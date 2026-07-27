Andrea Petro arremetió contra Juliana Guerrero y habló de presunto abuso de confianza por la cercanía con su papá, Gustavo Petro: “Descarada”

La hija de Gustavo Petro cuestionó la defensa del presidente a Juliana Guerrero y afirmó que él deberá hablar y reconocer un error si corresponde - crédito @andreapetro91/Instagram

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En medio de la polémica desatada por Juliana Guerrero, la joven consejera universitaria que hoy protagoniza otro escándalo tras revelarse su presunta participación en una red de corrupción que habría cobrado por acercar a empresarios al Gobierno para obtener contratos, la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, se despachó contra la cuestionada mujer.

En medio de una entrevista otorgada a Blu Radio, la hija mayor del presidente saliente aseguró que, tras los polémicos mensajes de defensa de su padre, preferiría no cruzarse con el jefe de Estado, pues serían varios los reparos que tendría por hacerle.

“Con él, más vale que no me lo cruce, porque yo sí tendría que decirle dos, tres cositas al respecto, porque no me gusta, pero, sobre todo, no tanto como él que la esté defendiendo, porque de todas maneras va a tener que asumir lo que está diciendo. De todas maneras, va a terminar diciendo que la investiguen, pero sí, en un momento dado va a tener que hablar y decir: “Bueno, me equivoqué””, señaló la mujer.

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Asimismo, la hija del presidente concentró sus señalamientos en Juliana Guerrero, a la que tildó de abusar de su relación de confianza con el presidente para tomarse atribuciones que no le correspondían. “Me parece que hay una parte de narcisismo ahí también en el tema. Una persona que se le subió el poder a la cabeza siendo tan joven, ¿no?”, señaló al medio radial.

Andrea Petro recalcó que, aunque comprende la presunción de inocencia, las pruebas en contra de Guerrero son abundantes y que la ley debe aplicarse sin distinción: “Ya las evidencias son demasiado grandes. Seguimos con una presunción, ¿no? Ella también se tiene que defender, eso ya, ya verá cómo se defiende”.

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La familiar del presidente explicó que, en su opinión, Juliana nunca tuvo la experiencia necesaria para ejercer influencia política real, a pesar de haber intentado consolidar un papel relevante en el Ejecutivo.

Con referencia a los comentarios sobre la vida personal y la relación de Juliana Guerrero con el presidente, Andrea desestimó cualquier vínculo sentimental, advirtiendo que la actitud de Guerrero era de empoderamiento personal y que no existía una relación más allá de lo profesional.

En cuanto al futuro de Juliana Guerrero, Andrea Petro insistió en que el proceso debe continuar por los canales institucionales y que será la justicia la encargada de determinar responsabilidades. Subrayó que Guerrero debe enfrentar a las autoridades “por sus presuntos delitos, porque por el momento es presunción” y que deberá defenderse con sus abogados.

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Andrea también criticó la actitud de Guerrero frente a la exposición pública y los lujos que exhibía en medio de la controversia, calificando esas acciones de “descaro” y señalando que “es reírse en la cara de las personas” continuar con una vida ostentosa mientras se enfrenta un escándalo de corrupción.

“Imagino que ha utilizado también su belleza para eso, como otras muchas y tantas colombianas lo han hecho. Y es una actitud que yo estoy en contra ese tipo de cosas, porque las mujeres tenemos un cerebro, el cuerpo no importa, pero hay que utilizar primero el cerebro, ser inteligentes y no actuar como ella lo ha actuado, siempre yo he dicho y criticado de ella, me parece que es una descarada. Ya es el descaro. Yo la vi en una foto yendo para Miami al mundial con un bolso de 30 millones de pesos. Eso no se hace. Es descaro, es reírse en la cara de las personas. Estás en medio de un escándalo de corrupción y estás así bailando en Santa Marta. Eso no se hace”, señaló Petro a Blu Radio.

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Asimismo, aseguró que la joven, también investigada por presunta falsificación de su título profesional, se habría aprovechado del apoyo del presidente y de la relación “paternalista” que tenían.

“Ella no sé qué se creía, no sé si se creía la hija del presidente, pero que era bastante empoderada, pero ella sola. O sea, ella llegaba a mandar a todo el mundo como si tuviera un rol y nunca tenía un rol. Y es una actitud que siempre le he criticado en ella. Esa actitud yo sí la vi y muchas personas se han quejado y es lo que no me gusta”, concluyó la hija del presidente Gustavo Petro.

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