Colombia

Presidente Petro arremetió contra el exnarcotraficante Carlos Lehder y lo señaló indirectamente de apoyar a Abelardo de la Espriella

Aunque el video que compartir el jefe de Estado no menciona por nombre al aspirante, el texto que acompaña el material y las reacciones en los comentarios lo conectaron con el candidato, en particular por el uso de símbolos y expresiones que se han vuelto parte de su narrativa de campaña.

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Lehder utiliza referencias a la camiseta de la selección y al fútbol como símbolos de identidad nacional - crédito @carloslehderescritor/TikTok

El presidente Gustavo Petro vinculó al exnarcotraficante Carlos Lehder con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, después de replicar en su cuenta de X un video del antiguo socio de Pablo Escobar y asegurar que se trata de un “nuevo aliado” de figuras internacionales a las que el mandatario suele confrontar.

“Nuevo aliado de Netanyahu, Milei y Rubio en Colombia. Ni más ni menos que el jefe del cartel de Pablo Escobar, Carlos Leder”, escribio el jefe de Estado.

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El presidente Gustavo Petro en contra del exnarcotraficante Carlos Lehder señalándolo de ser simpatizante de gobiernos que no son afines a sus ideologías políticas - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro en contra del exnarcotraficante Carlos Lehder señalándolo de ser simpatizante de gobiernos que no son afines a sus ideologías políticas - crédito @petrogustavo/X

En el video que Petro compartió, Lehder aparece con mensajes sobre patriotismo y participación electoral, sin mencionar de forma explícita a De la Espriella. “Yo he retornado a mi origen y he tomado decisiones sumamente serias. Mi decisión es de que nos veamos en las urnas el 21 de este mes para votar por el candidato que más creamos puede dirigir el futuro de la Colombia soberana y libre”, dice.

Antes de esa convocatoria, Lehder utiliza referencias a la camiseta de la selección y al fútbol como símbolos de identidad nacional. “Les digo que ponerse la camiseta de Colombia es un lujo, es un privilegio y debemos todos colocárnosla y disfrutarla. Ser colombiano es un grandioso honor”, afirma en el mismo mensaje.

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El exnarcotraficante también contrapone esa idea de “Colombia libre y soberana” con un ejemplo sobre Cuba. “Recordemos que en la República de Cuba no hay liga de fútbol, no hay liga de fútbol desde hace sesenta años. La gente en Cuba no puede disfrutar el fútbol que disfrutamos en Colombia, libre y soberana”, sostiene.

En los comentarios de la publicación, muchos de los usuarios al parecer, entendieron el mensaje y aplaudieron al decisión con las frases" firmes por la patria" o la palabras "Tigre" el lema de campaña de De la Espriella y el nombre del animal con el que se identifica y se hace llamar - crédito captura de pantalla @carloslehderescritor/TikTok
En los comentarios de la publicación, muchos de los usuarios al parecer, entendieron el mensaje y aplaudieron al decisión con las frases" firmes por la patria" o la palabras "Tigre" el lema de campaña de De la Espriella y el nombre del animal con el que se identifica y se hace llamar - crédito captura de pantalla @carloslehderescritor/TikTok

Aunque el video no menciona por nombre al aspirante, el texto que acompaña el material y las reacciones en los comentarios lo conectaron con el candidato, en particular por el uso de símbolos y expresiones que se han vuelto parte de su narrativa de campaña. Entre los mensajes destacados por usuarios aparecen frases como “firmes por la patria” y referencias a “Tigre”, apodo y lema con el que se identifica De la Espriella.

En la sección de respuestas, varios comentarios interpretaron el mensaje como un respaldo directo al abogado. “O sea voten por Abelardo es lo que está diciendo”, escribió un usuario, mientras otro resumió la lectura que se impuso en ese hilo: “ENTENDIMOS MUY BIEN DON CARLOS,FIRMES POR LA PATRIA”.

Partido Liberal invitó a su colectivo a votar por Abelardo de la Espriella

El Partido Liberal colombiano tomó una decisión clave tras los comicios del 31 de mayo: llamó a su militancia a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio. El anuncio llegó mediante un comunicado firmado por el expresidente César Gaviria Trujillo, quien afirmó que la determinación provino de las bancadas recién electas en el Senado y la Cámara, respaldadas por tres millones de votantes.

El Partido Liberal colombiano resolvió pedirle a su militancia que vote por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito Partido Liberal
El Partido Liberal colombiano resolvió pedirle a su militancia que vote por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito Partido Liberal

La directiva liberal subrayó que el respaldo a De la Espriella responde a una “convicción inquebrantable de asumir la defensa de la Constitución del 91”. En palabras de Gaviria, la convocatoria no fue consultada con ninguna campaña: “Acaban de decidir, sin consultarle a campaña alguna, invitar a las bases del Partido Liberal a votar por la defensa de la constitución del 91”.

Al interior del partido, la decisión no fue unánime. El propio Gaviria reconoció: “Existen voces dentro del partido, que tienen reservas sobre el sentido de esta decisión, las cuales tendrán la libertad en este proceso para votar por el candidato de su preferencia”. Así, el llamado deja espacio para la disidencia interna, garantizando que cada militante pueda elegir libremente.

En el contexto de la actual contienda, la dirección liberal adoptó una postura de vigilancia y crítica frente a las alternativas en disputa. El comunicado remarcó: “Nos reservamos el derecho a disentir con las existentes candidaturas e invitamos a las bases liberales a votar por la mejor opción que defienda la constitución”.

Partido Liberal invito a susu militantes a votar por el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Partido Liberal
Partido Liberal invito a susu militantes a votar por el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Partido Liberal

El Partido Liberal resolvió este respaldo tras evaluar el giro de una de las campañas en competencia. Gaviria explicó: “Encontramos que una de las campañas ya no quiere recoger firmas para una constituyente, un hecho favorable”. Este cambio fue interpretado como un avance positivo hacia la estabilidad constitucional.

La decisión del Partido Liberal de apoyar a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial responde al objetivo de preservar la constitución de 1991, considerada uno de los mayores logros de su historia política. Aunque el partido reconoce la diversidad de opiniones en sus filas, su dirigencia argumenta que el apoyo a este candidato es una medida en defensa de los principios constitucionales frente a la coyuntura electoral.

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