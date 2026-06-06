Se desplomaron partes del techo de Unicentro Medellín: hay varios lesionados

Parte del techo interior de Unicentro Medellín se desplomó - crédito @Teleantioquia/X y captura de pantalla Google Maps

Una emergencia se presentó en el centro comercial Unicentro de Medellín, ubicado en el barrio Conquistadores, en el occidente de la capital antioqueña, tras el colapso de un techo en una de las áreas del primer piso.

De manera preliminar, se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente, aunque las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para verificar los detalles de la novedad y coordinar las labores de rescate y asistencia médica.

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De la misma manera, los responsables del centro comercial se encuentran evaluando las condiciones estructurales del lugar para determinar el alcance de los daños y la causa del colapso.

Las fracciones de techo que se desplomaron están en el interior del primer piso del complejo comercial - crédito Google Maps

Según las imágenes conocidas por el medio, el área afectada fue acordonada mientras se desarrolla la atención a las personas involucradas. Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas.

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