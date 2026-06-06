Giovanni Celis fue apartado de forma definitiva de su cargo en Red+ Noticias, tras serie de denuncias de acoso sexual y laboral

Dentro de los detalles que se conocieron, se afirma que Celis no recibiría indemnización - créditos @GiovanniCelisS/X | captura de pantalla Red+ Noticias

Las investigaciones que se abrieron luego de una visita del Ministerio de Trabajo a las instalaciones del Canal Claro, en Bogotá (y a raíz de los señalamientos en Noticias Caracol de varias periodistas de episodios de acoso sexual), siguen surtiendo efecto después de la ola de denuncias de periodistas y exempleados de Red+ Noticias que apuntaron contra el otrora director y presentador Giovanni Celis.

Luego de que el 25 de mayo de 2026 se emitiera un comunicado por parte de las directivas del noticiero y el canal confirmando la salida temporal del periodista de los espacios televisivos que dirigía, pocos días después se conoció un rumor que se confirmó la noche del viernes 5 de junio, luego de que Minuto60 señalara que varias fuentes les anunciaron que Celis fue retirado de forma definitiva del cargo.

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Asimismo, y desde su cuenta en X, el periodista Jaime Carvajal precisó la misma noche del viernes: “En la tarde de hoy la directora encargada de @RedMasNoticias le comunicó a sus periodistas que Celis fue despedido de @ClaroColombia”.

Desde finales de mayo se venía señalando que Celis sería apartado del cargo de forma definitiva - crédito @JaimeCarvajalD/X

Uno de los puntos que había mencionado días atrás el mismo usuario es que Celis no tendría derecho a indemnización por lo ocurrido.

En el hilo que compartió el comunicador desde su perfil personal en redes sociales, detalló “también me confirman varias fuentes internas que la empresa está llamando las personas que Celis despidió sin justa causa para, ojalá, conciliar; esto porque algun@s de (sic) tienen demandada a la empresa y que, a pesar, que ese personal se quejó de Celis por su maltrato, no hicieron nada (sic)”.

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La salida definitiva de Celis se conoció en redes sociales la noche del 5 de junio de 2026 - crédito @JaimeCarvajalD/X

El caso se suma a varios colegas que tuvieron la misma suerte a raíz de denuncias de periodistas en su contra luego de las resoluciones de sus respectivos directivos, como en Noticias Caracol (Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego), El Tiempo (Gabriel Meluk), y que tuvieron eco en parte gracias a la creación del movimiento ‘Me Too Colombia’, que lideran Catalina Botero, Paula Bolívar, Laura Palomino y Mónica Rodríguez, que luego de recibir 260 correos con denuncias que se publicaron en el informe Yo te creo colega.

En el caso particular de Red+ Noticias, durante los días posteriores a la inspección de los funcionarios de la cartera de Trabajo en las instalaciones del canal (complejo Plaza Claro), se conocieron tres testimonios en redes sociales de mujeres periodistas (Paula Granados, Angela Serrano y Ana María Vélez) que apuntaron al mismo nombre: Giovanni Celis.

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Ana María Vélez fue una de las periodistas que contó lo que tuvo que aguantar en su paso por Red+ Noticias - créditos @escritorcarlossanchez/IG | @anitavelez09/IG

Qué encontró el Ministerio de Trabajo en la visita al canal Claro: Red+ Noticias

Entre los hallazgos preliminares de la inspección laboral figura la estructura de contratación del medio al que solo 42 empleados estarían vinculados directamente a la organización, mientras el resto trabajaría bajo otras modalidades contractuales.

Ese esquema, de acuerdo con los testimonios recogidos por Revista Raya, habría generado temor entre periodistas y productores y dificultó al comienzo la presentación de denuncias formales.

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La empresa informó en ese entonces en el comunicado oficial del 25 de mayo que la medida sobre Celis buscaba garantizar “la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las investigaciones en curso”.

En ese mismo pronunciamiento, desde Red+ Noticias se afirmó: “Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”.

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El canal también aseguró en el documento que continuaría colaborando plenamente con las autoridades y que aplicaría de manera estricta sus protocolos internos de prevención, atención y acompañamiento para proteger los derechos y el bienestar de todos los colaboradores.

La experiodista Paula Granados reveló detalles sobre la presunta censura de un video clave en el caso de Dilan Cruz y señaló a Celis de ordenar eliminar material audiovisual clave sobre el caso ocurrido en 2019 durante una manifestación en Bogotá durante el estallido social - crédito @aqmoncaleanowtr / X

La inspección del Ministerio de Trabajo abrió la crisis interna en la redacción

El Ministerio de Trabajo visitó las instalaciones de Red+ Noticias el 30 de abril en la sede de Plaza Claro, en Bogotá. La inspección se centró en denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la sala de redacción.

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De acuerdo con los testimonios que hicieron parte del informe de la misma revista, distintos trabajadores y excolaboradores describieron episodios reiterados de comportamientos considerados inapropiados, llamadas fuera del horario laboral, humillaciones públicas y presiones relacionadas con la estabilidad contractual.

Esos relatos situaron el problema tanto en la etapa en que el noticiero operaba en el barrio La Macarena como después de su traslado a Plaza Claro (en la localidad de Fontibón).

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Los relatos de varias periodistas señalaron que las conductas atribuidas a Celis incluían comentarios sobre la apariencia física, mensajes personales fuera del contexto laboral y contactos físicos no consentidos.

El Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la sede de Red+ Noticias, enfocándose en denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las declaraciones recogidas por ese medio aparece la de una trabajadora que relató contactos incómodos durante trayectos nocturnos en vehículos asignados por el canal y la de otra periodista que dijo haber recibido mensajes sobre su ropa y su apariencia después de transmisiones en vivo.

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El ambiente dentro de la redacción también fue descrito por excolaboradores como un espacio de tensión y presión constante, como recordó Serrano, por ejemplo, cuando compartió su experiencia desagradable por medio de una publicación en su cuenta de X, el 26 de mayo.

Esos testimonios hablaron de gritos, insultos y llamados de atención públicos, y uno de ellos mencionó la destrucción de un teclado durante una discusión por errores de edición, un hecho que los empleados citados por la revista presentaron como reflejo del clima laboral en la empresa.

Los mecanismos de denuncia también quedaron bajo observación

Durante la visita del Ministerio de Trabajo se instalaron códigos QR en distintas áreas de la redacción para facilitar denuncias anónimas de acoso laboral y sexual.

Además, el mismo medio compartió capturas de pantalla de chats internos entre trabajadores en los que se informó que después de la desaparición de varios de esos códigos.

Serrano apuntó, además de Celis, contra otra periodista y presentadora en su testimonio - crédito @angelaserranom/X

De acuerdo con esos mensajes, solo algunos seguían visibles y otros habrían sido retirados, una situación que generó inquietud entre el personal periodístico. Los códigos formaban parte de los mecanismos de recolección confidencial de testimonios impulsados por la entidad oficial.

Frente a los señalamientos, Celis negó las acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral y sostuvo no haber recibido notificación oficial sobre el proceso impulsado por las autoridades.