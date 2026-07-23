Colombia

Mejora tu Casa: requisitos, beneficios y zonas donde aplicará el nuevo programa de apoyo para créditos de mejoramiento en Bogotá

El subsidio de mejoramiento locativo cubre hasta 15 smmlv en zonas urbanas y hasta 22 smmlv en viviendas rurales, con 8 smmlv adicionales para transporte

Guardar
Google icon
La Secretaría del Hábitat definió requisitos, documentos y etapas para postularse a apoyos que financian obras básicas en inmuebles precarios, sin intermediarios y con atención directa en zonas focalizadas - crédito Alcaldía de Bogotá
La Secretaría del Hábitat definió requisitos, documentos y etapas para postularse a apoyos que financian obras básicas en inmuebles precarios, sin intermediarios y con atención directa en zonas focalizadas - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá lanzó Mejora tu Casa, un programa que busca transformar las condiciones de vivienda de los hogares vulnerables en la ciudad, priorizando barrios y familias con mayores necesidades.

La Secretaría Distrital del Hábitat publicó los lineamientos y requisitos, detallando cómo acceder a subsidios que permitirán mejorar baños, cocinas y espacios esenciales, así como un novedoso apoyo para quienes accedan a un crédito formal destinado a obras de mejoramiento.

¿Qué es Mejora tu Casa y cómo funciona?

Mejora tu Casa es un programa distrital que asigna subsidios para la mejora de viviendas en condiciones precarias, facilitando el acceso a obras básicas y dignificando el entorno de familias de bajos recursos. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, la iniciativa cubre intervenciones locativas o de habitabilidad, como renovación de baños y cocinas, sin requerir licencia de construcción.

PUBLICIDAD

De las 1.250 viviendas proyectadas, únicamente se entregaron 114, dejando a cientos de familias en condiciones precarias - crédito Alcaldía de Bogotá
El programa de mejoramiento de vivienda en Bogotá puede ejecutarse por ejecución directa, convenios de asociación, co-gestión ciudadana o gestión por oferentes - crédito Alcaldía de Bogotá

El subsidio puede ejecutarse bajo diferentes modelos: ejecución directa por la entidad, convenios de asociación, co-gestión ciudadana o gestión por oferentes. La modalidad aplicada dependerá de las convocatorias y lineamientos vigentes.

En paralelo, el distrito anunció Mejora tu Cuota, un subsidio pionero que apoya el pago de cuotas mensuales de créditos formales para mejoras en la vivienda. Con este beneficio, las familias podrán cubrir hasta el 35% del valor de la cuota mensual, con un tope de $231.000 durante 36 meses. La primera convocatoria ofrecerá 500 cupos a partir de septiembre de este año.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

El programa está diseñado para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, con énfasis en condiciones de salud y habitabilidad. Las intervenciones permiten a las familias disponer de espacios seguros y adecuados, impactando positivamente en su bienestar diario.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Hábitat anuncia la feria "Mi Casa en Bogotá", con 662 viviendas de interés social y subsidios para familias vulnerables - crédito Secretaría de Hábitat
Mejora tu Cuota cubrirá hasta el 35 % de la cuota mensual de un crédito formal, con un tope de $231.000 durante 36 meses - crédito Secretaría de Hábitat

El subsidio distrital para mejoramiento locativo cubre hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en zonas urbanas y hasta 22 smmlv en viviendas rurales, sumando un adicional de 8 smmlv para transporte en estos casos. Los apoyos se destinan fundamentalmente a resolver déficits de baños, cocinas, pisos y techos.

En el caso de Mejora tu Cuota, el beneficio económico se aplica mensualmente durante tres años, aliviando el pago del crédito formal para la obra de mejoramiento y facilitando la realización de intervenciones que muchas familias no podrían costear por sí solas.

¿Dónde se aplicará Mejora tu Casa?

El programa focaliza su acción en áreas urbanas, interviniendo barrios legalizados integrados en los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat). La Secretaría Distrital del Hábitat seleccionó 15 Unidades de Planeamiento Local (UPL) donde se concentra el mayor déficit habitacional y vulnerabilidad social. Estas zonas, que suman 3.655 hectáreas, son:

  • UPL03 Arborizadora
  • UPL20 Rafael Uribe
  • UPL16 Edén
  • UPL05 Usme - Entrenubes
  • UPL14 Patio Bonito
  • UPL04 Lucero
  • UPL21 San Cristóbal
  • UPL17 Bosa
  • UPL10 Tibabuyes
  • UPL28 Rincón de Suba
  • UPL11 Engativá
  • UPL23 Centro Histórico
  • UPL15 Porvenir
  • UPL26 Toberín
  • UPL29 Tabora
El Plan Terrazas, lanzado en 2020, solo alcanzó un 9% de cumplimiento en la mejora de viviendas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
El subsidio de mejoramiento locativo cubre hasta 15 smmlv en zonas urbanas y hasta 22 smmlv en viviendas rurales, con 8 smmlv adicionales para transporte - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría realizará visitas y contacto directo en estos territorios para informar a los posibles beneficiarios sobre el proceso de postulación y la recolección de documentos.

Requisitos para acceder al subsidio

Para acceder a los beneficios, los hogares deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El valor de la vivienda a mejorar no puede superar el tope máximo establecido para vivienda de interés social.
  • Ningún miembro del hogar debe ser propietario de otro inmueble en Colombia, salvo que sea por proindiviso o copropiedad.
  • Ningún miembro debe haber recibido un subsidio de vivienda nacional o distrital, a menos que hayan pasado al menos diez años y la vivienda siga teniendo déficit cualitativo.
  • Algún miembro debe ser propietario o poseedor del inmueble a intervenir.
  • No se permite la intervención en áreas protegidas, salvo autorización ambiental específica.

Documentos requeridos

Los aspirantes deberán entregar:

  • Formulario de declaraciones y autorizaciones firmado por todos los mayores de edad del hogar.
  • Documentos de identidad de los miembros que habitan la vivienda.
  • Acreditación de propiedad o posesión (folio de matrícula inmobiliaria, boletín catastral, escrituras, pagos de impuesto predial y servicios públicos).
  • Documentos adicionales si aplica (certificados de discapacidad, víctima del conflicto armado, defunción del propietario, entre otros).

Toda la documentación será validada durante las visitas técnicas y sociales de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Los beneficiarios deben registrarse en la plataforma habilitada para participar en la feria - crédito Secretaría de Hábitat
Mejora tu Casa se aplicará en 15 Unidades de Planeamiento Local priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat por su déficit habitacional y vulnerabilidad social - crédito Secretaría de Hábitat

¿Cómo es el proceso de postulación e intervención?

El proceso se desarrolla en varias etapas:

  1. Participación en reuniones informativas y visitas técnicas.
  2. Entrega de documentos y respuestas a las preguntas del equipo de la Secretaría.
  3. Esperar la valoración técnica para definir las obras a realizar.
  4. Garantizar la presencia de un miembro del hogar durante la intervención y reportar cualquier irregularidad.
  5. Recibir la vivienda mejorada y seguir las recomendaciones de mantenimiento.

El subsidio de Mejora tu Cuota se gestionará exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Los hogares deben cumplir los mismos requisitos y presentarse en la convocatoria que se abrirá en septiembre, donde se asignarán los primeros 500 cupos.

Temas Relacionados

Mejora Tu CasaSubsidiosVivienda BogotáMejoramiento de vivienda BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Lehder confesó que su vida ‘loca’ provocó la pérdida de todo, menos de su famosa estatua de John Lennon: “Yo reté muchas leyes”

Uno de los fundadores del cartel de Medellín reapareció en una conversación para el pódcast ‘Más allá del silencio’, del periodista Rafa Poveda, y habló de los años que pasó en prisión en Estados Unidos, la pérdida de sus propiedades y el estado actual de la recordada Posada Alemana

Carlos Lehder confesó que su vida ‘loca’ provocó la pérdida de todo, menos de su famosa estatua de John Lennon: “Yo reté muchas leyes”

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

La institución aseguró que miembros de la estructura Carlos Patiño abrieron fuego en el corregimiento Huisitó usando bienes amparados por el derecho internacional humanitario, mientras continúan los enfrentamientos en la vereda Juntas

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

El equipo rojo regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en este torneo, frente a un rival que quiere dar la sorpresa desde la ida

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la undécima carrera de la temporada 2026

El Hungaroring recibe la última carrera antes del parón estival con Mercedes como claro dominador, pero con Ferrari y McLaren listos para aprovechar un trazado que favorece el equilibrio aerodinámica por encima de la potencia del motor

Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la undécima carrera de la temporada 2026

Gustavo Petro tiene nueva ministra (e) de Vivienda para los últimos 15 días de su Gobierno: le encargó crucial tarea

La funcionaria, reconocida por su experiencia en la defensa del agua como bien común y en la implementación de políticas de desarrollo sostenible, asume el liderazgo de la cartera con el deber de implementar medidas para combatir el fenómeno de El Niño

Gustavo Petro tiene nueva ministra (e) de Vivienda para los últimos 15 días de su Gobierno: le encargó crucial tarea
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Deportes

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la undécima carrera de la temporada 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

La salida de Ricardo “El Gato” Pérez toma fuerza tras un agitado mercado de pases en Millonarios

Hugo Rodallega quiere seguir haciendo historia en Santa Fe: alcanzaría un nuevo récord en Copa Sudamericana