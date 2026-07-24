Colombia

Bogotá podría quedar sin energía desde 2028 si no se construyen nuevas líneas: GEB

Juan Ricardo Ortega advirtió que la capital ya no tiene margen para aplazar proyectos de transmisión eléctrica que llevan cerca de diez años retrasados

Guardar
Google icon
Bogotá - Imagen de referencia
Panorámica de Bogotá - crédito Colprensa

Bogotá podría enfrentar problemas de abastecimiento de energía a partir de 2028 si no avanzan las nuevas líneas de transmisión eléctrica que permitirían traer energía desde otras regiones del país. La advertencia fue hecha por Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, GEB, quien aseguró que los proyectos ya no admiten más aplazamientos.

El directivo señaló que la capital se acerca a un punto crítico por los retrasos acumulados en infraestructura eléctrica. Según explicó, la demanda de la ciudad requiere nuevas conexiones de transmisión para garantizar el suministro en los próximos años, especialmente ante escenarios de sequía o reducción en la generación hidroeléctrica.

PUBLICIDAD

No tenemos margen ya alguno para la construcción de las líneas, porque de no construirlas, Bogotá no tendría cómo abastecer la energía a partir del año 2028”, afirmó Ortega, según la información publicada por Blu Radio.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, señaló que no habrá apagón en Colombia
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, señaló que no habrá apagón en Colombia - crédito GEB

El presidente del GEB insistió en que todavía hay tiempo para evitar un escenario de desabastecimiento, pero advirtió que la solución depende de que las obras se destraben y avancen dentro de los tiempos previstos.

Bogotá depende de fuentes que podrían verse presionadas

Ortega explicó que el abastecimiento eléctrico de la capital depende principalmente de las hidroeléctricas de Guavio y Chivor, de la termoeléctrica de Termozipa y de las plantas del sistema del río Bogotá.

PUBLICIDAD

El problema, según el directivo, es que si Guavio y Chivor tienen que entrar en mantenimiento o reducen su generación por una eventual sequía asociada al fenómeno de El Niño, las demás fuentes no serían suficientes para atender toda la demanda energética de Bogotá.

Esa vulnerabilidad vuelve urgente la construcción de las líneas Sogamoso–Norte y Norte–Nueva Esperanza, dos proyectos que permitirían transportar energía desde otras zonas del país hacia la capital. Según Ortega, estas obras llevan cerca de diez años enfrentando retrasos.

Juan Ricardo Ortega (derecha), presidente del Grupo de Energía de Bogotá - crédito GEB y Contraloría General
Juan Ricardo Ortega (derecha), presidente del Grupo de Energía de Bogotá - crédito GEB y Contraloría General

El presidente del GEB afirmó que la ciudad necesita mayor capacidad de transmisión para no depender de un conjunto limitado de fuentes. La advertencia cobra relevancia en medio de las alertas nacionales por el posible impacto de El Niño sobre embalses, generación hidroeléctrica y estabilidad del sistema eléctrico.

GEB cuestiona oposición a los proyectos

Ortega también se refirió a la oposición que han enfrentado las líneas de transmisión por parte de algunos propietarios de predios, especialmente en Gachancipá. Según dijo, esos sectores han sostenido que las obras afectarían la salud de las comunidades y las fuentes de agua, afirmaciones que calificó como falsas.

Lo que yo le pido es a la gente que sigue diciendo mentiras, parando los proyectos, que expliquen cuáles son sus argumentos y sus pruebas”, sostuvo el presidente del GEB.

El directivo aseguró que cuenta con documentos de la Unión Europea, Dinamarca y Suecia para responder a las preocupaciones sobre impactos en salud. “Yo les muestro los documentos de la Unión Europea de Dinamarca y de Suecia, que dicen que la transmisión no genera leucemia, como estas personas han dicho y han asustado a la comunidad”, afirmó.

Grupo Energía Bogotá | Europa Press
Grupo Energía Bogotá | Europa Press

Para el Grupo Energía Bogotá, el riesgo ya no es una discusión lejana. Si las líneas no se construyen, la capital podría quedarse sin capacidad suficiente para recibir la energía que necesitará desde 2028.

Ortega hizo un llamado a acelerar la ejecución de la infraestructura eléctrica y a resolver los bloqueos que han impedido el avance de los proyectos. Su mensaje final fue que la ciudad aún puede anticiparse al problema, pero la ventana de tiempo se está cerrando: “Tenemos tiempo, está en manos de todos”.

Temas Relacionados

BogotáGrupo Energía Bogotátransmisión eléctricaJuan Ricardo OrtegaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dron con explosivos se estrelló en Caño Limón y encendió alertas por infraestructura petrolera

El artefacto artesanal ingresó al complejo petrolero en Arauca y fue destruido de forma controlada por el Grupo Marte del Ejército

Dron con explosivos se estrelló en Caño Limón y encendió alertas por infraestructura petrolera

Así rotara el pico y placa en Medellín este viernes 24 de julio

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Así rotara el pico y placa en Medellín este viernes 24 de julio

Alerta por captación de menores en redes en Colombia: grupos armados usan contenido digital

Un estudio de Save the Children advierte que el primer acercamiento con niños y adolescentes puede ocurrir en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram

Alerta por captación de menores en redes en Colombia: grupos armados usan contenido digital

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Benfica perdió 2-1 con St. Gallen en la segunda ronda clasificatoria de la Europa League 2026/27

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Valle gira $6.000 millones a tres hospitales en crisis por deudas de EPS intervenidas

Los recursos aliviarán retrasos salariales en hospitales de Sevilla, Roldanillo y Zarzal, donde trabajadores retomaron labores tras protestas.

Valle gira $6.000 millones a tres hospitales en crisis por deudas de EPS intervenidas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

Lina Tejeiro reveló qué pasará con su trabajo como actriz en cuanto nazca su primer hijo: “Todo depende...”

Valentina Ferrer barajó la posibilidad de tener otro hijo con J Balvin

Jessica Cediel no se contuvo y frenó a seguidora que la comparó con Luisa Fernanda W: “Se dejó robar a Pipe Bueno”

Los audios de Yeison Jiménez que revelan la prisa con la que quería lanzar ‘Mala de profesión’: “Necesito hacer esta canción urgente”

Deportes

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Este es el premio que recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-II: la millonaria cifra que entregará la Conmebol

Video | Él es el primo de Luis Díaz, juega en el Barranquilla F.C y quiere seguir sus pasos en el fútbol profesional

Caracas vs. Santa Fe: día, hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Presidente de Alianza Fútbol Club rechazó iniciativa para replantear los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Estaríamos llamados a desaparecer”