Colombia

Iván Cepeda expuso presunto caso de violencia política con machete contra voluntario de su campaña: “Peligroso individuo”

El candidato presidencial instó a las instituciones judiciales a intervenir con rapidez tras la agresión sufrida hacía el equipo de Marco Hincapié

Guardar
Google icon

Marco Hincapié denunció agresión a su equipo y exigió garantías para campaña electoral en Tolima - crédito @marcoemiliohr/X

Un supuesto nuevo episodio de violencia política sacudió a la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. El representante electo a la Cámara por el Pacto Histórico, Marco Hincapié en dicha región, denunció públicamente que un presunto simpatizante de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, atacó con un machete a un integrante de su equipo de trabajo de nombre Juan Sebastián Amezquita.

El hecho ocurrió en el barrio El Salado, cuando el joven participaba en una jornada de volanteo en respaldo al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

Hincapié, a través de redes sociales, manifestó: “Continúa la violencia política en Ibagué. Seguidor de Abelardo de la Espriella acaba de agredir con arma blanca a un integrante de nuestro equipo”.

El congresista exigió a la Alcaldía y a las diferentes autoridades policiales, la adopción de medidas que permitan ejercer la actividad política en condiciones de libertad y seguridad.

PUBLICIDAD

Marco Hincapié denunció agresión a su equipo y exigió garantías para campaña electoral en Tolima - crédito @marcoemiliohr/X
Marco Hincapié denunció agresión a su equipo y exigió garantías para campaña electoral en Tolima - crédito @marcoemiliohr/X

Hincapié también etiquetó en su mensaje al presidente Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a la Fiscalía General de la Nación, solicitando intervención y garantías institucionales.

Acá nos está sacando un machete el señor. Estoy en un en vivo”, se escuchó en el video que circuló rápidamente en redes sociales.

Iván Cepeda obtuvo su mayor fortaleza en Europa, donde se impuso en países clave como España, Francia, Italia y Suiza - crédito Lina Gasca/Colprensa
Iván Cepeda se pronunció por supuesto ataque a voluntario de su campaña en Ibagué - crédito Lina Gasca/Colprensa

Tras lo anterior, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, al conocer la situación, informó que presentó la denuncia ante las autoridades competentes, señalando: “Acabo de poner en conocimiento de la autoridad competente este hecho para que se proceda contra ese peligroso individuo”.

Cepeda hizo énfasis en la necesidad de actuar con prontitud para evitar nuevas agresiones y sancionar a los responsables.

Iván Cepeda se pronunció por agresión en Ibagué y exigió pronta acción de las autoridades - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda se pronunció por agresión en Ibagué y exigió pronta acción de las autoridades - crédito @IvanCepedaCast/X

El excanciller y excandidato presidencial Luis Gilberto Murillo expresó solidaridad con el representante Hincapié y con Sebastián, la persona presuntamente agredida. Murillo afirmó: “Toda mi solidaridad con el representante electo Marco Hincapié y un abrazo fraterno para Sebastián, integrante de su equipo, tras esta grave agresión en Ibagué”.

El exaspirante a la Casa de Nariño advirtió sobre la gravedad de estos hechos y rechazó cualquier forma de violencia motivada por razones políticas.

Murillo insistió en que el país no debe acostumbrarse a este tipo de situaciones, y recalcó: “La violencia política no puede seguir normalizándose en Colombia. Las autoridades deben garantizar el derecho a hacer política sin miedo. No más”.

Luis Gilberto Murillo respaldó a Marco Hincapié y rechazó normalización de la violencia política - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo respaldó a Marco Hincapié y rechazó normalización de la violencia política - crédito @LuisGMurillo/X

Según afirmó Giovanny Abadía, coordinador nacional de alianzas políticas de Colombia Humana y miembro del comité político del Pacto Histórico, el agresor arremetió con un machete únicamente por la presencia de la víctima realizando actividades de campaña cerca de su domicilio.

Abadía expresó un “rechazo total” a lo sucedido y exigió garantías para el ejercicio político sin miedo ni ataques.

Giovanny Abadía repudió el ataque y pidió protección efectiva para quienes participan en jornadas electorales - crédito @Abadia_Giov/X
Giovanny Abadía repudió el ataque y pidió protección efectiva para quienes participan en jornadas electorales - crédito @Abadia_Giov/X

Erick Velasco, representante del Pacto Histórico por Nariño, amplificó la denuncia en redes sociales, señalando: “Seguidor de Abelardo ataca con machete a activista del Pacto”.

Velasco advirtió que la amenaza de agresiones explícitas se mantiene latente y subrayó la necesidad de proteger la vida y la democracia en el país.

El representante a la Cámara por Nariño replicó la denuncia y reiteró la gravedad del hecho, señalando que la intimidación contra militantes y simpatizantes de ciertas fuerzas políticas constituye un riesgo real para la convivencia y el proceso electoral.

Representante a la Cámara por Nariño alertó sobre la gravedad de las agresiones en Ibagué - crédito @eravelasco/X
Representante a la Cámara por Nariño alertó sobre la gravedad de las agresiones en Ibagué - crédito @eravelasco/X

David Racero vinculó discurso de Abelardo de la Espriella con violencia tras presunta agresión a campaña de Cepeda en Bogotá

Un supuesto acto violento afectó a la campaña de Iván Cepeda en Ciudad Kennedy, Bogotá. Durante la jornada, el segundo “Ivanchomóvil” estrenaba recorrido en la localidad cuando una persona lanzó una piedra desde una vivienda, quebrando el panorámico del vehículo.

Los organizadores solicitaron apoyo para visibilizar el hecho y reclamaron garantías para realizar actividades políticas en condiciones seguras.

David Racero cuestionó incitación a la violencia y rechazó equiparaciones con Iván Cepeda - crédito @DavidRacero/X
David Racero cuestionó incitación a la violencia y rechazó equiparaciones con Iván Cepeda - crédito @DavidRacero/X

El congresista del Pacto Histórico David Racero manifestó su rechazo a lo sucedido, afirmando: “Otro acto violento más en contra de nuestra campaña y nuestra gente”.

Racero responsabilizó al discurso de Abelardo de la Espriella por según el, fomentar la agresión y la intolerancia, y cuestionó comparaciones que colocan a Cepeda en el mismo nivel de radicalidad.

El que diga que Iván Cepeda es lo mismo pero del otro extremo es una persona carente de criterio”, concluyó su mensaje.

Temas Relacionados

Iván CepedaDefensores de la PatriaViolencia políticaElecciones 21 de junioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro contestó a editorial de medio colombiano sobre control judicial a candidatos

El mandatario resaltó el deber de las juezas en la protección de mujeres y repasó episodios de represión política que marcaron al país

Gustavo Petro contestó a editorial de medio colombiano sobre control judicial a candidatos

Hermana de Miguel Uribe Turbay publicó sentido mensaje a un año del atentado contra el senador: “La vida nunca volvió a ser la misma”

María Carolina Hoyos compartió en redes sociales recuerdos familiares y reflexiones sobre los momentos vividos junto a su hermano

Hermana de Miguel Uribe Turbay publicó sentido mensaje a un año del atentado contra el senador: “La vida nunca volvió a ser la misma”

Gustavo Petro calificó como “carreta” informe militar: puso en duda datos sobre expansión armada ilegal en Colombia

El presidente expresó dudas respecto a las cifras oficiales sobre aumento de influencia territorial y capacidades de grupos criminales, remarcando el papel del control fluvial en la Amazonía

Gustavo Petro calificó como “carreta” informe militar: puso en duda datos sobre expansión armada ilegal en Colombia

Encontraron enorme boa en casilleros de conjunto residencial en Barranquilla: generó pánico en la comunidad

Habitantes del sector denunciaron que no es la primera vez en presentarse un hecho de este tipo

Encontraron enorme boa en casilleros de conjunto residencial en Barranquilla: generó pánico en la comunidad

Fuga de alias Tito en clínica de Pasto: suboficial y tres guardias del Inpec serán investigados por la Sijín de la Policía

Un traslado para atención de salud en la Clínica Fátima terminó con la evasión de Luis Alberto Villota Rodríguez, considerado cabecilla del ELN y gestor de paz

Fuga de alias Tito en clínica de Pasto: suboficial y tres guardias del Inpec serán investigados por la Sijín de la Policía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

Emiro Navarro habría sido víctima de hurto en su paso por Cartagena: amigo del influencer contó lo ocurrido

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Deportes

Entrenador de Portugal preocupado por la expulsión de Rafa Leão de cara al partido contra la selección Colombia en el Mundial: “Eso puede pasar”

Entrenador de Portugal preocupado por la expulsión de Rafa Leão de cara al partido contra la selección Colombia en el Mundial: “Eso puede pasar”

Redes sociales de Yerry Mina se llenaron de comentarios racistas tras publicación de Gustavo Petro comparando su relación con Álvaro Uribe

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

Los 26 datos curiosos de la FIFA sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Colombia vs. República Democrática del Congo: agónico empate y eliminación en la penúltima fecha del Torneo Maurice Revello