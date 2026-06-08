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Petro enfrenta críticas tras responder con “Heil Hitler” a publicación sobre Abelardo de la Espriella

El embajador de Israel ante la ONU calificó el uso de consignas nazis como una “bajeza”, mientras dirigentes políticos y usuarios rechazaron el mensaje del mandatario

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El presidente escribió “Heil Hitler” en respuesta a una columna de opinión del analista Felipe Zuleta Lleras . - crédito Reuters y @petrogustavo/X
El presidente escribió “Heil Hitler” en respuesta a una columna de opinión del analista Felipe Zuleta Lleras . - crédito Reuters y @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro recibió críticas de distintos sectores políticos y diplomáticos luego de publicar la expresión “Heil Hitler” en su cuenta de X como respuesta a una publicación relacionada con una columna de opinión que respaldaba una eventual candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

El mensaje fue publicado por el mandatario en reacción a una columna escrita por el analista Felipe Zuleta Lleras. La publicación destacaba una de las frases centrales del texto: “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”.

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La respuesta del jefe de Estado consistió únicamente en la expresión “Heil Hitler”, una frase asociada históricamente al saludo utilizado durante el régimen nazi encabezado por Adolf Hitler en Alemania entre 1933 y 1945.

El mensaje generó reacciones en redes sociales

Tras la publicación, numerosos usuarios reaccionaron al comentario del mandatario y cuestionaron la utilización de una expresión vinculada con el nazismo dentro de una discusión política.

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Entre los mensajes difundidos en la red social X aparecieron críticas relacionadas con el tono empleado por el presidente y con la comparación implícita que algunos interpretaron en la publicación.

De acuerdo con Semana, uno de los comentarios más compartidos señaló: “Entre más trata de ser demócrata, más dictador se ve”.

Las respuestas se multiplicaron durante las horas siguientes, convirtiendo el mensaje presidencial en uno de los temas más comentados de la jornada en plataformas digitales.

La expresión utilizada por Petro está asociada al saludo empleado durante el régimen nazi liderado por Adolf Hitler en Alemania. - crédito AP
La expresión utilizada por Petro está asociada al saludo empleado durante el régimen nazi liderado por Adolf Hitler en Alemania. - crédito AP

Cuestionamientos desde sectores políticos

Las críticas también llegaron desde dirigentes de oposición. Uno de los pronunciamientos fue el del concejal de Barranquilla Humberto “Papo” Amín Martelo, integrante del partido Centro Democrático.

El dirigente rechazó la publicación del mandatario y escribió: “¿Quién se parece más a Hitler? ¿Uno que sí quiere democracia como Abelardo de la Espriella? ¿O uno que habla de la raza negra de forma despectiva y que quiere acabar con la Constitución? Saquen sus conclusiones”.

Otros usuarios y líderes políticos también cuestionaron la referencia utilizada por Petro y recordaron que el lema nacional incluye las palabras “Libertad y Orden”, dos de los conceptos mencionados en la columna que motivó la reacción presidencial.

Uno de los mensajes difundidos en X expresó: “Presidente, el escudo de nuestro país dice ‘libertad y orden’. Son dos de los tres conceptos en el título del artículo que usted comparte. Si eso le parece mal, entonces no ha debido postularse a la presidencia de nuestro país”.

El concejal Humberto “Papo” Amín y otros usuarios cuestionaron el mensaje de Petro. - crédito @papoaminCD/X y @german_ricaurte/X
El concejal Humberto “Papo” Amín y otros usuarios cuestionaron el mensaje de Petro. - crédito @papoaminCD/X y @german_ricaurte/X

Reacción desde Israel

La publicación también generó pronunciamientos fuera de Colombia. Uno de ellos fue el del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien respondió al mandatario colombiano a través de la misma red social.

En su mensaje, el diplomático cuestionó el uso de una consigna asociada al nazismo y afirmó: “Presidente de Colombia Gustavo Petro, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida personal, hay límites que jamás se deben cruzar. Utilizar lemas nazis es una bajeza vergonzosa de la que no hay vuelta atrás. Espero que recapacite y se disculpe antes de este miércoles, cuando está previsto que presida el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Las declaraciones del representante israelí ampliaron la discusión más allá del ámbito político colombiano y fueron replicadas por diferentes medios y usuarios en redes sociales.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, rechazó el uso de una expresión asociada al nazismo y pidió una rectificación. - crédito @dannydanon/X
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, rechazó el uso de una expresión asociada al nazismo y pidió una rectificación. - crédito @dannydanon/X

La referencia histórica de la expresión utilizada

“Heil Hitler” fue una expresión utilizada como saludo oficial durante el régimen nazi y estaba ligada a las manifestaciones de lealtad hacia Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista.

La frase permanece asociada al nazismo, movimiento responsable de la persecución sistemática de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, incluido el asesinato de aproximadamente seis millones de judíos en el Holocausto.

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