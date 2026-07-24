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Presidente de Alianza Fútbol Club rechazó iniciativa para replantear los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Estaríamos llamados a desaparecer”

Carlos Orlando Ferreira Pinzón, presidente del equipo de Valledupar, ha sido uno de los más vocales a la hora de confrontar la postura asumida por los “grandes” de la liga

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Dimayor
Carlos Orlando Ferreira Pinzón, presidente de Alianza Fútbol Club, volvió a despacharse contra los ocho equipos grandes del fútbol colombiano por los derechos de televisión - crédito Colprensa

La tensión en el seno de la Dimayor luego de que el “grupo de los ocho” plantara posición y se negara a ceder sus derechos de imagen hasta que no se replanteara la distribución del dinero derivado de los derechos de televisión de la Liga BetPlay es alta, hasta el punto que Carlos Mario Zuluaga, presidente de la colectividad, anunció una asamblea extraordinaria para el próximo 29 de julio en la que se discutiría el tema.

La postura de los equipos grandes del país, Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Junior, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, es que se distribuya el 50% del dinero en partes iguales para todos los clubes, y el otro 50% se reparta en forma de premios a los mejores equipos de las respectivas competencias.

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Dimayor - Derechos de televisión - G8
Los clubes históricos del FPC aspiran a recibir más dinero por los derechos televisivos a partir de 2027 - crédito Visuales IA

Así lo dio a conocer Joe Bonilla, vocero de los equipos más tradicionales del país, en la rueda de prensa de este miércoles 23 de julio.

Sin embargo, la situación parece estar lejos de generar el consenso buscado por los equipos grandes en el seno de la Dimayor. Así lo dejó ver el presidente de Alianza de Valledupar, Carlos Orlando Ferreira Pinzón, quien advirtió que los clubes pequeños del fútbol colombiano dependen de los derechos de televisión para sobrevivir y que una reducción en estos ingresos podría provocar la desaparición de la mayoría de los equipos profesionales.

En declaraciones recogidas por Blu Radio, el directivo explicó que la diferencia de recursos entre los clubes grandes y los pequeños en el rentado local se acentúa por la falta de aficionados y de patrocinadores relevantes en equipos de menor visibilidad.

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“Nosotros recibimos muy poco dinero de la afición. Hoy tengo un apoyo de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación nos da también una ayuda, pero del resto no dependemos”, expresó el dirigente.

Ferreira Pinzón reconoció que, bajo su perspectiva, un sistema que premie el mérito deportivo puede resultar lógico y necesario. Eso sí, fue claro en recordar que “los dineros que se reciben por las participaciones internacionales son muy grandes y los equipos pequeños no tenemos acceso a ello”.

Alianza es uno de los llamados "equipos chicos" que defiende el dinero por los derechos de televisión en la Liga BetPlay - crédito Richard Dangond/Colprensa
Alianza es uno de los llamados "equipos chicos" que defiende el dinero por los derechos de televisión en la Liga BetPlay - crédito Richard Dangond/Colprensa

Y es que, con el modelo de repartición actual, un equipo que accede a la Copa Libertadores recibe más de tres millones de dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los clubes colombianos. “Si Alianza lograra recibir eso, seríamos hoy campeones del fútbol colombiano”, remarcó el directivo.

El presidente de Alianza de Valledupar alertó que, en el contexto actual, “los equipos grandes tienen mayor visibilidad de sus patrocinadores, mayor hinchada. Lo que hace un equipo grande en asistencia de un partido es casi lo que nosotros necesitamos para poder funcionar un año”, dejando en evidencia la brecha que separa a los dos bandos desde un punto de vista económico y de gestión. Añadió que reducir la porción de derechos televisivos que reciben los pequeños “no solo afecta la competitividad, sino que impide el desarrollo del fútbol de base”.

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.
Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

Consultado sobre la posibilidad de quiebra en caso de una caída significativa de los ingresos televisivos, el directivo fue enfático: “Son solamente ocho los equipos grandes. Los otros estaríamos llamados a desaparecer si no hay una repartición justa y equitativa”, vaticinó.

Ferreira Pinzón también subrayó la paradoja que enfrentan estos equipos, presionados por la expectativa de sus hinchas de alcanzar títulos, pese a que “no podemos contratar grandes figuras, tenemos un presupuesto muy limitado”. Según el directivo, la situación actual genera un círculo difícil de romper para los clubes con menos recursos, ya que “la audiencia y la hinchada reclama siempre, los hinchas quieren que el equipo sea campeón”.

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