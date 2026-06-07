Colombia

UNP revela por qué Cristian Herrera no tenía escoltas al momento del atentado que le costó la vida en Cúcuta

Guardar
Google icon
El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X
El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X

El asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño continúa generando conmoción en Colombia. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los responsables y los móviles del crimen, la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó nuevos detalles sobre las medidas de seguridad que tenía asignadas el comunicador al momento del ataque.

Herrera, reconocido por su trabajo en temas judiciales, seguridad y orden público en Norte de Santander, fue atacado a disparos cuando llegaba a una vivienda familiar en la ciudad de Cúcuta. El periodista falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

PUBLICIDAD

Tras el crimen, una de las principales preguntas que surgió fue por qué el comunicador, quien contaba con medidas de protección desde hace más de una década, no estaba acompañado por escoltas cuando ocurrió el atentado.

La aclaración de la UNP sobre la ausencia de escoltas

A través de un comunicado oficial, la Unidad Nacional de Protección lamentó y rechazó el homicidio del periodista, director de los portales informativos Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Real.

PUBLICIDAD

La entidad confirmó que Cristian Herrera era beneficiario del programa de protección desde 2014, debido a los riesgos asociados al ejercicio de su profesión. Asimismo, explicó que al momento del ataque se desplazaba en un vehículo adscrito a la UNP.

Sin embargo, la institución aclaró que la ausencia de escoltas obedeció a una decisión tomada por el propio comunicador.

“Es preciso aclarar que la ausencia del esquema de escoltas en ese instante obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del protegido”, señaló la UNP.

La entidad no entregó mayores detalles sobre las circunstancias de dicha solicitud ni explicó desde cuándo se había implementado esa modificación temporal o permanente dentro de las medidas de protección asignadas.

Un periodista que convivía con amenazas desde hace años

La trayectoria de Cristian Herrera estuvo marcada por el cubrimiento de asuntos sensibles relacionados con criminalidad, corrupción, impunidad y conflicto armado.

Durante varios años trabajó en el periódico La Opinión, donde se especializó en la fuente judicial. Posteriormente también integró el equipo de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta.

Además, era integrante de la Fundación para la Libertad de Prensa, organización que rechazó el crimen y pidió garantías para el ejercicio periodístico en el país.

De acuerdo con información conocida por distintas autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, Herrera había denunciado amenazas en varias oportunidades debido a su trabajo informativo. Incluso, años atrás tuvo que salir del país y refugiarse temporalmente en Chile por motivos de seguridad.

Las investigaciones avanzan en Cúcuta

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que conformó un equipo especializado para esclarecer el caso.

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Cúcuta creó un grupo especial integrado por funcionarios de la SIJIN y la SIPOL, quienes adelantan labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis de material audiovisual.

Entre los elementos clave se encuentra un video de seguridad que registró el momento en que el periodista fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Las autoridades esperan que las imágenes permitan identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape utilizada tras el atentado.

Recompensa de hasta $100 millones

Con el propósito de acelerar la investigación, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que suministren información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Hasta el momento no se han revelado hipótesis oficiales sobre los móviles del crimen, aunque las autoridades indicaron que todas las líneas investigativas permanecen abiertas.

Defensoría advierte sobre el riesgo que enfrentan los periodistas

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato y aseguró que el caso representa un nuevo golpe contra la libertad de prensa en Colombia.

La entidad recordó que Herrera dedicó gran parte de su carrera a investigar fenómenos relacionados con crimen organizado, corrupción, impunidad y la situación de violencia en la región del Catatumbo.

Según la Defensoría, el asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura, debido al impacto que genera sobre el derecho de las comunidades a estar informadas.

Además, advirtió que la muerte de Herrera ocurre apenas semanas después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, lo que evidencia las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan numerosos comunicadores en distintas regiones del país.

La UNP anunció colaboración total con las autoridades

La Unidad Nacional de Protección informó que se encuentra recopilando información técnica y operativa relacionada con el esquema de seguridad de Cristian Herrera para ponerla a disposición de los organismos investigadores.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de periodistas y con la defensa de la libertad de prensa, mientras avanza el proceso para determinar las circunstancias exactas que rodearon el asesinato de uno de los comunicadores más reconocidos de Norte de Santander.

Por ahora, el país permanece atento a los resultados de las investigaciones que permitan establecer si el crimen estuvo relacionado con su labor periodística y quiénes están detrás de un homicidio que ha generado rechazo nacional e internacional.

Temas Relacionados

Cristian Herrera periodistaCúcuta Norte de SantanderAsesinado de periodistaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de siete millones de registros clínicos intercambiados a través de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica

En Colombia se consolidó la interoperabilidad de la historia clínica electrónica a menos de dos meses de su implementación

Más de siete millones de registros clínicos intercambiados a través de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

La actriz, embajadora de Telemundo para las transmisiones del torneo en Estados Unidos, reflexionó sobre su relación con el deporte rey y el modo en que cambió su perspectiva sobre él, con el paso de los años

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Pugna interna en el Pacto Histórico por la constituyente: María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta “se agarraron”

Se conoció un fuerte cruce de mensajes entre las dos funcionarias defensoras del proyecto político del candidato de izquierda, Iván Cepeda, al parecer, tras la caída de la constituyente

Pugna interna en el Pacto Histórico por la constituyente: María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta “se agarraron”

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

La cantante pasó junto con Héctor Buitrago por el programa del comediante, protagonizando un curioso intercambio de comentarios

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

Policía Nacional desmintió ‘canelazo antiprotesta social’ en CAI de Bosa Estación

En redes sociales circuló una imagen falsa en la que se proponía un “canelazo” en contra de las movilizaciones que se realizarían el 13 de junio de 2026

Policía Nacional desmintió ‘canelazo antiprotesta social’ en CAI de Bosa Estación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

Valentino Lázaro fue sorprendido tras su paso por ‘La casa de los famosos’ con millonaria propuesta en un proyecto

Deportes

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe