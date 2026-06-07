Políticos colombianos recordaron a Miguel Uribe Turbay, a un año del atentado contra el senador: “La violencia detuvo ese sueño”

El exsenador del Centro Democrático fue abaleado en tres oportunidades durante un acto público en Bogotá - crédito Prensa Senado

El 7 de junio de 2025 quedó marcado en la historia de los colombianos.

Miguel Uribe Turbay, senador y entonces candidato presidencial de Colombia, recibió tres disparos (2 en la cabeza y uno en el muslo izquierdo) mientras lideraba un acto político en el Parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

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Pese a que duró dos meses internado en la Fundación Santa Fe, el 11 de agosto de 2025 se produjo su fallecimiento, lo que generó gran conmoción entre los colombianos.

El atentado ocurrio en la localidad de Fontibón - crédito X

Al conmemorarse el primer aniversario del atentado contra el congresista del Centro Democrático, diferentes líderes políticos utilizaron sus redes sociales para recordar con afecto las virtudes, sus vivencias y el liderazgo de Uribe Turbay en Colombia.

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Inicialmente, su padre Miguel Uribe Londoño –que posteriormente tomó su puesto y se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2026–, difundió varias fotografías de la actividad política de su hijo.

“Hoy al ver estás imágenes, no veo cargos ni campañas. Veo a un hijo que decidió dedicar su vida al servicio público. Lo vi en el Concejo, trabajando por Bogotá; como secretario de Gobierno, enfrentando grandes retos; en el Senado, defendiendo sus convicciones; y en las calles, escuchando a los colombianos con la esperanza de construir un mejor país (sic)”, escribió el excandidato en su cuenta de X.

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El padre del exsenador recopiló algunas fotografías de la labor política de su hijo- crédito @migueluribel/X

Además, Uribe Londoño sostuvo que, pese a que no está físicamente, sus ideas políticas y su personalidad siguen estando presentes en cada momento de su vida: “Hace un año, la violencia detuvo ese sueño. Pero el ejemplo, la entrega y el amor por Colombia permanecen intactos. Como padre, siento un gran orgullo por el camino que eligió y por la huella que dejó en cada persona con cada etapa de su vida. Así siempre te recordaré, hijo mío”.

Álvaro Uribe también rindió homenaje

Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recordó a Miguel Uribe Turbay como “un joven colombiano comprometido con la lucha por un país libre y justo”, y mencionó algunas de las propuestas que el exsenador defendió durante su trayectoria.

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“Jóvenes colombianos, hace un año el terrorismo jugó contra el porvenir de la patria. El atentado fatal contra un joven como ustedes, Miguel Uribe Turbay, era un ejemplo por su afecto a Colombia, por su vocación de luchar por un país libre, con equidad social, por su compromiso con una política de juventud y de confianza en Colombia”, indicó el exmandatario.

Álvaro Uribe recordó a Miguel Uribe Turbay, a un año del atentado contra el exsenador en Bogotá - crédito @AlvaroUribeVel/X

Pese a destacar las propuestas de Miguel Uribe Turbay en materia de educación, emprendimiento, tecnología e innovación, también lanzó fuertes críticas al Gobierno de Gustavo Petro por el aumento del terrorismo y la violencia en el país.

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“En este gobierno de Petro y Cepeda han asesinado, según Medicina Legal, más de 22.000 jóvenes. Hoy campea el terrorismo por toda la patria. El país tiene el deshonroso título de ser el mayor exportador de cocaína. Miguel era firme por la seguridad, firme por un país sin este problema del narcoterrorismo. Por eso lo asesinaron”, mencionó Uribe, y agregó un mensaje de solidaridad con la familia del fallecido senador.

A su turno, la senadora Paloma Valencia también rindió homenaje a Uribe Turbay e hizo un llamado a los colombianos para que, en sus palabras, no queden dominados por los grupos armados que serían los responsables del magnicidio.

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Paloma Valencia también recordó a Miguel Uribe Turbay, a un año del atentado - crédito Prensa Paloma Valencia

“Le quitaron a Colombia, ese hombre, porque los grupos ilegales consideraron que no les servía su agenda, porque querían darle un mensaje a los colombianos de que nos tienen doblegados, de que se hace lo que ellos dicen y que nadie puede ir en contra de ellos. Esa Colombia no es la que necesitamos”, mencionó.

Entre tanto, el partido Centro Democrático también publicó un video en el que recordó la vida y obra del fallecido dirigente político: “No olvidar nos mantiene firmes. Acá seguimos, creyendo que este país vale la pena”.

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El candidato presidencial colombiano anunció que izará la bandera del país en memoria del senador fallecido - crédito Sergio Acero/Reuters

De igual forma, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que estará liderando un acto conmemorativo para honrar la vida del senador colombiano. “Izaré la bandera de mi patria de mi casa para honrar la memoria de ese mártir, que luchó por la democracia, por la libertad y la institucionalidad, Miguel Uribe Turbay, mi cariño para todos sus familiares”, expresó el aspirante.

De acuerdo con el partido político, en varias ciudades del país se realizarán actos religiosos en memoria de Miguel Uribe Turbay.