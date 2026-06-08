Ministerio de Transporte aclaró descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá: no viajaban 600 pasajeros

Los hechos ocurrieron en la mañana y tarde del domingo 7 de junio de 2026, según informo el Ministerio de Transporte - crédito Alcaldía de Bogotá/X

En la tarde del domingo 7 de junio de 2026, el Tren de la Sabana se descarriló en la intersección de la Avenida Carrera 30 (NQS) con Calle 63, en Bogotá, provocando afectaciones en la movilidad.

Se informó que el tren transportaba cerca de 600 pasajeros durante el incidente. No obstante, el Ministerio de Transporte, a través de un comunicado, indicó que esa información no corresponde con la realidad y proporcionó detalles adicionales sobre lo que en verdad ocurrió.

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“Ante las informaciones difundidas durante este domingo sobre un presunto descarrilamiento del Tren de la Sabana con cerca de 600 pasajeros a bordo, el Ministerio de Transporte se permite aclarar a la opinión pública que dicha versión no corresponde a los hechos ocurridos”, afirmó la cartera.

El Ministerio de Transporte, a través de un comunicado, indicó que lo sucedido con el Tren de la Sabana no corresponde con la realidad y proporcionó detalles adicionales sobre lo que en verdad ocurrió - crédito @BomberosBogota / X

Según Turistren, empresa operadora del servicio turístico, uno de los coches presentó fallas técnicas y posteriormente fue retirado de la operación. En el comunicado, el Ministerio de Transporte precisó que ese coche no transportaba pasajeros cuando ocurrieron las fallas y no continuó en servicio el resto de la jornada dominical.

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“De acuerdo con la información suministrada por Turistren, empresa operadora del servicio turístico, durante el recorrido de la mañana uno de los coches presentó una novedad técnica relacionada con su sistema de suspensión, por lo que fue retirado preventivamente de la operación y dejado en la estación de Usaquén. Es importante precisar que este coche no transportaba pasajeros al momento de la novedad y no continuó prestando servicio durante la jornada”, explicó la cartera.

El Ministerio de Transporte precisó que ya en horas de la tarde una locomotora realizó el debido traslado del coche, pero durante el recorrido se presentó el descarrilamiento del equipo.

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“Posteriormente, en horas de la tarde, una locomotora realizó el traslado del coche hacia el taller ubicado en el kilómetro 5 para su respectiva revisión técnica. Durante ese recorrido, cerca del paso a nivel de la avenida NQS con calle 64, se presentó un descarrilamiento del equipo que estaba siendo movilizado”, explicó.

La cartera informó que el Tren de la Sabana, durante su recorrido, debió reducir la velocidad, lo que generó una demora temporal. El Ministerio de Transporte indicó que la afectación en la movilidad se extendió por solo 30 minutos.

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El Ministerio de Transporte precisó que ya en horas de la tarde una locomotora realizó el debido traslado del coche, pero durante el recorrido se presentó el descarrilamiento del equipo - crédito X

“Como consecuencia de esta situación, el Tren de la Sabana que venía operando en el recorrido programado debió reducir su marcha y registró una demora temporal. Sin embargo, la afectación al servicio fue de aproximadamente 30 minutos”, indicó la cartera.

La entidad también informó que no se presentaron personas lesionadas y que nunca existió riesgo para los pasajeros que se encontraban en el Tren de la Sabana.

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“El Ministerio de Transporte también informa que no se presentaron personas lesionadas, no existió riesgo para los pasajeros del servicio turístico y las autoridades competentes activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y restablecer las condiciones normales de operación y movilidad en el sector”, aseveró.

El Ministerio de Transporte informó que no se presentaron personas lesionadas y que nunca existió riesgo para los pasajeros que se encontraban en el Tren de la Sabana - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte reiteró su compromiso “con la seguridad operacional del sistema férreo y con la entrega de información clara, precisa y oportuna a la ciudadanía”.

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Las autoridades implementaron un plan de manejo de tráfico para reducir las afectaciones en la movilidad de miles de personas. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se desplazó al sitio y lo informó por medio de X.

“Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Ponal Tránsito. Movilidad restringida”, indicaron las autoridades.

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La situación provocó congestión en las vías principales del área, especialmente en la Carrera 30, entre las calles 36 y 64. Los equipos de tránsito orientaron el tráfico y recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras continuaban las tareas de remoción de los vagones y aseguramiento de la vía.