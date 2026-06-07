Colombia

Un año del atentado de Miguel Uribe Turbay: el senador con destacada trayectoria política que estuvo cerca de la Presidencia

El entonces precandidato presidencial fue víctima de un ataque que estremeció al país y, aunque las autoridades han efectuado capturas, las investigaciones para esclarecer plenamente el crimen continúan en curso

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El dirigente político fue atacado a tiros al salir de un acto político en la localidad de Fontibón en Bogotá - crédito Colprensa y Canva
El dirigente político fue atacado a tiros al salir de un acto político en la localidad de Fontibón en Bogotá - crédito Colprensa y Canva

El senador Miguel Uribe Turbay, que también aspiraba a la Presidencia de la República en 2026, falleció el lunes 11 de agosto de 2025, poco más de dos meses en los que permaneció en estado crítico como consecuencia del atentado del que fue víctima el 7 de junio en Bogotá.

El dirigente político fue atacado a tiros el 7 de junio al salir de un acto político en la localidad de Fontibón, donde, de acuerdo con las autoridades, Uribe Turbay recibió al menos tres disparos, dos de ellos en la cabeza, lo que motivó su traslado inmediato a la clínica Medicentro.

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Posteriormente, ante la gravedad de sus heridas, fue remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se le realizaron complejas intervenciones neuroquirúrgicas y procedimientos vasculares periféricos para intentar salvarle la vida.

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Durante su hospitalización, ciudadanos se reunieron a las afueras de la clínica para orar por su recuperación y participaron en una “Marcha del Silencio” en rechazo a la violencia - crédito Colprensa
Durante su hospitalización, ciudadanos se reunieron a las afueras de la clínica para orar por su recuperación y participaron en una “Marcha del Silencio” en rechazo a la violencia - crédito Colprensa

Mientras los equipos médicos hacían todo lo posible por salvar su vida, cientos de ciudadanos se reunieron diariamente a las afueras del centro médico para elevar oraciones por Miguel Uribe Turbay. De hecho, miles de personas participaron en la llamada “Marcha del Silencio”, un acto simbólico por su recuperación y por el cese de la violencia en Colombia.

La noticia de su fallecimiento causó profunda conmoción en el ámbito político nacional, especialmente en un contexto marcado por la creciente tensión que rodeaba el inicio de la carrera presidencial. El domingo 10 de agosto, su esposa María Claudia Tarazona, confirmó que su salud había empeorado y convocó a rezar un rosario el lunes 11 de agosto; pero el senador no sobrevivió y falleció hacia las 2 a. m. en la Fundación Santa Fe, en el norte de la capital.

Una vida entre el servicio público y la tragedia familiar

Uribe Turbay pertenecía a una familia de tradición política y fue marcado desde niño por el asesinato de su madre, Diana Turbay - crédito Colprensa
Uribe Turbay pertenecía a una familia de tradición política y fue marcado desde niño por el asesinato de su madre, Diana Turbay - crédito Colprensa

Nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, Miguel Uribe Turbay pertenecía a una de las familias más influyentes de la política colombiana. Era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un fallido intento de rescate tras su secuestro por el grupo narcoterrorista Los Extraditables. Ese hecho marcó profundamente su vida desde los cinco años.

Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y del dirigente liberal Rodrigo Uribe Echavarría, Miguel Uribe Turbay se formó como abogado en la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una maestría en Políticas Públicas. Más adelante, amplió su formación en la Universidad de Harvard con una maestría en Administración Pública.

Su ascenso hacia la política nacional

Comenzó su carrera política a los 25 años como concejal de Bogotá y fue presidente del Concejo en 2014 - crédito Colprensa
Comenzó su carrera política a los 25 años como concejal de Bogotá y fue presidente del Concejo en 2014 - crédito Colprensa

Con solo 25 años, Uribe Turbay inició su carrera en el Concejo de Bogotá en 2012. Allí se destacó como uno de los opositores más visibles del entonces alcalde Gustavo Petro, especialmente crítico del esquema de basuras y la política social de la administración. En 2014 fue elegido presidente del Concejo de Bogotá y en 2016 fue designado secretario de Gobierno por el alcalde Enrique Peñalosa, siendo el funcionario más joven en ocupar ese cargo en la historia de la capital.

Su paso por la administración distrital estuvo marcado por logros como la reducción del índice de homicidios en la ciudad y por controversias como el concepto jurídico sobre el feminicidio de Rosa Elvira Cely, por el cual ofreció disculpas públicas tras las críticas recibidas.

En 2019 compitió por la Alcaldía de Bogotá con el aval de más de 400.000 firmas y el apoyo de varias colectividades, obteniendo más de 426.000 votos, aunque sin alcanzar el triunfo. En 2022 se convirtió en el senador más votado del país, encabezando la lista del Centro Democrático, y desde el Congreso mantuvo una postura firme frente al Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas de seguridad y economía.

En 2019, Miguel Uribe Turbay se postuló a la Alcaldía de Bogotá y en 2022 se convirtió en el senador más votado del país por el Centro Democrático - crédito Colprensa
En 2019, Miguel Uribe Turbay se postuló a la Alcaldía de Bogotá y en 2022 se convirtió en el senador más votado del país por el Centro Democrático - crédito Colprensa

El 4 de marzo de 2025, Uribe Turbay anunció de manera formal su aspiración a la Presidencia de la República. Desde entonces, se consolidó como el precandidato con mayor respaldo dentro de su colectividad, superando en favorabilidad a referentes como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

Su perfil —el de un líder joven, con sólida formación académica en el exterior y amplia experiencia en el sector público— despertó confianza y entusiasmo entre los sectores de centroderecha que buscaban una renovación política con visión internacional y capacidad de gestión.

El último mensaje de Miguel Uribe Turbay

En un video grabado justo antes del atentado que sufrió, Miguel Uribe Turbay rechazó la consulta popular convocada vía decreto - crédito @MiguelUribeT/X

En medio del debate nacional por la convocatoria a una consulta popular, Miguel Uribe Turbay dejó grabado un mensaje en video oponiéndose a la decisión del presidente Gustavo Petro de firmar el decreto que pretende llevar esa consulta a las urnas sin el aval del Congreso.

En su intervención, el senador calificó el acto como una amenaza a la democracia y un “autogolpe de Estado”. Según Uribe, el decreto vulnera el artículo 104 de la Constitución y constituye un acto ilegal: “El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal”.

Además, anunció que promovería una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y denuncias penales contra el presidente y los ministros que firmaron el decreto: “Nadie está por encima de la ley. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley”.

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