Colombia

Ministro de Defensa prometió justicia plena a un año del atentado que le quitó la vida a Miguel Uribe Turbay: “No pararemos”

Pedro Arnulfo Sánchez subrayó la coordinación entre instituciones, la reducción del reclutamiento infantil y la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que evite ataques a líderes políticos

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Pedro Arnulfo Sánchez destacó captura de sospechosos y reducción de reclutamiento forzado en Colombia - crédito Colprensa - @PedroSanchezCol/X
Pedro Arnulfo Sánchez destacó captura de sospechosos y reducción de reclutamiento forzado en Colombia - crédito Colprensa - @PedroSanchezCol/X

Al cumplirse un año del asesinato del entonces senador Miguel Uribe Turbay, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, publicó un mensaje en la red social X en el que reiteró el compromiso institucional del Estado en su lucha contra el crimen organizado y la protección de la democracia.

La justicia y las instituciones del Estado continúan trabajando de manera articulada para combatir el crimen y proteger la democracia colombiana”, expresó el ministro, que transmitió un mensaje de solidaridad a la familia del entonces precandidato presidencial.

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Sánchez subrayó que “minutos después del atentado fue aprehendido el autor material, quien sería un menor de edad, que confirma una dolorosa realidad: lo que muchas veces mata no es la edad, sino las armas y las estructuras criminales que instrumentalizan a nuestros jóvenes”. Este punto reavivó el debate sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictivas.

Pedro Arnulfo Sánchez afirmó que el gobierno intensificó la protección a candidatos presidenciales tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Arnulfo Sánchez afirmó que el gobierno intensificó la protección a candidatos presidenciales tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro destacó que desde el 7 de agosto de 2022, la Fuerza Pública ha logrado la desvinculación y recuperación de más de 1.000 menores que se encontraban bajo el control de grupos armados ilegales.

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Junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (@ICBFColombia), el reclutamiento forzado se ha reducido en los dos últimos años”, señaló Sánchez, resaltando el trabajo conjunto de las autoridades y organismos de protección a la infancia.

En relación con la investigación sobre el crimen de Uribe Turbay, el titular de Defensa informó que bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación (@FiscaliaCol), se han capturado ocho personas adicionales y se emitieron siete órdenes de captura contra los presuntos autores intelectuales, señalados como integrantes del cartel criminal liderado por alias Iván Márquez.

No pararemos hasta llevarlos a todos a la justicia”, subrayó Sánchez, reafirmando la determinación institucional frente a este caso.

Pedro Arnulfo Sánchez enfatizó en la importancia de la prevención y la protección electoral ante amenazas de estructuras criminales vinculadas al caso Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Pedro Arnulfo Sánchez enfatizó en la importancia de la prevención y la protección electoral ante amenazas de estructuras criminales vinculadas al caso Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El funcionario también indicó que el Estado ha reforzado los esquemas de seguridad para los candidatos presidenciales, con el objetivo de evitar nuevos atentados en el contexto electoral.

“Se han reforzado los esquemas de seguridad para que no le pase nada a los candidatos presidenciales y ofrecemos hasta $1.000 millones de recompensa por información que permita prevenir atentados contra ellos. Protegerlos es proteger la democracia”, puntualizó.

Un año del atentado a Miguel Uribe Turbay: conmoción, investigación y memoria nacional

Colombia recuerda uno de los episodios más duros de su historia reciente al cumplirse un año del atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ataque, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia en la localidad de Fontibón (Bogotá), marcó un antes y un después en el debate sobre la violencia política en el país.

Según la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las investigaciones detallaron la secuencia del ataque y señalaron a las disidencias de la Segunda Marquetalia como los presuntos responsables intelectuales, apuntando a motivaciones políticas. El caso, cuya fase judicial aún sigue en curso, renovó el llamado a proteger la vida de líderes opositores y fortalecer la democracia.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá, considerado un ataque a la democracia colombiana - crédito redes sociales
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá, considerado un ataque a la democracia colombiana - crédito redes sociales

El atentado ocurrió durante un evento de escucha comunitaria en el que Uribe Turbay dialogaba con vecinos, ediles y un concejal.

Defendía posturas sobre la flexibilización de la tenencia de armas”, recordaron asistentes. La tranquilidad se quebró hacia las 05:30 p. m., cuando el atacante, identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, se acercó por la espalda y disparó a corta distancia al senador, provocando una grave lesión en el cráneo.

La reacción de los escoltas generó un intercambio de disparos, que dejó al menos tres heridos y sembró el pánico entre los presentes. El agresor, herido, fue capturado a pocas cuadras. Mientras tanto, un edil auxilió a Uribe Turbay, quien fue trasladado en estado crítico a la clínica Medicentro en Fontibón.

El entonces senador permaneció inconsciente tras una hemorragia craneal irreversible, iniciando una lucha médica que se extendió por más de dos meses hasta su fallecimiento el 11 de agosto de 2025.

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