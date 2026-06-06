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Lo que dice la psicología de las personas que no ordenan su habitación: tendrían dificultades para mantener rutinas

Investigaciones citadas por expertos vinculan los ambientes desorganizados con problemas para enfocarse, además de proponer pequeñas rutinas para recuperar la sensación de control

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Habitación con mobiliario, ropa, papeles, cables y objetos variados dispersos en el suelo y muebles.
El desorden de la habitación también puede pasar factura al estrés y la concentración - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La habitación suele ser uno de los espacios más íntimos y personales dentro del hogar, aunque para muchos el desorden en este lugar puede interpretarse simplemente como un hábito relacionado con la falta de tiempo o el descuido, la psicología ha encontrado que la manera en que una persona organiza —o no— su entorno más cercano podría estar vinculada con aspectos más profundos de su comportamiento y su forma de afrontar las responsabilidades cotidianas.

Todos, en algún momento, han dejado ropa sobre una silla, libros fuera de lugar o han pospuesto la tarea de ordenar después de una jornada agotadora. Sin embargo, cuando el caos visual se convierte en una constante y mantener el espacio organizado deja de ser una prioridad durante largos periodos, algunos especialistas consideran que esto podría reflejar dificultades para sostener rutinas, tendencia a la procrastinación e incluso evasión de ciertas responsabilidades.

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De acuerdo con especialistas en psicología, el desorden persistente puede estar relacionado con la dificultad para mantener hábitos estables y con la tendencia a posponer tareas importantes. En ese sentido, el psicólogo canadiense Jordan Peterson ha señalado que acciones aparentemente sencillas, como ordenar la habitación, representan uno de los primeros ejercicios de responsabilidad individual.

Lejos de tratarse únicamente de una cuestión de limpieza, psicólogos sostienen que el estado de los espacios personales puede ofrecer pistas sobre la manera en que una persona estructura su vida diaria y enfrenta las obligaciones que tiene a su cargo.

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Individuo perturbado por el caos, entorno desorganizado, estrés evidente en el ambiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El desorden permanente en la habitación se vincula con la procrastinación, según especialistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El psicólogo canadiense Jordan Peterson, según información recogida por el diario El Comercio, explicó que asumir el control sobre el entorno inmediato puede ser un paso inicial para desarrollar disciplina y capacidad de organización en otros ámbitos de la vida.

Si no puedes ordenar tu propia habitación, ¿quién eres para darle consejos al mundo? Creo que si quieres cambiar el mundo, empiezas por ti mismo y luego vas avanzando, porque así desarrollas tus habilidades. No sé cómo puedes salir a protestar contra la estructura de todo el sistema económico si no puedes mantener tu habitación ordenada”, afirmó el especialista.

La idea planteada por Peterson no pretende sugerir que una habitación perfectamente organizada sea garantía de éxito o bienestar emocional. Más bien, apunta a que la capacidad de atender responsabilidades pequeñas y cotidianas podría fortalecer habilidades relacionadas con la disciplina y la constancia.

No obstante, los expertos también aclaran que dejar objetos fuera de lugar de manera ocasional es completamente normal. El problema aparece cuando el desorden se mantiene de forma permanente y no existe intención de modificar esa situación.

Joven con camisa morada, audífonos y celular, sonríe en sillón. Su cuarto tiene cama, escritorio, ventana, pósters de música y balones.
Lo que dice la psicología sobre no tener la habitación organizada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En estos casos, algunos psicólogos consultados por el medio mencionado consideran que pueden manifestarse señales asociadas con la procrastinación, entendida como el hábito de retrasar actividades importantes y reemplazarlas por tareas menos exigentes o más placenteras.

Y precisamente sobre este fenómeno ha investigado el psicólogo estadounidense Joseph Ferrari, profesor de Psicología en la Universidad DePaul, el cual ha estudiado durante años la relación entre la procrastinación y el desorden.

Según sus investigaciones y las declaraciones recogidas por New Wise, la acumulación excesiva de objetos y la dificultad para mantener espacios organizados podrían estar asociadas con una menor calidad de vida y con problemas para afrontar responsabilidades cotidianas.

“Cuanto más desorden se tiene, mayor es la probabilidad de procrastinar. Lo cual es lógico, ya que uno no sabe qué desechar”, explicó Ferrari.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ordenar la habitación se plantea como un primer paso para reforzar disciplina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El especialista indicó que el exceso de caos visual puede influir negativamente en la capacidad para gestionar obligaciones relacionadas con el trabajo, los compromisos personales, las rutinas de salud e incluso la organización financiera.

Además, varios estudios en el campo de la psicología ambiental han encontrado que los espacios desordenados pueden incrementar la sensación de estrés y fatiga mental. Cuando el cerebro recibe constantemente múltiples estímulos visuales provenientes del entorno, puede resultar más difícil mantener la concentración y priorizar tareas.

Entre las consecuencias más frecuentes asociadas con ambientes persistentemente desorganizados se encuentran mayores niveles de ansiedad, dificultades para enfocarse en actividades específicas y una percepción constante de que las responsabilidades están fuera de control.

Sin embargo, los expertos insisten en que estas asociaciones no deben interpretarse como diagnósticos definitivos. Una habitación desordenada no significa necesariamente que una persona sea irresponsable o tenga problemas psicológicos. Factores como jornadas laborales extensas, situaciones de estrés temporal o determinadas etapas del desarrollo, como la adolescencia, también pueden influir en estos hábitos.

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