UNP revela por qué Cristian Herrera no tenía escoltas al momento del atentado que le costó la vida en Cúcuta

El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X

El asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño continúa generando conmoción en Colombia. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los responsables y los móviles del crimen, la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó nuevos detalles sobre las medidas de seguridad que tenía asignadas el comunicador al momento del ataque.

Herrera, reconocido por su trabajo en temas judiciales, seguridad y orden público en Norte de Santander, fue atacado a disparos cuando llegaba a una vivienda familiar en la ciudad de Cúcuta. El periodista falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el crimen, una de las principales preguntas que surgió fue por qué el comunicador, quien contaba con medidas de protección desde hace más de una década, no estaba acompañado por escoltas cuando ocurrió el atentado.

La aclaración de la UNP sobre la ausencia de escoltas

A través de un comunicado oficial, la Unidad Nacional de Protección lamentó y rechazó el homicidio del periodista, director de los portales informativos Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Real.

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La entidad confirmó que Cristian Herrera era beneficiario del programa de protección desde 2014, debido a los riesgos asociados al ejercicio de su profesión. Asimismo, explicó que al momento del ataque se desplazaba en un vehículo adscrito a la UNP.

Sin embargo, la institución aclaró que la ausencia de escoltas obedeció a una decisión tomada por el propio comunicador.

“Es preciso aclarar que la ausencia del esquema de escoltas en ese instante obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del protegido”, señaló la UNP.

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La entidad no entregó mayores detalles sobre las circunstancias de dicha solicitud ni explicó desde cuándo se había implementado esa modificación temporal o permanente dentro de las medidas de protección asignadas.

Un periodista que convivía con amenazas desde hace años

La trayectoria de Cristian Herrera estuvo marcada por el cubrimiento de asuntos sensibles relacionados con criminalidad, corrupción, impunidad y conflicto armado.

Durante varios años trabajó en el periódico La Opinión, donde se especializó en la fuente judicial. Posteriormente también integró el equipo de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta.

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Además, era integrante de la Fundación para la Libertad de Prensa, organización que rechazó el crimen y pidió garantías para el ejercicio periodístico en el país.

De acuerdo con información conocida por distintas autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, Herrera había denunciado amenazas en varias oportunidades debido a su trabajo informativo. Incluso, años atrás tuvo que salir del país y refugiarse temporalmente en Chile por motivos de seguridad.

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Las investigaciones avanzan en Cúcuta

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que conformó un equipo especializado para esclarecer el caso.

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Cúcuta creó un grupo especial integrado por funcionarios de la SIJIN y la SIPOL, quienes adelantan labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis de material audiovisual.

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Entre los elementos clave se encuentra un video de seguridad que registró el momento en que el periodista fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Las autoridades esperan que las imágenes permitan identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape utilizada tras el atentado.

Recompensa de hasta $100 millones

Con el propósito de acelerar la investigación, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que suministren información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

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Hasta el momento no se han revelado hipótesis oficiales sobre los móviles del crimen, aunque las autoridades indicaron que todas las líneas investigativas permanecen abiertas.

Defensoría advierte sobre el riesgo que enfrentan los periodistas

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato y aseguró que el caso representa un nuevo golpe contra la libertad de prensa en Colombia.

La entidad recordó que Herrera dedicó gran parte de su carrera a investigar fenómenos relacionados con crimen organizado, corrupción, impunidad y la situación de violencia en la región del Catatumbo.

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Según la Defensoría, el asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura, debido al impacto que genera sobre el derecho de las comunidades a estar informadas.

Además, advirtió que la muerte de Herrera ocurre apenas semanas después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, lo que evidencia las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan numerosos comunicadores en distintas regiones del país.

La UNP anunció colaboración total con las autoridades

La Unidad Nacional de Protección informó que se encuentra recopilando información técnica y operativa relacionada con el esquema de seguridad de Cristian Herrera para ponerla a disposición de los organismos investigadores.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de periodistas y con la defensa de la libertad de prensa, mientras avanza el proceso para determinar las circunstancias exactas que rodearon el asesinato de uno de los comunicadores más reconocidos de Norte de Santander.

Por ahora, el país permanece atento a los resultados de las investigaciones que permitan establecer si el crimen estuvo relacionado con su labor periodística y quiénes están detrás de un homicidio que ha generado rechazo nacional e internacional.