Fico Gutiérrez ofrece empleo y protección al general Erick Rodríguez en la Alcaldía de Medellín, pese a que desde el Ministerio de Defensa frenaron su retiro

La oferta se divulgó en redes sociales después de que el oficial fuera retirado tras alertar sobre exigencias de identificación a campesinos en Meta y Guaviare, una práctica atribuida a estructuras armadas ilegales - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ofreció públicamente trabajo y protección en la Alcaldía al general Erick Rodríguez, quien fue separado de su cargo tras denunciar que organizaciones armadas ilegales exigían carnés de identificación a campesinos en Meta y Guaviare.

La invitación, difundida en redes sociales generó debate nacional sobre la relación entre seguridad rural y derechos humanos bajo contextos de control armado.

“General Erick Rodríguez, no está solo. Lo invito públicamente a venir a Medellín con su familia y trabajar con nosotros por Medellín en nuestra Alcaldía. @AlcaldiadeMedCuidemos a nuestros héroes. Petro maltrató a nuestras Fuerzas Armadas y Policías de principio a fin de su mal gobierno, para complacer a las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Lo destituyeron por denunciar la práctica de las Farc de exigir identificaciones a los campesinos en Meta. Que esta horrible noche llegue pronto a su fin”, escribió Gutiérrez en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Gutiérrez expresó que su propósito es proporcionar protección a Rodríguez y su familia, además de incorporar su experiencia en labores de seguridad local, y manifestó preocupación por la falta de respaldo institucional a quienes enfrentan estos hechos.

El mandatario local dijo que pretende sumar la experiencia del oficial a tareas de orden público en la ciudad y brindar respaldo a su núcleo familiar, tras su salida de las Fuerzas Militares - crédito captura de pantalla @FicoGutierrez / X

El general Rodríguez fue apartado de las Fuerzas Militares luego de realizar denuncias formales sobre presión, carnetización obligatoria y otros delitos dirigidos a la población civil en el sur del país. Según El Tiempo, Rodríguez detalló en un consejo de seguridad que las disidencias de las Farc, así como el ELN y el Clan del Golfo, emplean mecanismos de identificación obligatoria para ejercer control sobre los habitantes.

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La posición de Federico Gutiérrez y las críticas al Gobierno

En su publicación, Gutiérrez dirigió críticas directas al Gobierno nacional.

La postura de Gutiérrez, según el medio, sugiere que la destitución del general está relacionada con la denuncia sobre la carnetización impuesta por grupos armados ilegales en el Meta.

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El alcalde insistió en la importancia de proteger a figuras como Rodríguez para “cuidar a nuestros héroes”, demandando un mayor papel de las autoridades locales ante lo que describe como omisiones desde el Gobierno central.

El ofrecimiento de empleo y protección para Rodríguez adquiere así un carácter, alentando a quienes han desafiado a los grupos armados a buscar el apoyo de otras instituciones públicas en defensa de su integridad y la seguridad de sus familias.

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El control y la carnetización en Meta y Guaviare

Las denuncias formuladas por el general Rodríguez giran en torno a la carnetización obligatoria impuesta a campesinos por grupos armados ilegales en Meta y Guaviare.

La apertura de investigaciones tras la denuncia sobre credenciales forzadas plantea si el sistema penal puede actuar con eficacia frente a estructuras armadas que controlan territorios, y si la justicia alcanzará a los responsables señalados - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con lo expuesto en el consejo de seguridad y las facciones involucradas —bajo el mando de alias Calarcá y alias Iván Mordisco— mantienen disputas no solo por rutas de tránsito y control territorial, sino por el dominio sobre la población civil.

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La institución militar, según Rodríguez y lo documentado por el periódico, reunió pruebas sobre esta práctica de control social y las presentó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, involucrando a grupos armados que buscan regular la movilidad y las actividades de los habitantes mediante la exigencia de credenciales.

Este mecanismo ha provocado temor y dificultades entre los campesinos, quienes deben portar documentación impuesta para circular y trabajar en sus propias comunidades.

La vigilancia refuerza la presencia y la influencia de los grupos armados ilegales en regiones de difícil acceso estatal, complicando los esfuerzos de las instituciones públicas para proteger a la población civil.

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Pese al riesgo de represalias, la denuncia liderada por Rodríguez y registrada por El Tiempo derivó en la apertura de investigaciones oficiales.

El ministro de Defensa frena el retiro del mayor general Erick Rodríguez

Sin embargo, el retiro del mayor general Erick Rodríguez del Ejército Nacional habría quedado suspendido por decisión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una marcha atrás del Gobierno de Gustavo Petro que mantiene en pausa la salida del oficial mientras siguen las repercusiones por sus declaraciones sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales sobre comunidades rurales en Meta.

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Según Semana, Sánchez decidió no firmar la noche del jueves 4 de junio el acto administrativo que formalizaría la salida del oficial. La decisión dejó congelado el proceso y, por ahora, Rodríguez seguiría vinculado a la institución.

La decisión de Pedro Sánchez frenó el acto administrativo previsto para el 4 de junio y mantuvo al oficial vinculado, mientras se evalúa su situación en condición Pace, sin funciones operacionales y con 35 años de servicio - crédito Visual IA

De acuerdo con Caracol Radio, mientras se define su situación administrativa, el general quedaría en condición Pace, Personal Agregado al Comando del Ejército, una figura que lo mantiene dentro de la fuerza, pero sin las funciones operacionales que ejercía hasta hace poco. El oficial suma 35 años de carrera militar.

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Fuentes consultadas por Semana señalaron que Rodríguez está de vacaciones y que la intención sería esperar a que baje la controversia antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro en las Fuerzas Militares. Esa versión modifica las informaciones conocidas en los últimos días, que daban por hecho su retiro.