Dron con explosivos se estrelló en Caño Limón y encendió alertas por infraestructura petrolera

IMAGEN DE REFERENCIA: Dron con explosivo -crédito @AndresJRendonC/X

Un dron artesanal cargado con explosivos ingresó al complejo petrolero de Caño Limón, en Arauca, y se estrelló contra una zona de almacenamiento sin que su carga detonara. El hecho encendió las alertas de seguridad por el riesgo que representaba para la infraestructura petrolera y para el personal que trabaja en el campo.

Fuentes confirmaron a Blu Radio que el artefacto fue neutralizado mediante una detonación controlada realizada por el Grupo Marte del Ejército Nacional, unidad especializada en el manejo y destrucción de explosivos. La intervención permitió eliminar el riesgo después de que personal del complejo solicitara apoyo militar.

PUBLICIDAD

El dron, según la información conocida, era de fabricación artesanal y de difícil detección. Aunque logró ingresar al área del campo petrolero, se estrelló antes de cumplir su recorrido y la carga explosiva no se activó. Las autoridades investigan si el objetivo era la infraestructura petrolera o una unidad militar ubicada cerca del lugar.

Imagen de archivo de una vista aérea del oleoducto Caño Limón-Coveñas de 780 kilómetros. en Colombia. 23 de julio, 2001.

El incidente ocurrió en un sector donde hay un tanque con capacidad para almacenar cerca de 100.000 barriles de petróleo y donde laboran aproximadamente 200 trabajadores, lo que muestra la dimensión del riesgo que pudo generar la acción si el artefacto hubiera detonado.

Autoridades revisan cuál era el blanco del ataque

La principal duda de las autoridades es el objetivo real del dron. Aunque el impacto se produjo dentro del complejo petrolero, cerca de la zona hay presencia permanente de tropas, por lo que no se descarta que el blanco hubiera sido una unidad militar y no directamente la infraestructura de la industria petrolera.

PUBLICIDAD

Las investigaciones buscan establecer el origen del artefacto, su ruta de vuelo y la forma en que logró ingresar al complejo. También se revisa si hubo fallas en los controles de seguridad o si el tipo de dispositivo usado permitió evadir los mecanismos de detección.

Por ahora, el hecho no ha sido atribuido oficialmente a ningún grupo armado. Sin embargo, en Arauca delinquen estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN, organización señalada históricamente por ataques contra infraestructura petrolera y energética en la región.

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

La presencia de este tipo de artefactos aumenta la preocupación de las autoridades porque combina dos riesgos: el uso de drones artesanales para acciones armadas y la posible afectación de infraestructura crítica para el país.

PUBLICIDAD

Refuerzan seguridad en instalaciones estratégicas

Tras el hallazgo y neutralización del explosivo, se reforzaron las medidas de seguridad en las instalaciones del complejo de Caño Limón. Las autoridades mantienen verificaciones en la zona para descartar nuevas amenazas y proteger tanto al personal como a la operación petrolera.

El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de la infraestructura energética en Arauca, un departamento donde los ataques contra oleoductos, campos petroleros y unidades de la Fuerza Pública han sido una preocupación constante.

La acción también muestra el desafío que representan los drones artesanales para la seguridad territorial. Estos dispositivos pueden ser difíciles de detectar y permiten ejecutar ataques a distancia, lo que obliga a fortalecer capacidades de vigilancia, reacción y control en zonas estratégicas.

PUBLICIDAD

Aunque la emergencia fue controlada, el ingreso del dron al complejo petrolero deja abiertas varias preguntas para las autoridades. La principal será determinar si se trató de un ataque fallido contra el campo de Caño Limón o de una acción dirigida contra la unidad militar cercana.

Mientras avanzan las investigaciones, las instalaciones estratégicas permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas acciones. El hecho no dejó víctimas ni una afectación mayor, pero evidenció el alto riesgo que enfrentan zonas petroleras ubicadas en territorios con presencia de estructuras armadas ilegales.