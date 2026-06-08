Congresista de Estados Unidos criticó a Gustavo Petro por responder “Heil Hitler” en redes: “Repugnante”

Carlos A. Giménez ha sido uno de los congresistas de Estados Unidos más críticos de Gustavo Petro - crédito Presidencia/AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió críticas tras publicar en su cuenta oficial de X la expresión “Heil Hitler” como respuesta a una publicación sobre el candidato Abelardo de la Espriella.

La expresión utilizada por el jefe de Estado está asociada al saludo nazi empleado en la Alemania de Adolf Hitler, régimen responsable del genocidio del pueblo judío y del inicio de un conflicto bélico mundial. Esto generó un rechazo inmediato en contra del mandatario colombiano.

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El representante a la Cámara de Estados Unidos por el estado de Florida, Carlos A. Giménez, calificó la declaración del presidente Petro como “repugnante”.

El representante a la Cámara de Estados Unidos por el estado de Florida, Carlos A. Giménez, calificó la declaración del presidente Petro como “repugnante” - crédito @RepCarlos/X

El congresista del Partido Republicano se ha destacado como uno de los principales críticos de la administración de Gustavo Petro en Colombia y del propio mandatario, a raíz de sus declaraciones sobre Estados Unidos. “Totalmente repugnante utilizar esa frase”, aseveró Giménez.

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El senador electo por el Centro Democrático Andrés Forero también cuestionó la frase del presidente Petro y afirmó que al mandatario “se le pasó la mano” con el café. “Otra vez a Petro se le pasó la mano con el ‘café’”, señaló Forero.

El senador electo por el Centro Democrático Andrés Forero también cuestionó la frase del presidente Petro y afirmó que al mandatario “se le pasó la mano” con el café - crédito @AForeroM/X

El abogado de derechos humanos Arsen Ostrovsky también cuestionó la publicación del presidente Petro y afirmó que ese tipo de declaraciones no tienen excusas, además sostuvo que deben ser condenadas por todos.

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“Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de publicar: ‘Heil Hitler’ ¿Cómo es posible que en 2026 un líder mundial y jefe de Estado pueda glorificar abiertamente a los nazis? No hay excusa, no hay contexto. Ninguno. Totalmente vergonzoso y repugnante. Debe ser condenado por todos", expresó.

Arsen Ostrovsky afirmó que el tipo de declaraciones de Gustavo Petro no tienen excusas, además sostuvo que deben ser condenadas por todos - crédito @Ostrov_A/X

Uso del término “nazi”

El presidente Gustavo Petro ha intensificado el uso del término “nazi” en sus intervenciones públicas, aplicándolo a opositores, críticos y medios de comunicación desde 2025.

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Durante un periodo de 48 horas, el mandatario repitió esta palabra al menos diez veces, lo que provocó una amplia discusión en la esfera pública y críticas desde diferentes sectores.

No es la primera vez que Petro recurre a esta calificación. Anteriormente, el Consejo de Estado le ordenó retractarse por haber llamado “nazi” a una activista digital, aunque el presidente defendió su postura afirmando que existen conductas que podrían catalogarse como “nazis” incluso sin que quienes las ejercen sean conscientes del significado histórico del término.

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En febrero de 2025, Petro explicó en sus redes sociales que, según su visión, hay “nazis nazis” y personas que adoptan “actitudes nazis” sin conocerse a sí mismas como tales. Posteriormente, el presidente dirigió sus ataques hacia el sistema de medios públicos Rtvc, partidos opositores y el periódico El Colombiano.

Durante un discurso en marzo, sostuvo que Rtvc representa la búsqueda de la verdad y que, por esa razón, “la codicia y los nazis quieren apagarlo”, en referencia a las denuncias contra el director de la entidad, Hollman Morris, acusado de acoso laboral y persecución por trabajadores de la institución.

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Gustavo Petro explicó en sus redes sociales que, según su visión, hay “nazis nazis” y personas que adoptan “actitudes nazis” sin conocerse a sí mismas como tales. - crédito @petrogustavo/X

Ese mismo día, Petro publicó un mensaje en X en el que repitió el calificativo “nazi” nueve veces, vinculando el término con un video del senador Álex Flórez, donde su pareja desmentía acusaciones de violencia intrafamiliar. El presidente calificó el episodio como uno de los actos políticos más reprochables y lo asoció a tácticas propagandísticas empleadas por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi. Además, acusó a El Colombiano de mantener lazos con figuras políticas y de “rozar el nazismo”.

Petro responsabilizó a Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, de la presencia de “nazismo” en el uribismo y criticó la falta de distanciamiento del partido frente a lo que denominó “los Nazis colombianos”.

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También afirmó que los propietarios de El Colombiano incluyen empresarios que, según él, defienden el legado de Hitler y el genocidio en Colombia. Estas declaraciones han llevado a la Fundación para la Libertad de Prensa a pedirle al presidente que evite estigmatizar a la prensa. Petro, además, vinculó el término “nazi” con el pasado colombiano, asegurando que en el siglo XX hubo influencias de esa ideología en el poder y que eso derivó en una persecución violenta contra el liberalismo.