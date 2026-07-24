Colombia

Clima en Bogotá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de julio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

PUBLICIDAD

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Bogotá para este 24 de julio:

El tiempo para este viernes en Bogotá alcanzará los 19 grados, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 13.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 10%, con una nubosidad del 49%, durante el día; y del 7%, con una nubosidad del 35%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 48 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la capital colombiana tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) menciona que la ciudad cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas pueden bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá tiene dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La ciudad de bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La ciudad de bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva EPS deberá publicar estados financieros de 2023, 2024 y 2025 por orden judicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijó un plazo de tres meses para que la entidad cumpla con sus obligaciones legales

Nueva EPS deberá publicar estados financieros de 2023, 2024 y 2025 por orden judicial

“Pensé que volvería a abrazarlo”: mamá de soldado que murió en avión Hércules

Blanca Cecilia recordó a José Esteban Marín, soldado de 21 años que soñaba con darle una casa y cuyo legado inspiró a sus hermanos

“Pensé que volvería a abrazarlo”: mamá de soldado que murió en avión Hércules

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 24 de julio

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 24 de julio

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 23 de julio de 2026: número ganador

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 23 de julio de 2026: número ganador

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de julio de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

Lina Tejeiro reveló qué pasará con su trabajo como actriz en cuanto nazca su primer hijo: “Todo depende...”

Valentina Ferrer barajó la posibilidad de tener otro hijo con J Balvin

Jessica Cediel no se contuvo y frenó a seguidora que la comparó con Luisa Fernanda W: “Se dejó robar a Pipe Bueno”

Los audios de Yeison Jiménez que revelan la prisa con la que quería lanzar ‘Mala de profesión’: “Necesito hacer esta canción urgente”

Deportes

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Este es el premio que recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-II: la millonaria cifra que entregará la Conmebol

Video | Él es el primo de Luis Díaz, juega en el Barranquilla F.C y quiere seguir sus pasos en el fútbol profesional

Caracas vs. Santa Fe: día, hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Presidente de Alianza Fútbol Club rechazó iniciativa para replantear los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Estaríamos llamados a desaparecer”