Colombia

Detenido hombre que fue acusado de abusar sexualmente de sus sobrinas de 4 y 5 años en Magangué

El caso tiene en alerta a la ciudadanía que pide reforzar los canales de atención para las víctimas y proteger a la infancia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los violadores son vecinos, familiares o personas que se aprovechan de su cercanía con los niños

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Un hombre fue arrestado tras señalamientos de actos lascivos contra tres niñas en Magangué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Un hombre fue arrestado tras señalamientos de actos lascivos contra tres niñas en Magangué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre fue acusado de abuso sexual en contra de dos menores de edad en Magangué (Bolívar), lo que generó rechazo en los habitantes del departamento que exigieron justicia y acompañamiento psicológico para las víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es investigado por agredir carnalmente a sus sobrinas de 4 y 5 años, por lo que fue puesto a disposición de la justicia tras un operativo policial en el que se le comunicaron sus derechos y se le indicó que sería llevado a juicio.

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El sujeto cayó en el barrio Centro de Magangué al ser señalado de aprovecharse de sus sobrinas, además de cometer actos sexuales en contra de su hijastra. El arresto se realizó por orden judicial y el caso está siendo tramitado por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación.

El familiar de las niñas ya tenía antecedentes judiciales similares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El familiar de las niñas ya tenía antecedentes judiciales similares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe policial, difundido por medios locales como El Universal, indicó que el investigado utilizaba la relación familiar para acercarse a las niñas y someterlas a todo tipo de vejámenes sexuales.

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Además, la investigación logró establecer que después de los abusos, el agresor las bañaba y cambiaba de ropa con la intención de eliminar cualquier rastro del ataque y no ser descubierto por las madres de las pequeñas.

Del mismo modo, las pesquisas determinaron que su hijastra habría sido víctima de actos lascivos y amenazas. Este patrón incluía coacción, lo que impedía que las menores pudieran denunciar lo sucedido por el miedo que tenían a su agresor.

El señalado abusador ya tenía antecedentes

El hombre quedó bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrenta un proceso por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, la Policía de Bolívar confirmó que el agresor ya tenía una anotación judicial previa por delitos sexuales del mismo tipo.

Cabe mencionar que la captura fue realizada gracias a una orden emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo municipal de Magangué, y se ejecutó en la carrera 4 con calle 16 del barrio Centro.

Ante la gravedad del caso, las autoridades recordaron que las instituciones sí realizan las respectivas intervenciones frente a los delitos cometidos contra niñas y adolescentes, por lo que pidieron a la comunidad que denuncie cualquier tipo de ataque para poder actuar rápidamente y rescatar a las víctimas.

El abuso infantil causa secuelas de por vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El abuso infantil causa secuelas de por vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Padre abusó sexualmente de sus hijas

Otra de las denuncias que causó indignación en el país está relacionada con un hombre de 33 años que fue capturado en Bogotá por abusar de sus dos hijas de 5 y 10 años durante cerca de 6 años, en un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso aprovechaba la ausencia de la madre para suministrar somníferos a las niñas y agredirlas de forma sistemática. También las habría amenazado de muerte y sometido a presiones y maltratos físicos para evitar que revelaran lo ocurrido.

Según la investigación, las menores ya mostraban conductas de riesgo y cambios de comportamiento, señales que alertaron a los profesionales de la salud y a los investigadores.

Pintura acuarela que representa de cerca los brazos y manos de varias personas esposadas. Se aprecian tonos marrones en la piel y ropa oscura.
La ciudadanía pide que los criminales sean judicializados sin ningún tipo de beneficio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo denunciar un caso de abuso sexual contra menores de edad?

Las autoridades recordaron la importancia de notificar cualquier caso de violencia sexual contra menores a lo largo y ancho del territorio nacional, con el fin de garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.

Para este fin se encuentran disponibles la línea de emergencias 123 y el 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para orientación y acompañamiento.

El acceso a estos canales facilita la respuesta oportuna ante delitos sexuales y contribuye a la protección de las víctimas. Las instituciones insisten en que la colaboración ciudadana permite actuar rápidamente y fortalecer el cuidado de la infancia.

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