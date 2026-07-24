Valle gira $6.000 millones a tres hospitales en crisis por deudas de EPS intervenidas

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos serán destinados a respaldar a los hospitales y a dar tranquilidad al personal médico - Evaristo García / Facebook / Camila Díaz / Colprensa

La Gobernación del Valle del Cauca anunció el traslado de 6.000 millones de pesos para apoyar a los hospitales de Sevilla, Roldanillo y Zarzal, tres centros asistenciales afectados por retrasos salariales, deudas acumuladas y falta de pagos por parte de EPS intervenidas.

La medida busca aliviar la crisis financiera que atraviesan estas instituciones del norte del departamento y garantizar que la atención a los pacientes no se siga viendo comprometida. El anuncio se produjo después de las protestas realizadas por trabajadores de la salud, quienes bloquearon la vía Panorama para exigir soluciones urgentes ante los incumplimientos en el pago de salarios.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos serán destinados a respaldar a los hospitales y a dar tranquilidad al personal médico y administrativo que venía reclamando respuestas.

“La idea es que, si ellos están tranquilos, puedan atender muy bien a los pacientes. Eso es lo que buscamos: que los pacientes tengan una atención con calidad, oportunidad y humanización”, afirmó la mandataria.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

Los trabajadores de los hospitales de Roldanillo, Sevilla y Zarzal retomaron sus labores tras el anuncio del giro departamental. La decisión permitió levantar la presión inmediata en estas instituciones, aunque las autoridades locales advierten que el problema de fondo sigue sin resolverse.

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Alcaldes piden solución nacional para deudas de EPS

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, quien calificó el traslado de recursos como un “oxígeno” para el Hospital Departamental Centenario. Sin embargo, aclaró que la inyección de dinero solo permite atender la urgencia del momento y no elimina la crisis estructural causada por la cartera acumulada.

“Esa inyección de recursos es fundamental para que el Hospital Centenario de Sevilla funcione, pero el llamado es para el Gobierno nacional para avanzar en el saneamiento financiero del sistema”, aseguró el mandatario local.

Quintero advirtió que la situación del hospital continúa siendo crítica por las deudas que mantienen las EPS. Solo Emssanar, según el alcalde, le adeuda al Hospital Centenario más de 16.000 millones de pesos, una cifra que supera ampliamente el apoyo recibido y que muestra la magnitud del desfinanciamiento.

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FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

La crisis no solo afecta el pago de nómina. También compromete la compra de insumos, el funcionamiento de servicios, la contratación de personal y la capacidad de respuesta de hospitales que atienden a miles de usuarios del norte del Valle.

Valle reporta cartera cercana a $7 billones

La Gobernación del Valle aseguró que el departamento enfrenta una cartera cercana a 7 billones de pesos dentro del sistema de salud. A esto se suma la pérdida de 2.400 empleos y el cierre de cerca de 2.000 servicios, cifras que reflejan el deterioro de la red asistencial.

El traslado de los 6.000 millones de pesos busca evitar que la crisis se profundice en Sevilla, Roldanillo y Zarzal, pero también deja en evidencia la fragilidad financiera de los hospitales públicos frente al incumplimiento de las EPS.

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Para la gobernadora Toro, la prioridad es que los trabajadores puedan prestar el servicio sin la presión de salarios atrasados y que los pacientes reciban atención oportuna. La mandataria insistió en que la estabilidad del personal de salud repercute directamente en la calidad del servicio.

El anuncio departamental permitió destrabar la atención en los tres hospitales, pero el reclamo de los alcaldes y trabajadores apunta al Gobierno nacional. La región pide medidas de fondo para sanear las deudas, evitar nuevos cierres de servicios y proteger la red hospitalaria que sostiene la atención en el norte del Valle del Cauca.

El caso vuelve a mostrar la presión que enfrentan los hospitales públicos cuando las EPS acumulan cartera y los giros no llegan a tiempo.