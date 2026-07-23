Mejora tu Casa: requisitos, beneficios y zonas donde aplicará el nuevo programa de apoyo para créditos de mejoramiento en Bogotá

La Secretaría del Hábitat definió requisitos, documentos y etapas para postularse a apoyos que financian obras básicas en inmuebles precarios, sin intermediarios y con atención directa en zonas focalizadas - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá lanzó Mejora tu Casa, un programa que busca transformar las condiciones de vivienda de los hogares vulnerables en la ciudad, priorizando barrios y familias con mayores necesidades.

La Secretaría Distrital del Hábitat publicó los lineamientos y requisitos, detallando cómo acceder a subsidios que permitirán mejorar baños, cocinas y espacios esenciales, así como un novedoso apoyo para quienes accedan a un crédito formal destinado a obras de mejoramiento.

¿Qué es Mejora tu Casa y cómo funciona?

Mejora tu Casa es un programa distrital que asigna subsidios para la mejora de viviendas en condiciones precarias, facilitando el acceso a obras básicas y dignificando el entorno de familias de bajos recursos. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, la iniciativa cubre intervenciones locativas o de habitabilidad, como renovación de baños y cocinas, sin requerir licencia de construcción.

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El programa de mejoramiento de vivienda en Bogotá puede ejecutarse por ejecución directa, convenios de asociación, co-gestión ciudadana o gestión por oferentes - crédito Alcaldía de Bogotá

El subsidio puede ejecutarse bajo diferentes modelos: ejecución directa por la entidad, convenios de asociación, co-gestión ciudadana o gestión por oferentes. La modalidad aplicada dependerá de las convocatorias y lineamientos vigentes.

En paralelo, el distrito anunció Mejora tu Cuota, un subsidio pionero que apoya el pago de cuotas mensuales de créditos formales para mejoras en la vivienda. Con este beneficio, las familias podrán cubrir hasta el 35% del valor de la cuota mensual, con un tope de $231.000 durante 36 meses. La primera convocatoria ofrecerá 500 cupos a partir de septiembre de este año.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

El programa está diseñado para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, con énfasis en condiciones de salud y habitabilidad. Las intervenciones permiten a las familias disponer de espacios seguros y adecuados, impactando positivamente en su bienestar diario.

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Mejora tu Cuota cubrirá hasta el 35 % de la cuota mensual de un crédito formal, con un tope de $231.000 durante 36 meses - crédito Secretaría de Hábitat

El subsidio distrital para mejoramiento locativo cubre hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en zonas urbanas y hasta 22 smmlv en viviendas rurales, sumando un adicional de 8 smmlv para transporte en estos casos. Los apoyos se destinan fundamentalmente a resolver déficits de baños, cocinas, pisos y techos.

En el caso de Mejora tu Cuota, el beneficio económico se aplica mensualmente durante tres años, aliviando el pago del crédito formal para la obra de mejoramiento y facilitando la realización de intervenciones que muchas familias no podrían costear por sí solas.

¿Dónde se aplicará Mejora tu Casa?

El programa focaliza su acción en áreas urbanas, interviniendo barrios legalizados integrados en los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat). La Secretaría Distrital del Hábitat seleccionó 15 Unidades de Planeamiento Local (UPL) donde se concentra el mayor déficit habitacional y vulnerabilidad social. Estas zonas, que suman 3.655 hectáreas, son:

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UPL03 Arborizadora

UPL20 Rafael Uribe

UPL16 Edén

UPL05 Usme - Entrenubes

UPL14 Patio Bonito

UPL04 Lucero

UPL21 San Cristóbal

UPL17 Bosa

UPL10 Tibabuyes

UPL28 Rincón de Suba

UPL11 Engativá

UPL23 Centro Histórico

UPL15 Porvenir

UPL26 Toberín

UPL29 Tabora

El subsidio de mejoramiento locativo cubre hasta 15 smmlv en zonas urbanas y hasta 22 smmlv en viviendas rurales, con 8 smmlv adicionales para transporte - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría realizará visitas y contacto directo en estos territorios para informar a los posibles beneficiarios sobre el proceso de postulación y la recolección de documentos.

Requisitos para acceder al subsidio

Para acceder a los beneficios, los hogares deben cumplir las siguientes condiciones:

El valor de la vivienda a mejorar no puede superar el tope máximo establecido para vivienda de interés social.

Ningún miembro del hogar debe ser propietario de otro inmueble en Colombia, salvo que sea por proindiviso o copropiedad.

Ningún miembro debe haber recibido un subsidio de vivienda nacional o distrital, a menos que hayan pasado al menos diez años y la vivienda siga teniendo déficit cualitativo.

Algún miembro debe ser propietario o poseedor del inmueble a intervenir.

No se permite la intervención en áreas protegidas, salvo autorización ambiental específica.

Documentos requeridos

Los aspirantes deberán entregar:

Formulario de declaraciones y autorizaciones firmado por todos los mayores de edad del hogar.

Documentos de identidad de los miembros que habitan la vivienda.

Acreditación de propiedad o posesión (folio de matrícula inmobiliaria, boletín catastral, escrituras, pagos de impuesto predial y servicios públicos).

Documentos adicionales si aplica (certificados de discapacidad, víctima del conflicto armado, defunción del propietario, entre otros).

Toda la documentación será validada durante las visitas técnicas y sociales de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Mejora tu Casa se aplicará en 15 Unidades de Planeamiento Local priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat por su déficit habitacional y vulnerabilidad social - crédito Secretaría de Hábitat

¿Cómo es el proceso de postulación e intervención?

El proceso se desarrolla en varias etapas:

Participación en reuniones informativas y visitas técnicas. Entrega de documentos y respuestas a las preguntas del equipo de la Secretaría. Esperar la valoración técnica para definir las obras a realizar. Garantizar la presencia de un miembro del hogar durante la intervención y reportar cualquier irregularidad. Recibir la vivienda mejorada y seguir las recomendaciones de mantenimiento.

El subsidio de Mejora tu Cuota se gestionará exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Los hogares deben cumplir los mismos requisitos y presentarse en la convocatoria que se abrirá en septiembre, donde se asignarán los primeros 500 cupos.

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