Iván Cepeda expuso presunto caso de violencia política con machete contra voluntario de su campaña: “Peligroso individuo”

Marco Hincapié denunció agresión a su equipo y exigió garantías para campaña electoral en Tolima - crédito @marcoemiliohr/X

Un supuesto nuevo episodio de violencia política sacudió a la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. El representante electo a la Cámara por el Pacto Histórico, Marco Hincapié en dicha región, denunció públicamente que un presunto simpatizante de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, atacó con un machete a un integrante de su equipo de trabajo de nombre Juan Sebastián Amezquita.

El hecho ocurrió en el barrio El Salado, cuando el joven participaba en una jornada de volanteo en respaldo al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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Hincapié, a través de redes sociales, manifestó: “Continúa la violencia política en Ibagué. Seguidor de Abelardo de la Espriella acaba de agredir con arma blanca a un integrante de nuestro equipo”.

El congresista exigió a la Alcaldía y a las diferentes autoridades policiales, la adopción de medidas que permitan ejercer la actividad política en condiciones de libertad y seguridad.

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Marco Hincapié denunció agresión a su equipo y exigió garantías para campaña electoral en Tolima - crédito @marcoemiliohr/X

Hincapié también etiquetó en su mensaje al presidente Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a la Fiscalía General de la Nación, solicitando intervención y garantías institucionales.

“Acá nos está sacando un machete el señor. Estoy en un en vivo”, se escuchó en el video que circuló rápidamente en redes sociales.

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Iván Cepeda se pronunció por supuesto ataque a voluntario de su campaña en Ibagué - crédito Lina Gasca/Colprensa

Tras lo anterior, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, al conocer la situación, informó que presentó la denuncia ante las autoridades competentes, señalando: “Acabo de poner en conocimiento de la autoridad competente este hecho para que se proceda contra ese peligroso individuo”.

Cepeda hizo énfasis en la necesidad de actuar con prontitud para evitar nuevas agresiones y sancionar a los responsables.

Iván Cepeda se pronunció por agresión en Ibagué y exigió pronta acción de las autoridades - crédito @IvanCepedaCast/X

El excanciller y excandidato presidencial Luis Gilberto Murillo expresó solidaridad con el representante Hincapié y con Sebastián, la persona presuntamente agredida. Murillo afirmó: “Toda mi solidaridad con el representante electo Marco Hincapié y un abrazo fraterno para Sebastián, integrante de su equipo, tras esta grave agresión en Ibagué”.

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El exaspirante a la Casa de Nariño advirtió sobre la gravedad de estos hechos y rechazó cualquier forma de violencia motivada por razones políticas.

Murillo insistió en que el país no debe acostumbrarse a este tipo de situaciones, y recalcó: “La violencia política no puede seguir normalizándose en Colombia. Las autoridades deben garantizar el derecho a hacer política sin miedo. No más”.

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Luis Gilberto Murillo respaldó a Marco Hincapié y rechazó normalización de la violencia política - crédito @LuisGMurillo/X

Según afirmó Giovanny Abadía, coordinador nacional de alianzas políticas de Colombia Humana y miembro del comité político del Pacto Histórico, el agresor arremetió con un machete únicamente por la presencia de la víctima realizando actividades de campaña cerca de su domicilio.

Abadía expresó un “rechazo total” a lo sucedido y exigió garantías para el ejercicio político sin miedo ni ataques.

Giovanny Abadía repudió el ataque y pidió protección efectiva para quienes participan en jornadas electorales - crédito @Abadia_Giov/X

Erick Velasco, representante del Pacto Histórico por Nariño, amplificó la denuncia en redes sociales, señalando: “Seguidor de Abelardo ataca con machete a activista del Pacto”.

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Velasco advirtió que la amenaza de agresiones explícitas se mantiene latente y subrayó la necesidad de proteger la vida y la democracia en el país.

El representante a la Cámara por Nariño replicó la denuncia y reiteró la gravedad del hecho, señalando que la intimidación contra militantes y simpatizantes de ciertas fuerzas políticas constituye un riesgo real para la convivencia y el proceso electoral.

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Representante a la Cámara por Nariño alertó sobre la gravedad de las agresiones en Ibagué - crédito @eravelasco/X

David Racero vinculó discurso de Abelardo de la Espriella con violencia tras presunta agresión a campaña de Cepeda en Bogotá

Un supuesto acto violento afectó a la campaña de Iván Cepeda en Ciudad Kennedy, Bogotá. Durante la jornada, el segundo “Ivanchomóvil” estrenaba recorrido en la localidad cuando una persona lanzó una piedra desde una vivienda, quebrando el panorámico del vehículo.

Los organizadores solicitaron apoyo para visibilizar el hecho y reclamaron garantías para realizar actividades políticas en condiciones seguras.

David Racero cuestionó incitación a la violencia y rechazó equiparaciones con Iván Cepeda - crédito @DavidRacero/X

El congresista del Pacto Histórico David Racero manifestó su rechazo a lo sucedido, afirmando: “Otro acto violento más en contra de nuestra campaña y nuestra gente”.

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Racero responsabilizó al discurso de Abelardo de la Espriella por según el, fomentar la agresión y la intolerancia, y cuestionó comparaciones que colocan a Cepeda en el mismo nivel de radicalidad.

“El que diga que Iván Cepeda es lo mismo pero del otro extremo es una persona carente de criterio”, concluyó su mensaje.