Colombia

Petro defiende subir IVA a vehículos híbridos: “No generan mitigación climática”

La reforma tributaria del Gobierno saliente busca recaudar $21,9 billones en 2027 y llevar el IVA de los híbridos del 5 % al 19 %

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- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia

El Gobierno saliente de Gustavo Petro respaldó el aumento del IVA para los vehículos híbridos, una de las medidas incluidas en la reforma tributaria radicada con la meta de recaudar 21,9 billones de pesos durante 2027. La propuesta plantea que estos automotores pasen de una tarifa preferencial del 5 % a la tarifa general del 19 %.

La decisión ha generado críticas políticas porque afecta a un tipo de vehículo que suele asociarse con la movilidad sostenible. Sin embargo, Petro defendió el cambio al sostener que los híbridos no cumplen con el objetivo ambiental que justificaría mantenerles un beneficio tributario.

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Según la información publicada por Revista Semana, el mandatario respaldó la medida con el argumento de que el país debe avanzar hacia tecnologías realmente sostenibles y sin emisiones contaminantes. En esa línea, la propuesta busca quitar el tratamiento diferencial que hoy separa a los híbridos de otros vehículos comercializados en Colombia.

Conductor cargando su carro eléctrico en una estación pública, un ejemplo de la infraestructura que hace más accesible la movilidad eléctrica en Colombia - crédito Mapfre
Carros híbridos - crédito Mapfre

La reforma no solo toca el mercado automotor. El articulado también contempla llevar del 5 % al 19 % el IVA para conciertos y eventos deportivos, otro punto que ha provocado reparos desde distintos sectores políticos.

Híbridos perderían beneficio tributario

El proyecto de ley propone que los vehículos híbridos paguen la misma tarifa general del IVA que otros automotores. De aprobarse, este tipo de carros dejaría de contar con el beneficio que los ubicaba en una categoría fiscal más favorable dentro del mercado.

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El argumento del Gobierno saliente es que la política tributaria debe concentrar los incentivos en tecnologías con menor impacto ambiental. Petro sostuvo que los vehículos híbridos “no generan mitigación de la crisis climática”, frase con la que respaldó el aumento del impuesto y marcó distancia frente a quienes defienden mantener la tarifa reducida.

La iniciativa apunta a equiparar la carga tributaria de los híbridos con la de los demás vehículos. En la práctica, eso implicaría un encarecimiento para quienes quieran comprar este tipo de automotores, pues el IVA pasaría de 5 % a 19 % si la reforma avanza en el Congreso.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El debate también toca el discurso de transición energética promovido por el propio Gobierno. Para sus críticos, gravar más a los híbridos contradice la intención de impulsar alternativas de movilidad menos contaminantes. Para el Ejecutivo, en cambio, el beneficio debe revisarse porque estos vehículos no representan el nivel de transformación ambiental que sí buscaría el país.

La medida se suma a otros cambios tributarios planteados por el Gobierno saliente en una reforma que pretende conseguir recursos para financiar el presupuesto de 2027.

Cabal cuestiona la propuesta de Petro

Una de las voces que rechazó el aumento fue la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien criticó que el Gobierno proponga subir el IVA a los vehículos híbridos mientras ha defendido públicamente la transición energética.

Petro radica su última cuenta de cobro, una reforma tributaria con IVA del 19 % a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos. El mismo izquierdópata que presume de transición energética ahora grava los carros híbridos”, escribió Cabal en su cuenta de X.

El cuestionamiento refleja el tono político que empieza a rodear la reforma tributaria. Aunque el Gobierno saliente insiste en la necesidad de recaudar 21,9 billones de pesos en 2027, varios sectores han puesto el foco en los efectos que tendría el incremento del IVA sobre consumidores, asistentes a eventos y compradores de vehículos.

En el caso de los híbridos, la discusión combina dos frentes: el fiscal y el ambiental. Por un lado, está la necesidad de ampliar ingresos tributarios; por el otro, la pregunta sobre qué tecnologías deben recibir incentivos en medio de la apuesta por una movilidad más limpia.

El proyecto apenas abre un nuevo pulso político. Si el Congreso mantiene el artículo, los vehículos híbridos perderían su tarifa preferencial y quedarían gravados con el IVA general. Si lo modifica, el Gobierno saliente tendría que ajustar una de las medidas con las que espera aumentar el recaudo previsto para 2027.

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