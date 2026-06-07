Gustavo Petro estaría perjudicando a Iván Cepeda para que no gane la presidencia de Colombia según estratega político

Pese a su respaldo público por Cepeda, Gustavo Petro estaría apuntando a ser el líder de la oposición en Colombia, según Ángel Beccassino - crédito Luisa González/REUTERS y Álvaro Tavera/Colprensa

A 15 días para la segunda vuelta presidencial en Colombia, los dos aspirantes a la Casa de Nariño realizan sus últimos esfuerzos de campaña para convencer a más de 20 millones de colombianos para que sean elegidos como el sucesor de Gustavo Petro.

Mientras que los dos aspirantes recurren a los actos públicos y a las redes sociales para atraer a sus nuevos votantes, cercanos a los dirigentes también estarían efectuando hacia sus intereses.

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Uno de ellos es el presidente Gustavo Petro que, ya sea en sus discursos ante la población o en sus redes sociales, se le ha visto dando sus opiniones para la continuidad de su proyecto político, que hoy está en manos de Iván Cepeda.

El presidente Gustavo Petro estaría tomando decisiones que no impulsan plenamente la candidatura de Cepeda, según el experto político - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No obstante, hay voces que consideran que las actuaciones del mandatario nacional, más allá de un respaldo, estaría perjudicando la campaña del senador del Pacto Histórico, al considerar que buscaría mantenerse en la esfera política nacional.

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Ese es el caso de Ángel Beccasino, estratega político con amplia experiencia en campañas electorales en el país sudamericano que, en diálogo con el periodista Julio Sánchez Cristo, mencionó que, pese a tomar las riendas del movimiento progresista, sus declaraciones estarían alejando a los votantes, especialmente a los indecisos.

“Es evidente que Gustavo Petro ha estado al frente de las grandes decisiones de la campaña de Iván Cepeda y hay decisiones que se han tomado que, para alguien que sabe utilizar tan bien su inteligencia como Petro, es obvio que no son las mejores para que la campaña de Cepeda vaya adelante”, indicó el experto en declaraciones al comunicador colombiano.

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Ángel Beccassino, estratega político en Colombia - crédito Nathalia Angarita

A su vez, el estratega político, que también fue parte de la campaña de Roy Barreras, explicó que Petro, al notar que su proyecto político estaría en un eventual apogeo, estaría efectuando nuevos movimientos para mantenerse en el recordatorio de los colombianos.

“Tiendo a pensar que está haciendo cosas para convertirse en el líder de una oposición de cuatro años, no perder el protagonismo en ese gran escenario que va a ser la oposición y dejar a un lado las posibilidades de triunfo de la campaña de Cepeda”, respondió.

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Del mismo modo, Beccassino detalló los aspectos clave por los que Iván Cepeda no logró su objetivo de ganar en la primera vuelta y los han dejado rezagados ante la campaña de su rival directo Abelardo de la Espriella.

“Estaban confiados de que con el apoyo del Gobierno y la militancia tenían el camino abierto para ganar en primera vuelta o para pasar sobrados a segunda. Y lo que está mostrando estos primeros días de la segunda vuelta –por cierto, muy corta– es que la campaña de Cepeda está paralizada y no tiene un plan para enfrentar una segunda vuelta (...) eso demuestra que es una campaña que no sabe dónde está parada”, dijo el experto político en dialogo con Semana.

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Para Beccassino, Roy Barreras debió haber sido el candidato elegido por Petro para la Presidencia - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Así mismo, detalló que la reacción postelectoral del presidente no logró calar en la ciudadanía. “La reacción que tuvo Gustavo Petro el día de las elecciones cuando habló de las 800.000 cédulas. Quien piense un poco se pregunta por qué no lo dijo antes. No era algo para enterarse el día de las elecciones. Su reacción genera en la gente indecisa más temor sobre la conducta de Petro”, rememoró.

El estratega consideró que el error de Petro comenzó desde la escogencia de su candidato. “Fue Petro quien puso las reglas de juego del proyecto de continuidad de su gobierno. ¿Cómo las puso? Anulando, mandando la línea de destruir la posibilidad de Roy Barreras, quien era, en mi lectura, la mejor posibilidad que tenía el Gobierno. Petro negó a Roy y se ocupó en pensar que, quizás, Roy podría generar un protagonismo que lo iba a opacar”, indicó al medio citado.

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Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Jair Coll/Reuters

Por último, Ángel Beccassino manifestó que, aunque existe la posibilidad de que Iván Cepeda logre remontar su diferencia contra Abelardo de la Espriella, está podrá ser difícil debido que, en sus palabras, el abogado ha optado por la emocionalidad de los colombianos.

“A veces la campaña de Iván Cepeda da la impresión de que es muy académica, muy purista, dogmática. En cambio, la de Abelardo de la Espriella se mueve como si se moviera una pandilla dominando el territorio de la calle. La campaña de Cepeda es muy cerrada, rígida. Y eso se está reflejando en estas primeras horas que son fundamentales. El tiempo es muy corto en la segunda vuelta. Y la tendencia que empiece a crecer va creciendo”, concluyó.

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