidad, pero la certeza que iba a ganar, no (...) El día anterior, yo tengo muchos amigos allá donde Abelardo, yo sabía que ellos tenían los números y que los números les daban para ganar”, indicó.

Maria Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Así mismo, respondió con firmeza los motivos por los que, para ella, la opción de Iván Cepeda es completamente descartada.

“Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel. Es que a nosotros no se nos puede olvidar que el candidato que hoy representa el Pacto Histórico, que representa el proyecto político de Gustavo Petro, es el que organizó la Segunda Marquetalia, es el artífice de la paz total”, complementó.

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