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Falsos servicios: El modus operandi de la banda que cayó en Bogotá, secuestraba a conductores para desocuparles las cuentas

Tres hombres fueron judicializados por someter a los trabajadores dentro de los carros y vaciarles las cuentas bancarias durante recorridos forzados por distintos sectores de la ciudad

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La Fiscalía destapa la modalidad con la que una red habría secuestrado y robado a conductores de plataformas en Bogotá - crédito Fiscalía
La Fiscalía destapa la modalidad con la que una red habría secuestrado y robado a conductores de plataformas en Bogotá - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una estructura delincuencial señalada por utilizar plataformas digitales de transporte para engañar a conductores, privarlos de la libertad y despojarlos de sus vehículos, pertenencias y dinero mediante amenazas e intimidaciones en Bogotá.

Los procesados fueron identificados como Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, los cuales fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en una serie de hechos delictivos que afectaron a trabajadores del transporte por aplicaciones móviles en la capital del país.

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De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la organización habría diseñado un método para seleccionar a sus víctimas mediante la creación de perfiles falsos en plataformas virtuales y a través de estas cuentas solicitaban servicios de transporte hacia determinados sectores de Bogotá y, una vez dentro de los vehículos, sometían a los conductores utilizando armas de fuego y elementos cortopunzantes.

Las evidencias recopiladas indican que, tras reducir a las víctimas, los agresores las obligaban a trasladarse a la parte trasera del automóvil para inmovilizarlas y durante los recorridos, los conductores eran amenazados para entregar las claves de sus aplicaciones bancarias, permitiendo que los delincuentes realizaran transferencias, compras y otros movimientos financieros desde sus cuentas personales.

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La Fiscalía judicializó a tres señalados de secuestrar a conductores de aplicaciones en Bogotá - crédito Fiscalía
La Fiscalía judicializó a tres señalados de secuestrar a conductores de aplicaciones en Bogotá - crédito Fiscalía

La Fiscalía sostuvo que la estructura criminal tenía una organización interna claramente definida, con funciones específicas para cada uno de sus integrantes.

“Aquí dentro de los roles que se tienen como coordinador y conductor a Ronald Camilo Vera Pulido, alias Ronald, donde al parecer es el jefe, el líder de la organización delincuencial, quien ordena y dirige el grupo. Es la persona que previamente realiza un análisis de los perfiles de las posibles víctimas con el fin de que los golpes a propinar sean contundentes. Se encarga de recoger, guardar y distribuir los dineros y elementos hurtados. Esta persona también consigue la logística necesaria para la comisión de los secuestros u otros delitos, además de reclutar a algunas personas que hacen parte de esa organización delincuencial”, explicó la fiscal del caso durante las audiencias preliminares.

En cuanto a Pedro Alexis Téllez Ariza, las investigaciones apuntan a que desempeñaba un papel fundamental en la ejecución de los delitos, siendo el que ejercía la violencia directa sobre los conductores para doblegar su voluntad.

También tenemos como el rol de conductor y perpetrador al señor Pedro Alexis Téllez Ariza, alias Pedro, que es el brazo armado de la organización, quien utiliza la violencia con las víctimas con el fin de tener un total control sobre las mismas, doblegando su voluntad y en muchas oportunidades intercambia sus funciones con el conductor. Esta persona también es encargada de conseguir y suministrar los elementos logísticos, los cuales serán utilizados al momento de cometer los hechos, como armas de fuego, cortopunzantes, vehículos, etcétera”, manifestó la representante de la Fiscalía.

Quién era alias Ronald, el supuesto líder de la banda acusada de perfilar a conductores para asaltarlos en Bogotá - crédito Fiscalía
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Respecto a Carlos Anderson Méndez Pulido, el ente investigador señaló que también haría parte de la estructura encargada de ejecutar las acciones delictivas y apropiarse de los bienes de las víctimas.

La investigación permitió establecer que la modalidad utilizada requería una planeación detallada y un acuerdo previo entre los involucrados, lo que evidenciaría la existencia de una organización con permanencia en el tiempo y distribución de tareas.

La organización preexiste al delito, el esquema de las llamadas o la ejecución de los mismos, del perfilamiento que hacen porque esta modalidad es a través de solicitudes de servicios en las plataformas digitales de transporte informal. Ahí es donde realizan la situación a sus víctimas y posteriormente las retienen en contra de su voluntad, les hacen varios recorridos por parte de la ciudad, los despojan no solamente de los bienes que llevan consigo, sino también de sus dineros a través de los medios digitales. Y eso permite precisamente una logística que demuestre ese acuerdo de voluntades de manera estructurada”, indicó la fiscal.

Por estos hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Dos a la cárcel y uno en casa: así quedaron los tres señalados de atacar a conductores de aplicaciones en Bogotá - crédito Fiscalía
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En cuanto a las medidas de aseguramiento, el juez determinó enviar a centro carcelario a Ronald Camilo Vera Pulido y Pedro Alexis Téllez Ariza, mientras que Carlos Anderson Méndez Pulido deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades continúan adelantando labores investigativas para establecer si existen más víctimas afectadas por esta modalidad delictiva y determinar la posible participación de otras personas en la estructura criminal dedicada a atacar a conductores de plataformas digitales de transporte en Bogotá.

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