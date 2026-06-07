Estos son los retos que tiene Iván Cepeda para ganar en la segunda vuelta presidencial, según expertos: “No se puede ignorar”

Iván Cepeda quedó en segundo lugar en la primera vuelta, con 9.688.361 votos, que equivalen a un 40,90% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se enfrentará en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 con el aspirante Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. Ambos obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, llevada a cabo el 31 de mayo en Colombia.

Según los datos del preconteo documentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella se posicionó como el candidato presidencial más votado, con un total de 10.361.499 de respaldos en las urnas, que representan el 43,74% de la totalidad de los sufragios. Por su parte, Cepeda quedó en segundo lugar, con 9.688.361 votos, que equivalen a un 40,90%.

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El analista y asesor político Shameel Thahir Silva explicó a Infobae Colombia qué se puede interpretar de los resultados electorales y cuáles podrían ser las movidas políticas de Iván Cepeda que le ayudarían a garantizar su victoria en las elecciones que se aproximan.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

De acuerdo con sus declaraciones, los votos obtenidos por el candidato del Pacto Histórico no están alejados de lo que se proyectaba en algunas encuestas de intención de voto que se llevaron a cabo antes de la primera vuelta. En ellas se auguraba una segunda vuelta presidencial en la que Cepeda estaría incluido.

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“Era lo que más o menos apuntaban todas las encuestas, que iba a tener una votación similar a la que tuvo. Yo creo que la sorpresa más bien está en la capacidad que tuvo la campaña de Abelardo de la Espriella para concentrar prácticamente toda la votación de las derechas en Colombia desde la primera vuelta en su figura”, explicó el experto a este medio.

Retos de Iván Cepeda para ganar las elecciones

La búsqueda de los votos del centro

Thahir Silva explicó cuál es el panorama ahora: al menos un 40% de los votos están en el Pacto Histórico, mientras que otro 40% están en una de las candidaturas de derechas y los ojos están puestos en el 20% de los votos que se distribuyeron entre el resto de los aspirantes.

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A Cepeda le hicieron falta 673.138 votos para alcanzar a De la Espriella en la primera vuelta, y ahora está en la tarea de buscar los sufragios que necesita para derrotar a su contendiente en la segunda vuelta. Los votos del “centro” están en disputa, aunque, según el analista político, el hecho de convencer a los excandidatos presidenciales de apoyar su candidatura no implica que quienes los respaldaron en las urnas vayan a seguir su voluntad.

Iván Cepeda está en la búsqueda de los votos de las personas que se consideran de centro y, para ello, ha tenido que moderar su discurso, según expertos - crédito Mario Caicedo/EFE

“Hay algo que ya han anunciado varios, en lo que creo que tienen razón, y es que esos votos no son endosables. Aunque Sergio Fajardo (excandidato presidencial de centro) saliera a decir mañana: ‘Por favor, voten por Iván Cepeda’, no necesariamente el millón de personas que votó por él en primera vuelta lo va a hacer por el que él les diga”, indicó.

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Pese a que los votos del centro no son endosables, como indicó el analista Thahir Silva, el docente de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins en Washington, David Varela aseguró que el primer objetivo de Cepeda debe ser atraer el respaldo de las personas que no se ubican en ningún extremo ideológico.

Esa estrategia ya está en marcha. Según explicó el experto a Infobae Colombia, el candidato presidencial ha demostrado una moderación en su discurso desde la primera vuelta presidencial. Un ejemplo de ello es el desistimiento de impulsar una asamblea nacional constituyente para hacer un acuerdo nacional que incluya las perspectivas del centro.

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Los votos que logró Sergio Fajardo en la primera vuelta están en disputa - crédito Prensa Sergio Fajardo

“Creo que ha escuchado los llamados de los candidatos de centro, de Sergio Fajardo y de Claudia López, para que adopte una agenda más moderada y de ese modo pueda atraer a los votantes del centro”, detalló el profesor Varela a este medio.

El manejo del discurso

Ahora bien, para Thahir Silva, el principal reto que debe asumir Iván Cepeda para conseguir la votación necesaria para ganar en segunda vuelta es mantener un discurso en contra de la naturalización de la violencia, teniendo en cuenta que, a su juicio, el respaldo del electorado es “más conyuntural según el momento y los ánimos”. El enfoque estaría, sobre todo, en la clase media del país; es decir, en la población de estrato tres y cuatro.

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Por otro lado, considera que el candidato presidencial debe incluir en sus pronunciamientos mensajes de confianza institucional para llamar a los votantes que le hacen falta. Un enfoque guiado al respeto del marco legal podría ser “la ruta para poder disputar la mayoría de esos votos”.

El profesor Varela también cree que el manejo del discurso es importante para la candidatura de Cepeda, en la medida en que le permitirá sumar votos y, al mismo tiempo, no perder los que ya obtuvo en primera vuelta. El experto advirtió que el aspirante debe ser cuidadoso en sus pronunciamientos, para evitar que los electores que apoyan su proyecto político se alejen, y la clave está en no adoptar una postura más cercana al centro, pese a que está buscando sus votos.

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Iván Cepeda debe mantener energizadas a sus bases para garantizar su voto. Su discurso no debe ir mucho hacia el centro - crédito @IvanCepedaCast/X

“Si se acerca mucho al centro, puede enfriar a las bases de la izquierda. Entonces, creo que ese segundo desafío es menor, pero no se puede ignorar, porque el día de votar tiene que estar seguro de que atrae firmemente a sus bases, que no pierde ningún voto, sino que suma. Él tiene que sumar bastante”, detalló.

Manejando un equilibrio en su discurso, Cepeda podría mantener a sus bases energizadas de su decisión electoral y, al mismo tiempo, alcanzar apoyos del centro.

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Desmantelamiento de la desinformación

El analista político Thahir Silva también advirtió sobre el reto de hacer frente a la desinformación que ha surgido en medio de la campaña en relación con lo que propone el aspirante del Pacto Histórico. Aseguró que se ha dicho que Cepeda pretende implementar como de lugar una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución Política. Sin embargo, recalcó que esa iniciativa es propia del presidente Gustavo Petro y no del candidato, aunque en su momento no se mostró distante de ella.

“Yo creo que esos votos, sobre todo ese sector político, tienen el suficiente criterio para darse cuenta de eso. O sea, una cosa es que desde la extrema derecha digan que la asamblea nacional constituyente es una propuesta de Iván Cepeda y otra, la realidad”, indicó el asesor político.

Iván Cepeda debe luchar contra la desinformación para adquirir votos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Algo similar ha pasado con la política de Paz Total del presidente Petro, que, según algunos políticos, sería retomada por Iván Cepeda en un eventual Gobierno. Sin embargo, el aspirante aclaró en su momento que, aunque la paz es una “obligación constitucional”, no habrá negociaciones con grupos armados que atenten contra los defensores de derechos humanos y los periodistas.

Así las cosas, aclaró que “en estos momentos puede ganar cualquiera de los dos candidatos. Y es seguro que quien gane va a ganar por una diferencia muy pequeña de votos (...). Es probable ganar, pero se tiene que hacer una muy buena campaña para hacerlo”.

Por su parte, el experto David Varela afirmó que Cepeda tiene otro desafío complejo de frente: la percepción negativa que tiene la población de él. Tomando como base algunas encuestas de intención de voto y de aprobación, el profesor indicó que la mala imagen del candidato entre los votantes ha llegado, incluso, al 60%.

Según indicó, ese alto porcentaje de rechazo puede reflejarse en la abstención de las personas de ejercer su derecho al voto o en el voto en blanco, que juega en contra de ambos candidatos presidenciales.

El electorado tiende a apoyar al ganador de la primera vuelta en la segunda vuelta - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Son desafíos muy importantes. Tiene muy pocos días para abordarlos y veremos el 21 de junio si ha logrado superar lo que parece ser una carrera con obstáculos muy fuertes hacia la Presidencia”, concluyó.

En todo caso, Varela aclaró que no es posible predecir los resultados electorales. Sin embargo, con base en el estudio de tendencias se puede detectar el comportamiento del electorado, y lo sucedido en las elecciones presidenciales más recientes en Colombia (2022) muestra que hay una tendencia a apoyar a la persona que ganó en la primera vuelta.

“La teoría del voto útil es antigua y por eso se sabe que después de una primera vuelta victoriosa, como ocurrió hace cuatro años en el caso del presidente Petro, el electorado se inclina a irse con el ganador para no perder su voto. Y más bien, le queda difícil al segundo remontar”, dijo.

No obstante, la verdadera postura de los colombianos solo se conocerá hasta el 21 de junio.