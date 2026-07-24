Colombia

Dron con explosivos se estrelló en Caño Limón y encendió alertas por infraestructura petrolera

El artefacto artesanal ingresó al complejo petrolero en Arauca y fue destruido de forma controlada por el Grupo Marte del Ejército

Guardar
Google icon
IMAGEN DE REFERENCIA: Dron con explosivo -crédito @AndresJRendonC/X
IMAGEN DE REFERENCIA: Dron con explosivo -crédito @AndresJRendonC/X

Un dron artesanal cargado con explosivos ingresó al complejo petrolero de Caño Limón, en Arauca, y se estrelló contra una zona de almacenamiento sin que su carga detonara. El hecho encendió las alertas de seguridad por el riesgo que representaba para la infraestructura petrolera y para el personal que trabaja en el campo.

Fuentes confirmaron a Blu Radio que el artefacto fue neutralizado mediante una detonación controlada realizada por el Grupo Marte del Ejército Nacional, unidad especializada en el manejo y destrucción de explosivos. La intervención permitió eliminar el riesgo después de que personal del complejo solicitara apoyo militar.

PUBLICIDAD

El dron, según la información conocida, era de fabricación artesanal y de difícil detección. Aunque logró ingresar al área del campo petrolero, se estrelló antes de cumplir su recorrido y la carga explosiva no se activó. Las autoridades investigan si el objetivo era la infraestructura petrolera o una unidad militar ubicada cerca del lugar.

Imagen de archivo de una vista aérea del oleoducto Caño Limón-Coveñas de 780 kilómetros. en Colombia. 23 de julio, 2001.
Imagen de archivo de una vista aérea del oleoducto Caño Limón-Coveñas de 780 kilómetros. en Colombia. 23 de julio, 2001.

El incidente ocurrió en un sector donde hay un tanque con capacidad para almacenar cerca de 100.000 barriles de petróleo y donde laboran aproximadamente 200 trabajadores, lo que muestra la dimensión del riesgo que pudo generar la acción si el artefacto hubiera detonado.

Autoridades revisan cuál era el blanco del ataque

La principal duda de las autoridades es el objetivo real del dron. Aunque el impacto se produjo dentro del complejo petrolero, cerca de la zona hay presencia permanente de tropas, por lo que no se descarta que el blanco hubiera sido una unidad militar y no directamente la infraestructura de la industria petrolera.

PUBLICIDAD

Las investigaciones buscan establecer el origen del artefacto, su ruta de vuelo y la forma en que logró ingresar al complejo. También se revisa si hubo fallas en los controles de seguridad o si el tipo de dispositivo usado permitió evadir los mecanismos de detección.

Por ahora, el hecho no ha sido atribuido oficialmente a ningún grupo armado. Sin embargo, en Arauca delinquen estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN, organización señalada históricamente por ataques contra infraestructura petrolera y energética en la región.

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

La presencia de este tipo de artefactos aumenta la preocupación de las autoridades porque combina dos riesgos: el uso de drones artesanales para acciones armadas y la posible afectación de infraestructura crítica para el país.

Refuerzan seguridad en instalaciones estratégicas

Tras el hallazgo y neutralización del explosivo, se reforzaron las medidas de seguridad en las instalaciones del complejo de Caño Limón. Las autoridades mantienen verificaciones en la zona para descartar nuevas amenazas y proteger tanto al personal como a la operación petrolera.

El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de la infraestructura energética en Arauca, un departamento donde los ataques contra oleoductos, campos petroleros y unidades de la Fuerza Pública han sido una preocupación constante.

La acción también muestra el desafío que representan los drones artesanales para la seguridad territorial. Estos dispositivos pueden ser difíciles de detectar y permiten ejecutar ataques a distancia, lo que obliga a fortalecer capacidades de vigilancia, reacción y control en zonas estratégicas.

Aunque la emergencia fue controlada, el ingreso del dron al complejo petrolero deja abiertas varias preguntas para las autoridades. La principal será determinar si se trató de un ataque fallido contra el campo de Caño Limón o de una acción dirigida contra la unidad militar cercana.

Mientras avanzan las investigaciones, las instalaciones estratégicas permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas acciones. El hecho no dejó víctimas ni una afectación mayor, pero evidenció el alto riesgo que enfrentan zonas petroleras ubicadas en territorios con presencia de estructuras armadas ilegales.

Temas Relacionados

Caño LimónAraucadron con explosivosinfraestructura petroleraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este viernes 24 de julio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este viernes 24 de julio

Así rotara el pico y placa en Medellín este viernes 24 de julio

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Así rotara el pico y placa en Medellín este viernes 24 de julio

Alerta por captación de menores en redes en Colombia: grupos armados usan contenido digital

Un estudio de Save the Children advierte que el primer acercamiento con niños y adolescentes puede ocurrir en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram

Alerta por captación de menores en redes en Colombia: grupos armados usan contenido digital

Bogotá podría quedar sin energía desde 2028 si no se construyen nuevas líneas: GEB

Juan Ricardo Ortega advirtió que la capital ya no tiene margen para aplazar proyectos de transmisión eléctrica que llevan cerca de diez años retrasados

Bogotá podría quedar sin energía desde 2028 si no se construyen nuevas líneas: GEB

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Benfica perdió 2-1 con St. Gallen en la segunda ronda clasificatoria de la Europa League 2026/27

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

Lina Tejeiro reveló qué pasará con su trabajo como actriz en cuanto nazca su primer hijo: “Todo depende...”

Valentina Ferrer barajó la posibilidad de tener otro hijo con J Balvin

Jessica Cediel no se contuvo y frenó a seguidora que la comparó con Luisa Fernanda W: “Se dejó robar a Pipe Bueno”

Los audios de Yeison Jiménez que revelan la prisa con la que quería lanzar ‘Mala de profesión’: “Necesito hacer esta canción urgente”

Deportes

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Este es el premio que recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-II: la millonaria cifra que entregará la Conmebol

Video | Él es el primo de Luis Díaz, juega en el Barranquilla F.C y quiere seguir sus pasos en el fútbol profesional

Caracas vs. Santa Fe: día, hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Presidente de Alianza Fútbol Club rechazó iniciativa para replantear los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Estaríamos llamados a desaparecer”